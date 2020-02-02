Ahmet Hoca sen bi dur önce şu planı okuyalım

Sokak sakin ama bölgede siyaset ve siyasetçi yine konuşmaya başladı...
Türkiye’ye bakarsanız ise ortada iki cümle var:
“Kudüs Kutsalımızdır”, “Kudüs kırmızı çizgimizdir”.
Bir de Ahmet Davutoğlu girmez mi devreye...
Sizi bilmem ama konu Ortadoğu ise eğer...
Ahmet Davutoğlu bir köşeden başını çıkarıp iki kelime etti mi...
Anında aklıma “Stratejik Derinlik” kitabı geliyor...
Suriye’de başımıza açılanlar geliyor...
Anında kaçıyorum oradan...
*
Öyle anlarda içimden bir ses yükseliyor ve haykırıyor:
“Yahu Ahmet Hoca, çıkar şu fikirlerini, giy şu hocalık cübbeni ve anlat bize...
Nedir bu plan? Sadece Kudüs mü...”
*
Herkesin fikri var, kimsenin bilgisi yok...
İki gündür bu anlaşma neymiş diye arıyorum.
İnanmayacaksınız ama New York Times dahil hiçbir yerde bu planın ne olduğuna dair derli toplu, maddeleştirilmiş bir çalışma bulamadım.
Sedat Ergin de İdlib’e takıldığı için ondan da umudu kestim.
*
Size garip gelecek ama bula bula tek derli toplu bilgiyi, yine Türkiye’de, Odatv’de buldum.
İsrail’de oturan bir Türk Yahudisi Rafael Sadi, Trump planı denilen önerileri okumuş ve bir plan gibi maddeleştirmiş.
İŞTE O PLAN : HOCANIN VERMEDİĞİ BİLGİYİ BİR TÜRK YAHUDİSİNDEN OKUDUM
İsrail Yahudi halkının devletidir. Bu da İsrail ile barış yapmak isteyenlerin kabul etmeleri gereken fiili durum ve gerçektir. Bunu kabul etmeyenlerin barış yapma ve refaha kavuşma şansları yoktur deniyor.
Judea ve Samariye, İbranicesi ile Yehuda ve Shomron kısaca Batı Şeria bu Yahudi devletinin bir parçasıdır ve orada yaşayan Yahudiler bulundukları şehir ve yerleşim birimlerinden çıkarılamayacaklardır.
“Batı Kudüs Yahudi devletinin ebedi başkentidir.” (Bu arada planlanan Filistin devletinin başkentinin Kudüs’ün doğusu olabileceği açıkça vurgulanmış oldu.)
Filistin halkının müreffeh bir yaşam kalitesine ulaşması için, bu barış anlaşması taslağı ile 10 yıl içinde Filistin’e 50 milyar dolar ekonomik yardım yapılacaktır.
Dört yıllık müzakereler sürecinde Batı Şeria’da inşaatlar dondurulacak. Yeni inşaat ruhsatları verilmeyecek ancak başlanan inşaatlar etkilenmeyecek.
Mülteci durumundaki Filistinliler İsrail’e değil ama gelecekte kurulacak olan Filistin devletine dönebilecekler. Mültecilerin yerleştirilebilmeleri için bir tazminat fonu kurulacak ve geri dönüş sağlanacaktır.
İbadet özgürlüğü temin edilecektir. Filistin devletinde de aynı özgürlük tesis edilmelidir.
Hamas silahsızlandırılmalıdır. İsrail’e karşı terör ve İsrail’e karşı kışkırtmalar durdurulmalıdır. Tapınak Dağı’nda her dinden insanın ziyareti ve namazı mümkün kılınmalıdır.
ABD gelecekteki Filistin devletinde büyükelçilik açacak. İki devlet arasında müşterek turizm birliği kurulacak.
Filistin yönetiminin bu planı kabul etmesi ve barış masasına oturması için 4 yıl süre verildi.
BEN DOĞDUĞUMDAN BERİ U İNSANLAR SAVAŞIYOR
RAFAEL Sadi anlaşma ile ilgili olarak ilginç bir iddia ortaya atıyor.
