Aktvistler yükleniyor üç emlak patronu cevap veriyor dayağı ben yiyorum

Sahnede, Bodrum’da büyük emlak yatırımları ve inşaatları yapan iki emlak, bir de emlak ve turizm şirketlerine danışmanlık veren şirketin patronu oturuyor...

(-) NEF İcra Kurul Başkanı Erden Timur...

(-) Çağdaş Holding İcra Kurulu üyesi Dağlarca Çağlar...

(-) Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan...

Yanlarında ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon var...

KOCADON HEM ŞERBETLİ HEM DE TECRÜBELİ OLUNCA

Aslında panel için o sahneye çıkmışlar...

Niyetleri, Bodrum’daki emlak projelerini ve vizyonunu anlatmak...

Paneli Kentsel Strateji kurucu ortağı Faruk Göksu yönetiyor...

Ben de bir sonraki panelde konuşacağım için, izleyiciler arasında oturuyorum...

Her şey harika gidiyor... Gerçekten vizyon sahibi insanlar konuşuyor.

Ama ne olduysa, panelin sonundaki soru cevap kısmında oluyor.

Bir anda anlıyoruz ki, salonda çok sayıda Bodrum’lu aktivist var.

Çevreci, enerjici, kültür ve sanatçı, sporcu, doğabilimci.

Sorular eleştirici, iğneleyici...

Sorular ilk anda, bir sahne paranoneri haline dönüşen, Belediye Başkanı Kocadon’a gidiyor.

Ama, sempatik başkan Kocadon böyle durumlara karşı hem tecrübeli, hem şerbetli.

“Benim yetkilerimi Büyükşehir Belediyesi ile Ankara elimden aldı” deyip kenara çekilince, üç patron bir anda aktvisitlerle karşı karşıya kalıyor.

O andan itibaren beni çok etkileleyen bir münazarayı izliyorum...

İSTİNAT DUVARININ BİLE HESABI SORULUYOR

Emlak patronlarını direk hedef alıyorlar... Çoğu eleştirel, hatta suçlayıcı...

Seslerin tonu yüksek...

Bir yandan hoşuma gidiyor, ama bir yandan da sahnedekilerin yerinde olmak istemiyorum.

Ama şimdi dikkat...

Sahnede oturan üç patron da öylesine hoşgörülü, öylesine sakin bir biçimde dinliyor ki...

En ağır sorular karşısında bile yüz hatlarında öfkelendiklerine dair en küçük işaret yok.

Soruların tam aksine çok yumuşak ve sakin bir sesle her birine tek tek cevap veriyorlar.

Yaptıkları projeler üzerinden, istinat duvarlarının yüksekliğine kadar ayrıntı bilgiler veriyorlar.

Panel bir anda Bodrum Şehir Konseyi toplantısına dönüşüyor.

EMLAK SEKTÖRÜNDE YENİ NESİL PATRON PROFİLİ

Soru soranlar beni etkiledi...

Ama sahnedeki üç patronun bu medeni davranışı, hoşgörülü cevap verme biçimleri, bilgileri daha da çok etkiledi.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim...

Türkiye’de emlak sektöründe mükemmel bir yeni nesil patron profili doğuyor.

Bunu Bodrum’da gördüm ve çok hoşuma gitti.

İkinci oturumda sahneye çıkarken, “Panelistler, patronları iyi dövdü, herhalde yorulmuşlardır, biz sıyırdık” diye düşündüm...

Ama hiç öyle değilmiş...

Eleştirilerden biz de hakkımızı aldık.

İçimden, “Biz sadece piyanistiz, piyaniste ateş etmeyin” diye haykırmak geldi...

Ama herkes Bodrum meselelerini tartışmaya o kadar arzuluydu ki...

Beni işiten olmadı.

Anlayacağınız, aynı sahnede patronlarla birlikte ben de bir güzel eleştiri dayağı yedim...