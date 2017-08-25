Aile albümümden bir fanila fotoğrafı

BU fotoğraftaki atletli insan, damadı olmakla hep gurur duyduğum Hüdai Oral’dır...

*

İstiklal madalyası sahibi Hulusi Oral’ın oğludur.

O madalyayı, büyükbabamızın cenazesinde tabutunun önünde ben taşıdım.

*

Kucağındaki ise çok küçük yaşta kaybettiği ilk oğlu rahmetli Mete Oral’dır...

*

Kayınpederim Hüdai Oral Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5 dönem milletvekilliği yapmış bir CHP’lidir...

Türkiye’nin ilk enerji bakanıdır. Anayasa Komisyonu Başkanlığı ve TBMM Başkanvekilliği yapmıştır.

Bize bıraktığı miras üzerine toz konmamış bir siyasi mazi, bir devlet adamlığıdır.

*

Şimdi “atlet” diyorlar ya...

Onun halk arasındaki adı “kolsuz fanila”dır...

Rahmetli babam da İzmir’in sıcak akşamlarında eve geldiğinde ilk işi, gömleğini çıkarmak ve kolsuz fanilasıyla oturmaktı...

*

İtalya’da Marcello Mastroianni’nin oynadığı Napoli filmlerinde de, o Akdeniz şehrinin sokaklarında da çok görmüşümdür o beyaz fanilayı...

Latin Amerika favellalarında da vardır...

*

Halkın “zenciler” ve “beyazlar” diye kutuplaştırılmadığı yıllarda, zenginden fukarasına, Türkiye’nin bütün sıcak akşamlarının halk kıyafetiydi o...

*

AKP, 2002’de iktidar yoluna çıkarken, mensupları övünerek kendilerine “Biz Türkiye’nin zencileriyiz” diyorlardı...

O kelimeyi, bir mağduriyetin, bir ezilmişliğin en tutkulu ifadesi olarak övüne övüne kullanırlardı...

*

Sonra köprülerin altından sular aktı...

Oy verenlerinki bitmedi de, acaba oy alanların çok çabuk mu bitti o mağduriyet günleri...

Mağrurluk, kibir haddinden fazla mı hızla sirayet etti o bünyelere, o ruhlara...

*

Fanilaya laf edenlere şunu da hatırlatayım:

Kolsuz faniladır o...

Kol kırılınca, içine saklayacak yeni yoktur...

*

Yani mazisinde, bugününde saklayacak ayıbı olmayanlar hâlâ rahatlıkla giyerler...

EYVAH WHATSAPP GRUPLARINDAN FOTOĞRAF MI SIZMAYA BAŞLADI

DÜN Kelebek’te Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın bir Yunan adasında Ukraynalı bir mankenle çekilmiş fotoğrafının hikâyesini okudum.

Meğer o fotoğrafı kendisi WhatsApp grubuna göndermiş ve fotoğraf oradan sızdırılmış.

Benim ikisi aile, ikisi de arkadaş olmak üzere 4 WhatsApp grubum var.

Hem aile hem arkadaş gruplarım da acayip eğlenceli ve Allah için bugüne kadar hiçbir şey sızmadı.

Bu haberin bendeki etkisi şu oldu:

- BİR: Mevcut WhatsApp gruplarımdaki aile üyelerim ve arkadaşlarıma güvenim arttı.

- İKİ: Bundan sonra yeni bir WhatsApp grubu konusunda çok dikkatli olacağım.

KÜÇÜK YAZARIN ZEKÂSI OKURA NE HİSSETTİRİR

BÜYÜK bir yazarın okura hissettirdiği ilk şey zekâdır. Yazarın zekâsı değil, okurun zekâsı...”Bu cümleyi çok sevdiğim yeni kuşak romancılardan Hamdi Koç’un, “Tuhaf” dergisinin temmuz sayısındaki yazısında okudum.

Büyük yazar, okuruna bunu hissettirirmiş...

Peki ya “küçük yazar” ne hissettirir?

Okurun zekâsını küçümserken,

soyadındaki “Küçük” kelimesini,

adının başındaki sıfat

haline getirir...

GERÇEKTEN İSPANYA’YI GEÇTİK, İTALYA’YI İSE YAKALAMAK ÜZERE MİYİZ

IMF’nin World Economic Outlook (Dünya Ekonomik Görünüm) raporu yayınlandı.

Şimdi sıkı durun. Bu raporda çok şaşırtıcı bir saptama var.

*

- TÜRKİYE 2012 yılında PPP (satın alma gücü paritesi) bazında İspanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın beşinci, Akdeniz havzasının ise üçüncü büyük ekonomisi olmuş.

*

- AYNI RAPORA göre Türkiye ekonomisi 2012 yılında PPP bazında 1.51 trilyon dolar büyüklüğündeyken, İspanya 1.5 trilyonda kalmış. Avrupa’da bizden büyük ekonomiler İtalya (2.11 trilyon), İngiltere (2.41 trilyon), Fransa (2.49 trilyon) ve Almanya (3.56 trilyon).

*

- 2016 YILINDA Türkiye, 1.99 trilyona gelmiş. İspanya ise 1.69.

*

- 2017 TAHMİNİ: Türkiye 2.08 olacak, İtalya 2.3’e gelecek, Fransa 2.83, İngiltere 2.91 ve Almanya 4.13. İspanya ise uzak beşinci: 1.77

*

- BU HESAPLA IMF’ye göre Türkiye, 2017’de dünyanın en büyük 13. ekonomisi olacak. Türkiye geçmişte de bu sıraya yükselmiş, sonra bir ara 17’nciliğe kadar düşmüştü.

NOT: Bu konuya yarın devam edeceğim.

BİR KÜRT MÜZİSYENİN BANA KEŞFETTİRDİĞİ HARİKA TÜRK ŞARKICISI





SON yıllardaki en büyük müzik keşiflerimden biri Xero Abbas...

Suriye’nin Kamışlı kasabasında doğup büyümüş, sonra Almanya’nın Köln şehrine yerleşmiş bir Kürt şarkıcı...

Hep Batılı müzisyenlerle çalışıyor.

Özellikle 2002 yılında çıkan “Westiya Bu” adlı şarkısını çok seviyorum.

Önceki akşam onunla bir yemek-

teydim.

Masada bize harika şarkılar söyledi...

İnşallah onu bir gün Harbiye Açıkhava’da veya Babylon’da dinleme fırsatımız olur.

Türkiye’de çok iyi bir dinleyicisi olacağına eminim.

Bu arada son günlerde en çok dinlediği şarkı da aslında oyunculuğuyla tanınan Ahmet Kural’ın “Haydar Haydar” yorumuymuş.

“Her dinleyişimde ağlıyorum” diyor...

Ben de onun sayesinde dinledim.

Gerçekten de bugüne kadar dinlediğim en güzel “Haydar Haydar” yorumu diyebilirim.

SHAKESPEARE’DEN

- VİCDAN: “Korkaklar içindir vicdan denilen şey, güçlüler korksun diye uydurulmuştur. Zırhınız vicdanımız, kılıçlar yasamızdır.”

III. Richard

*

- ÖFKE: “Kudurmuş öfke korkusuzluğa varan bir korkudur. Güvercin de bu hale gelince saldırır şahine.”

Antonius ve Kleopatra

NOT: Alıntılar Tuhaf dergisinin temmuz sayısından.