Diyor ki: “Bu taslak yürürlüğe girerse Filistin toprakları iki katına çıkacak...”
Bu hesabı nasıl yaptı bilemiyorum... Ama aksi bilgi olmadığı için de bir şey diyemiyorum.
Çünkü ideolojiler ve inançlar dışında bu anlaşmada ne var kimse anlatmıyor.
Arap-İsrail savaşları benim doğumumdan bir yıl sonra 1948’de başladı...
Yetmiş bir yıldan beri hem yaşadığımız Ortadoğu’yu hem dünyayı zehirliyor bu savaş...
Bir bilelim artık ne oluyor ne bitiyor orada...
HİÇ HAZZETMEDİĞİM TRUMP’IN PLANINA DÜNYA NASIL BAKIYOR
Trump bu sunum toplantısını yaparken salonda Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri de hazır bulundular. Ayrıca Suudi Arabistan plana destek verdiğini açıkladı.
Mısır, Tunus, Cezayir, Fas gibi Afrika kıtasının Arap ülkeleri yüksek perdeden tepki göstermedi.
Avrupa Birliği tarafları sükûnete ve serinkanlı davranmaya davet eden bir açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin anlaşmaya direkt karşı çıkan bir açıklama yapmadı. Onun yerine İsrail Başbakanı Netanyahu ile uzun bir görüşme yapmayı tercih etti.
En sert tepkilerden biri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Demokratlar’dan geldi.
Barış için çalışan birtakım aydın grupları da bunu bir barış plan değil “teslimiyet” anlaşması olarak gördü.
BİR MAHALLE DÜKKÂNININ İÇİNDEKİ FANTASTİK DÜNYA
KAĞITHANE’de mahalle arasında sıradan bir dükkân gibi duruyor.
Siyah kepenkleri indirilmiş kapısından geçseniz, öylesine bir dükkân deyip bakmadan gidebilirsiniz.
Üzerinde “Hisart Canlı Tarih Müzesi” yazıyor.
Dükkânın kapısı ile müze kelimesi arasında kurulabilecek tek bağlantı bu yazı olabilir. Sonra kapıdan giriyorsunuz ve küçük dilinizi yutacak kadar hayretler içinde kalıyorsunuz.
*
Burası bir müze...
Ama hayatımda gördüğüm en ilginç müzelerden biri...
Tematik bir müze...
*
Asıl amacı savaş giysileri ve aletleri...
Türklerin kullandığı ilk oklardan, ilk askeri kıyafetlerden, topuzlardan, kılıçlardan bugünün tankına tüfeğine, hatta yıldız savaşlarının “lazersaber”ına (lazer kılıcı) kadar harika bir yolculuk yapıyorsunuz.
*
Bazıları orijinal...
Bazıları orijinal kadar başarılı replikalar...
Mesela Sultan Abdülhamid’in o çok bildiğimiz mavi paltolu hali...
İşte tam öyle karşınızda...
*
Bugün pazar...
Kendinizi hayretler içinde bıraktıracak bir şey yapmak istiyorsanız eğer... Bu harikalar müzesini tavsiye ederim.
*
Şunu da söyleyeyim...
Çektiğim fotoğraflar bu müzeyi hiç anlatamıyor.
Gidip gezmek, görmek lazım... Ben öyle yaptım ve hayretler içinde kaldım...
ACABA TÜRKİYE’NİN WİLLY WONKA’SI ÇUHADAROĞLU MU
MÜZEYİ gezerken içimden gelen duygu şuydu. Ancak çılgın bir insan böyle bir şeyi gerçekleştirebilir.
Nedense aklıma Johnny Depp’in oynadığı “Charlie’nin Çikolata Fabrikası” filmi geldi.
“Ancak içinde çocukluk hayalleri hâlâ yaşayan bir insan bunu yapabilir” dedim.
O insan Nejat Çuhadaroğlu...
Amerika’da eğitim görmüş başarılı bir işinsanı.
Annesi sanatçı. Çocukluğundan beri sanat içinde büyümüş.
Ama hep hayallerinin peşinden koşmuş.
Çocukluğundan beri parça parça eser toplamış.
Ta Türklerin Asya günlerinden başlayan yolculuğu, bugün “Yıldız Savaşları” filmindeki hayali silahları bile müzeye koymaya kadar götürmüş.
Zaten müzenin tamamı insanlığın savaşları ve bu savaşlar da “karanlık taraf”ta kalan Darth Vader’ler ve aydınlık tarafında demokrasi için mücadele eden insanlardan oluşuyor.
Bana göre Çuhadaroğlu günümüzün Willy Wonka’sı...
Bitmeyen bir çocukluğun “Devriâlemi”...
BİR UÇAK MAHALLE MÜZESİ BODRUMUNA NASIL GİRER
Almanların İkinci Dünya Savaşı’nda kullandığı Messerschmidt uçaklardan birinin, Kağıthane’deki bu mahalle müzesinin bodrum katına nasıl sokulduğunu şaşkınlıkla seyrettim.
Bir pilotun bu uçağın daracık kokpitinde neler hissettiğini anlamaya çalıştım ama anlayamadım.
İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi ordusuna ait bu kadar renkli ve çeşitli malzeme acaba Almanya’da veya başka yerdeki müzelerde var mıdır diye merak ettim.
Soykırım kamplarında ölüme götürülen insanlara giydirilen çubuklu elbiselerin biri orijinalini görmek beni mahvetti.
MÜZEYİ GEZERKEN KENDİ KENDİME MIRILDANDIKLARIM
İngiliz casusu Lawrence’ın filmlerden, fotoğraflarından bildiğimiz üniforması ve silahı... Gerçek mi replika mı anlayamadım.
Hitler ordusunun Rusya bozkırlarının karında çamurunda kullandığı motosikletin hali ve üzerindeki askerlerin üniformaları çok gerçek gibi duruyordu.
Türklerin ne kadar etkili hafif zırh üretebildiklerini ilk defa bu kadar çarpıcı şekilde gördüm.
DÖNEMİN ‘ALTAY’ TANKI TİMUR’UN FİLİNİN ÖN ZIRHI
Timur’un Ankara seferine getirdiği fillerden birinin ön zırhını görmek benim için çok şaşırtıcıydı.
Osmanlı’nın merasim giysileri ve silahları konusunda nasıl olağanüstü bir “fashion” yarattığını anladım.
BU GECE D-SMART
NE OLDUĞUNU ANLAMADAN BU MAÇI SEYREDEBİLİR MİSİNİZ
Hiç tartışmasız dünyanın en büyük spor şovu bu gece yarısından sonra yapılacak.
Amerikan futbolunun Super Bowl denilen final maçı gece yarısından sonra saat 02.30’da başlayacak. Kansas Chiefs’le SF 49ers arasında oynanacak maç D Smart 79’uncu kanalda Fox HD tarafından yayınlanacak.
Amerikan futbolunun kurallarını hâlâ tam öğrenemedim. Ama her yıl bu süper şovu mutlaka izliyorum...
Çünkü çok renkli bir spor.
Aradaki şovu harika...
FUTBOL GECESİ
BU MAÇ DA KAÇIRILMAZ
PREMİER League’de haftanın maçı bu akşam:
Tottenham-Manchester City...
Mourinho-Guardiola...
Londra-Manchester...
Kaçmaz...
SSport’ta...
PAZAR MÜZİĞİ
RADYODA TOP 20 BATI POP
Number 1 FM’de hazırladığım haftanın en iyi 20 şarkısı listesi bu sabah saat 10.00’da.
İlk 3 şöyle:
Jonas Brothers:
“What a Man Gotta Do”
Dua Lipa, Pink Panda: “Don’t Start Now”
The Weekend:
“Blinding Lights”
EGE PAZARI
EGE ŞARKILARI TOP 20
Number 1 Türk FM’de sunduğum Türk ve Yunan pop müziğinden oluşan “Ege Kışı 2020 Top 20” listesi de
bugün 13.00’te...
Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk: “Şiki Şiki Baba”
Zeynep Bastık: “Çukur”
Mazhar Alanson:
“Yazan Âşık”.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Ahmet Hoca sen bi dur önce şu planı okuyalım
Nurtopu gibi bir Ortadoğu barış planımız oldu.
Sokak sakin ama bölgede siyaset ve siyasetçi yine konuşmaya başladı...
Türkiye’ye bakarsanız ise ortada iki cümle var:
“Kudüs Kutsalımızdır”, “Kudüs kırmızı çizgimizdir”.
Bir de Ahmet Davutoğlu girmez mi devreye...
Sizi bilmem ama konu Ortadoğu ise eğer...
Ahmet Davutoğlu bir köşeden başını çıkarıp iki kelime etti mi...
Anında aklıma “Stratejik Derinlik” kitabı geliyor...
Suriye’de başımıza açılanlar geliyor...
Anında kaçıyorum oradan...
*
Öyle anlarda içimden bir ses yükseliyor ve haykırıyor:
“Yahu Ahmet Hoca, çıkar şu fikirlerini, giy şu hocalık cübbeni ve anlat bize...
Nedir bu plan? Sadece Kudüs mü...”
*
Herkesin fikri var, kimsenin bilgisi yok...
İki gündür bu anlaşma neymiş diye arıyorum.
İnanmayacaksınız ama New York Times dahil hiçbir yerde bu planın ne olduğuna dair derli toplu, maddeleştirilmiş bir çalışma bulamadım.
Sedat Ergin de İdlib’e takıldığı için ondan da umudu kestim.
*
Size garip gelecek ama bula bula tek derli toplu bilgiyi, yine Türkiye’de, Odatv’de buldum.
İsrail’de oturan bir Türk Yahudisi Rafael Sadi, Trump planı denilen önerileri okumuş ve bir plan gibi maddeleştirmiş.
İŞTE O PLAN : HOCANIN VERMEDİĞİ BİLGİYİ BİR TÜRK YAHUDİSİNDEN OKUDUM
İsrail Yahudi halkının devletidir. Bu da İsrail ile barış yapmak isteyenlerin kabul etmeleri gereken fiili durum ve gerçektir. Bunu kabul etmeyenlerin barış yapma ve refaha kavuşma şansları yoktur deniyor.
Judea ve Samariye, İbranicesi ile Yehuda ve Shomron kısaca Batı Şeria bu Yahudi devletinin bir parçasıdır ve orada yaşayan Yahudiler bulundukları şehir ve yerleşim birimlerinden çıkarılamayacaklardır.
“Batı Kudüs Yahudi devletinin ebedi başkentidir.” (Bu arada planlanan Filistin devletinin başkentinin Kudüs’ün doğusu olabileceği açıkça vurgulanmış oldu.)
Filistin halkının müreffeh bir yaşam kalitesine ulaşması için, bu barış anlaşması taslağı ile 10 yıl içinde Filistin’e 50 milyar dolar ekonomik yardım yapılacaktır.
Dört yıllık müzakereler sürecinde Batı Şeria’da inşaatlar dondurulacak. Yeni inşaat ruhsatları verilmeyecek ancak başlanan inşaatlar etkilenmeyecek.
Mülteci durumundaki Filistinliler İsrail’e değil ama gelecekte kurulacak olan Filistin devletine dönebilecekler. Mültecilerin yerleştirilebilmeleri için bir tazminat fonu kurulacak ve geri dönüş sağlanacaktır.
İbadet özgürlüğü temin edilecektir. Filistin devletinde de aynı özgürlük tesis edilmelidir.
Hamas silahsızlandırılmalıdır. İsrail’e karşı terör ve İsrail’e karşı kışkırtmalar durdurulmalıdır. Tapınak Dağı’nda her dinden insanın ziyareti ve namazı mümkün kılınmalıdır.
ABD gelecekteki Filistin devletinde büyükelçilik açacak. İki devlet arasında müşterek turizm birliği kurulacak.
Filistin yönetiminin bu planı kabul etmesi ve barış masasına oturması için 4 yıl süre verildi.
BEN DOĞDUĞUMDAN BERİ U İNSANLAR SAVAŞIYOR
RAFAEL Sadi anlaşma ile ilgili olarak ilginç bir iddia ortaya atıyor.
Diyor ki: “Bu taslak yürürlüğe girerse Filistin toprakları iki katına çıkacak...”
Bu hesabı nasıl yaptı bilemiyorum... Ama aksi bilgi olmadığı için de bir şey diyemiyorum.
Çünkü ideolojiler ve inançlar dışında bu anlaşmada ne var kimse anlatmıyor.
Arap-İsrail savaşları benim doğumumdan bir yıl sonra 1948’de başladı...
Yetmiş bir yıldan beri hem yaşadığımız Ortadoğu’yu hem dünyayı zehirliyor bu savaş...
Bir bilelim artık ne oluyor ne bitiyor orada...
HİÇ HAZZETMEDİĞİM TRUMP’IN PLANINA DÜNYA NASIL BAKIYOR
Trump bu sunum toplantısını yaparken salonda Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri de hazır bulundular. Ayrıca Suudi Arabistan plana destek verdiğini açıkladı.
Mısır, Tunus, Cezayir, Fas gibi Afrika kıtasının Arap ülkeleri yüksek perdeden tepki göstermedi.
Avrupa Birliği tarafları sükûnete ve serinkanlı davranmaya davet eden bir açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin anlaşmaya direkt karşı çıkan bir açıklama yapmadı. Onun yerine İsrail Başbakanı Netanyahu ile uzun bir görüşme yapmayı tercih etti.
En sert tepkilerden biri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Demokratlar’dan geldi.
Barış için çalışan birtakım aydın grupları da bunu bir barış plan değil “teslimiyet” anlaşması olarak gördü.
BİR MAHALLE DÜKKÂNININ İÇİNDEKİ FANTASTİK DÜNYA
KAĞITHANE’de mahalle arasında sıradan bir dükkân gibi duruyor.
Siyah kepenkleri indirilmiş kapısından geçseniz, öylesine bir dükkân deyip bakmadan gidebilirsiniz.
Üzerinde “Hisart Canlı Tarih Müzesi” yazıyor.
Dükkânın kapısı ile müze kelimesi arasında kurulabilecek tek bağlantı bu yazı olabilir. Sonra kapıdan giriyorsunuz ve küçük dilinizi yutacak kadar hayretler içinde kalıyorsunuz.
*
Burası bir müze...
Ama hayatımda gördüğüm en ilginç müzelerden biri...
Tematik bir müze...
*
Asıl amacı savaş giysileri ve aletleri...
Türklerin kullandığı ilk oklardan, ilk askeri kıyafetlerden, topuzlardan, kılıçlardan bugünün tankına tüfeğine, hatta yıldız savaşlarının “lazersaber”ına (lazer kılıcı) kadar harika bir yolculuk yapıyorsunuz.
*
Bazıları orijinal...
Bazıları orijinal kadar başarılı replikalar...
Mesela Sultan Abdülhamid’in o çok bildiğimiz mavi paltolu hali...
İşte tam öyle karşınızda...
*
Bugün pazar...
Kendinizi hayretler içinde bıraktıracak bir şey yapmak istiyorsanız eğer... Bu harikalar müzesini tavsiye ederim.
*
Şunu da söyleyeyim...
Çektiğim fotoğraflar bu müzeyi hiç anlatamıyor.
Gidip gezmek, görmek lazım... Ben öyle yaptım ve hayretler içinde kaldım...
ACABA TÜRKİYE’NİN WİLLY WONKA’SI ÇUHADAROĞLU MU
MÜZEYİ gezerken içimden gelen duygu şuydu. Ancak çılgın bir insan böyle bir şeyi gerçekleştirebilir.
Nedense aklıma Johnny Depp’in oynadığı “Charlie’nin Çikolata Fabrikası” filmi geldi.
“Ancak içinde çocukluk hayalleri hâlâ yaşayan bir insan bunu yapabilir” dedim.
O insan Nejat Çuhadaroğlu...
Amerika’da eğitim görmüş başarılı bir işinsanı.
Annesi sanatçı. Çocukluğundan beri sanat içinde büyümüş.
Ama hep hayallerinin peşinden koşmuş.
Çocukluğundan beri parça parça eser toplamış.
Ta Türklerin Asya günlerinden başlayan yolculuğu, bugün “Yıldız Savaşları” filmindeki hayali silahları bile müzeye koymaya kadar götürmüş.
Zaten müzenin tamamı insanlığın savaşları ve bu savaşlar da “karanlık taraf”ta kalan Darth Vader’ler ve aydınlık tarafında demokrasi için mücadele eden insanlardan oluşuyor.
Bana göre Çuhadaroğlu günümüzün Willy Wonka’sı...
Bitmeyen bir çocukluğun “Devriâlemi”...
BİR UÇAK MAHALLE MÜZESİ BODRUMUNA NASIL GİRER
Almanların İkinci Dünya Savaşı’nda kullandığı Messerschmidt uçaklardan birinin, Kağıthane’deki bu mahalle müzesinin bodrum katına nasıl sokulduğunu şaşkınlıkla seyrettim.
Bir pilotun bu uçağın daracık kokpitinde neler hissettiğini anlamaya çalıştım ama anlayamadım.
İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi ordusuna ait bu kadar renkli ve çeşitli malzeme acaba Almanya’da veya başka yerdeki müzelerde var mıdır diye merak ettim.
Soykırım kamplarında ölüme götürülen insanlara giydirilen çubuklu elbiselerin biri orijinalini görmek beni mahvetti.
MÜZEYİ GEZERKEN KENDİ KENDİME MIRILDANDIKLARIM
İngiliz casusu Lawrence’ın filmlerden, fotoğraflarından bildiğimiz üniforması ve silahı... Gerçek mi replika mı anlayamadım.
Hitler ordusunun Rusya bozkırlarının karında çamurunda kullandığı motosikletin hali ve üzerindeki askerlerin üniformaları çok gerçek gibi duruyordu.
Türklerin ne kadar etkili hafif zırh üretebildiklerini ilk defa bu kadar çarpıcı şekilde gördüm.
DÖNEMİN ‘ALTAY’ TANKI TİMUR’UN FİLİNİN ÖN ZIRHI
Timur’un Ankara seferine getirdiği fillerden birinin ön zırhını görmek benim için çok şaşırtıcıydı.
Osmanlı’nın merasim giysileri ve silahları konusunda nasıl olağanüstü bir “fashion” yarattığını anladım.
BU GECE D-SMART
NE OLDUĞUNU ANLAMADAN BU MAÇI SEYREDEBİLİR MİSİNİZ
Hiç tartışmasız dünyanın en büyük spor şovu bu gece yarısından sonra yapılacak.
Amerikan futbolunun Super Bowl denilen final maçı gece yarısından sonra saat 02.30’da başlayacak. Kansas Chiefs’le SF 49ers arasında oynanacak maç D Smart 79’uncu kanalda Fox HD tarafından yayınlanacak.
Amerikan futbolunun kurallarını hâlâ tam öğrenemedim. Ama her yıl bu süper şovu mutlaka izliyorum...
Çünkü çok renkli bir spor.
Aradaki şovu harika...
FUTBOL GECESİ
BU MAÇ DA KAÇIRILMAZ
PREMİER League’de haftanın maçı bu akşam:
Tottenham-Manchester City...
Mourinho-Guardiola...
Londra-Manchester...
Kaçmaz...
SSport’ta...
PAZAR MÜZİĞİ
RADYODA TOP 20 BATI POP
Number 1 FM’de hazırladığım haftanın en iyi 20 şarkısı listesi bu sabah saat 10.00’da.
İlk 3 şöyle:
Jonas Brothers:
“What a Man Gotta Do”
Dua Lipa, Pink Panda: “Don’t Start Now”
The Weekend:
“Blinding Lights”
EGE PAZARI
EGE ŞARKILARI TOP 20
Number 1 Türk FM’de sunduğum Türk ve Yunan pop müziğinden oluşan “Ege Kışı 2020 Top 20” listesi de
bugün 13.00’te...
Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk: “Şiki Şiki Baba”
Zeynep Bastık: “Çukur”
Mazhar Alanson:
“Yazan Âşık”.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin