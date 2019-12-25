7 Arap ülkesi son 5 yılda İslam’dan ne kadar koptu

Kuruluş Mısır, Cezayir, Libya, Lübnan, Irak, Ürdün ve Tunus’ta 5 yıl arayla yapılan iki araştırmada insanlara “İslami siyaset ve İslam’ın şartlarını yerine getirme” konusunda 4 ayrı soru sordu. Bu araştırmaların ilki 2012-14 arası, öteki ise 2018-19’da yapıldı.
Genel sonuç şöyle:
- BİR: Arap ülkelerinde İslami siyasete ve dini liderlere güvende belirgin bir düşüş var.
- İKİ: İslamcılığa karşı duyulan tepki artık İslam’dan uzaklaşma haline dönüşmeye yol açmış.
-ÜÇ: Bu 7 ülkede sekülerleşme yolunda belirgin bir talep doğmaya başlamış.
İşte bu 3 gelişmenin ayrıntılı sonuçları...
İSLAMİ SİYASETE GÜVEN DÜŞÜYOR
-SORU: İslami partilere ne kadar güveniyorsunuz?
CAMİYE GİDİŞTE CİDDİ DÜŞÜŞ GÖZLENİYOR
- SORU: Zaman zaman camiye giden insan oranı
ARTIK DİNDAR DEĞİLİM DİYENLERİN ORANI ARTIYOR
- SORU: Dindar değilim diyen insan oranı
ASKER GÖNDERDİĞİMİZ LİBYA’DA SON BEŞ YILDA İSLAM NE DURUMDA
- “İslami siyasi partilere güvenen” insan oranı 5 yılda yüzde 17’den yüzde 8’e düşmüş.
- “Hocaya, imama, şeyhe (dini önderlere) güvenen” insan oranı yüzde 36’dan yüzde 19’a düşmüş.
- “Zaman zaman camiye giden insan” oranı yüzde 65’ten yüzde 57’ye düşmüş.
- “Dindar değilim diyen” insan oranı yüzde 12’den yüzde 23’e çıkmış.
İSLAMCI SİYASET VE İSLAM’DAN UZAKLAŞTIRAN 5 TEMEL NEDEN
- IŞİD ve El Kaide terörünün yarattığı şoklar.
- Müslüman Kardeşler siyasetinden duyulan hoşnutsuzluk.
- Sekter partilerin yarattığı olumsuz hava.
- Bu partilerden giderek artan yolsuzluk, rüşvet olayları.
- Sudan gibi İslamcı ülkelerde yaşananlar.
DİYANET’TEN ‘DUA EDERKEN SİGARA İÇEBİLİR MİYİM’ FETVASI NASIL İSTENİR
DİYANET’e gerçekten böyle bir soru sorma isteğiniz varsa “İki Papa” filminde geçen şu Cizvit fıkrasını okuyun.
Adamın biri gidip kilisenin rahibine sormuş:
“Dua ederken sigara içebilir miyim?”
Rahip net bir cevap vermiş:
“Kesinlikle içemezsin...”
Adam gidip bu olayı bir Cizvit
rahibe anlatmış.
Cizvit rahip “Soruyu yanlış sormuşsun. Şöyle soracaktın: Papaz efendi sigara içerken dua edebilir miyim?”
Gidip sormuş.
Rahibin cevabı şu olmuş:
“Tabii ki edebilirsin...”
SEZEN AKSU VE ŞANIŞER’İN YIL SONU HİPHOP SÜRPRİZİ
BENİM için yılın şu son günlerinin en büyük sürprizi Şanışer’in Sezen Aksu ile birlikte söylediği “Kara Geceler” şarkısı oldu.
*
- Türk hiphop’ının tam ana damardan çizgisi...
- Yine ana damardan şahane bir Sezen Aksu çizgisi...
- Yine ana damardan harika İkinci Yeni sözler...
- Dozu yerinde bir arabesk...
*
Bence “Susamam”dan çok daha güzel, çok daha politik, çok daha derin bir şarkı...
Şanışer şu sıralar en sevdiğim üç-dört Türk hiphop’çısından biri...
*
Sezen ise...
Hâlâ İzmir Kız Lisesi’ndeki o isyankâr ve başına buyruk kız...
‘KARA GECELER’DEN İKİ DAMARDAN NAKARAT
“Kara geceler kara geceler
Bozulur acılar yavaş yavaş
Bozulur heceler...”
*
“Cihan öyle adaletsiz bir cenk meydanıdır ki,
Zaferler kumandanın
Ölüm piyadelerin olur”
*
“Çünkü güzel şarkıların
Genelde kötü hikâyeleri olur...”
AYDINLAR GİRİNCE SİLİVRİ REPERTUVARI DA DEĞİŞTİ
MEHMET Altan Silivri’de hapis yatarken verdiği bir mülakatta “Burada dinlediğim şarkılardan bir mahpushane albümü çıkarmak istiyorum” demişti.
Ben de “Albüm çıkarmak pahalı. Bir liste yap
Spotify veya Apple Müzik’e veya başka bir platforma koy” demiştim.
Yapmış.
“Silivri Avlu Şarkıları” başlıklı bir dinleme listesi hazırlamış.
Yeşilçam’ın cezaevi filmlerine hâkim “Mahpushane Çeşmesi” geleneğinden farklı bir repertuvar tabii...
Eee aydınlar hapse girince cezaevi kültürü de değişiyor.
‘SİLİVRİ AVLU ŞARKILARI’ LİSTESİNDE İLK 10 İŞTE BU
- Ahmed Arif: İçerde
- Ahmet Kaya: Dardayım
- Mümin Sarıkaya: Ben Yoruldum Hayat
- Seha Okuş: Hasretinle Yandı Gönlüm
- Çiğdem Özcan: Uçun Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru
- Sezen Aksu: 1980
- Ceyhun Çelik: To Miamii
- Funda Arar: Senden Öğrendim
- Behiye Aksoy: Nasıl Geçti Habersiz
- Zeki Müren: Bir Bahar Akşamı
BARCELONA’DA SORDUM: CAN YAMAN OLAYI KESİN DOĞRUYMUŞ
GEÇEN hafta sonu Barcelona-Deportivo Alaves maçını seyretmek için Barcelona’ya gittim.
Akşam yemekte masada, erkek giyim sektöründen 4 İspanya vatandaşı vardı.
Biri Katalan, ikisi Bask, biri Galiçyalı...
Bir ara konu erkek giyiminde yeni manken trendlerine gelince Can Yaman’ın adı geçti.
Merak ettiğim bir soruyu sordum.
Gazetelerde Can Yaman İspanya’ya gittiğinde onu karşılayan, otelinin önüne gelen kadın kalabalığı görünce itiraf edeyim ben pazarlama amacıyla toplama gibi bir duyguya kapılmıştım.
Masadaki 4 İspanyalı da aynı cevabı verdi:
“Hayır kesinlikle doğru. Şu an İspanya’da kadınlar nezdinde en gözde erkek Can Yaman” dediler.
Vallahi aynen böyle dediler.
Ayrıca hepsi Can Yaman’ı benden daha iyi tanıyorlardı.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
7 Arap ülkesi son 5 yılda İslam’dan ne kadar koptu
5 Aralık tarihli Economist dergisi Stanford Üniversitesi çerçevesinde çalışan “Arab Barometer” kuruluşunun 7 Arap ülkesi üzerine yaptığı bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı.
Kuruluş Mısır, Cezayir, Libya, Lübnan, Irak, Ürdün ve Tunus’ta 5 yıl arayla yapılan iki araştırmada insanlara “İslami siyaset ve İslam’ın şartlarını yerine getirme” konusunda 4 ayrı soru sordu. Bu araştırmaların ilki 2012-14 arası, öteki ise 2018-19’da yapıldı.
Genel sonuç şöyle:
- BİR: Arap ülkelerinde İslami siyasete ve dini liderlere güvende belirgin bir düşüş var.
- İKİ: İslamcılığa karşı duyulan tepki artık İslam’dan uzaklaşma haline dönüşmeye yol açmış.
-ÜÇ: Bu 7 ülkede sekülerleşme yolunda belirgin bir talep doğmaya başlamış.
İşte bu 3 gelişmenin ayrıntılı sonuçları...
İSLAMİ SİYASETE GÜVEN DÜŞÜYOR
-SORU: İslami partilere ne kadar güveniyorsunuz?
CAMİYE GİDİŞTE CİDDİ DÜŞÜŞ GÖZLENİYOR
- SORU: Zaman zaman camiye giden insan oranı
ARTIK DİNDAR DEĞİLİM DİYENLERİN ORANI ARTIYOR
- SORU: Dindar değilim diyen insan oranı
ASKER GÖNDERDİĞİMİZ LİBYA’DA SON BEŞ YILDA İSLAM NE DURUMDA
- “İslami siyasi partilere güvenen” insan oranı 5 yılda yüzde 17’den yüzde 8’e düşmüş.
- “Hocaya, imama, şeyhe (dini önderlere) güvenen” insan oranı yüzde 36’dan yüzde 19’a düşmüş.
- “Zaman zaman camiye giden insan” oranı yüzde 65’ten yüzde 57’ye düşmüş.
- “Dindar değilim diyen” insan oranı yüzde 12’den yüzde 23’e çıkmış.
İSLAMCI SİYASET VE İSLAM’DAN UZAKLAŞTIRAN 5 TEMEL NEDEN
- IŞİD ve El Kaide terörünün yarattığı şoklar.
- Müslüman Kardeşler siyasetinden duyulan hoşnutsuzluk.
- Sekter partilerin yarattığı olumsuz hava.
- Bu partilerden giderek artan yolsuzluk, rüşvet olayları.
- Sudan gibi İslamcı ülkelerde yaşananlar.
DİYANET’TEN ‘DUA EDERKEN SİGARA İÇEBİLİR MİYİM’ FETVASI NASIL İSTENİR
DİYANET’e gerçekten böyle bir soru sorma isteğiniz varsa “İki Papa” filminde geçen şu Cizvit fıkrasını okuyun.
Adamın biri gidip kilisenin rahibine sormuş:
“Dua ederken sigara içebilir miyim?”
Rahip net bir cevap vermiş:
“Kesinlikle içemezsin...”
Adam gidip bu olayı bir Cizvit
rahibe anlatmış.
Cizvit rahip “Soruyu yanlış sormuşsun. Şöyle soracaktın: Papaz efendi sigara içerken dua edebilir miyim?”
Gidip sormuş.
Rahibin cevabı şu olmuş:
“Tabii ki edebilirsin...”
SEZEN AKSU VE ŞANIŞER’İN YIL SONU HİPHOP SÜRPRİZİ
BENİM için yılın şu son günlerinin en büyük sürprizi Şanışer’in Sezen Aksu ile birlikte söylediği “Kara Geceler” şarkısı oldu.
*
- Türk hiphop’ının tam ana damardan çizgisi...
- Yine ana damardan şahane bir Sezen Aksu çizgisi...
- Yine ana damardan harika İkinci Yeni sözler...
- Dozu yerinde bir arabesk...
*
Bence “Susamam”dan çok daha güzel, çok daha politik, çok daha derin bir şarkı...
Şanışer şu sıralar en sevdiğim üç-dört Türk hiphop’çısından biri...
*
Sezen ise...
Hâlâ İzmir Kız Lisesi’ndeki o isyankâr ve başına buyruk kız...
‘KARA GECELER’DEN İKİ DAMARDAN NAKARAT
“Kara geceler kara geceler
Bozulur acılar yavaş yavaş
Bozulur heceler...”
*
“Cihan öyle adaletsiz bir cenk meydanıdır ki,
Zaferler kumandanın
Ölüm piyadelerin olur”
*
“Çünkü güzel şarkıların
Genelde kötü hikâyeleri olur...”
AYDINLAR GİRİNCE SİLİVRİ REPERTUVARI DA DEĞİŞTİ
MEHMET Altan Silivri’de hapis yatarken verdiği bir mülakatta “Burada dinlediğim şarkılardan bir mahpushane albümü çıkarmak istiyorum” demişti.
Ben de “Albüm çıkarmak pahalı. Bir liste yap
Spotify veya Apple Müzik’e veya başka bir platforma koy” demiştim.
Yapmış.
“Silivri Avlu Şarkıları” başlıklı bir dinleme listesi hazırlamış.
Yeşilçam’ın cezaevi filmlerine hâkim “Mahpushane Çeşmesi” geleneğinden farklı bir repertuvar tabii...
Eee aydınlar hapse girince cezaevi kültürü de değişiyor.
‘SİLİVRİ AVLU ŞARKILARI’ LİSTESİNDE İLK 10 İŞTE BU
- Ahmed Arif: İçerde
- Ahmet Kaya: Dardayım
- Mümin Sarıkaya: Ben Yoruldum Hayat
- Seha Okuş: Hasretinle Yandı Gönlüm
- Çiğdem Özcan: Uçun Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru
- Sezen Aksu: 1980
- Ceyhun Çelik: To Miamii
- Funda Arar: Senden Öğrendim
- Behiye Aksoy: Nasıl Geçti Habersiz
- Zeki Müren: Bir Bahar Akşamı
BARCELONA’DA SORDUM: CAN YAMAN OLAYI KESİN DOĞRUYMUŞ
GEÇEN hafta sonu Barcelona-Deportivo Alaves maçını seyretmek için Barcelona’ya gittim.
Akşam yemekte masada, erkek giyim sektöründen 4 İspanya vatandaşı vardı.
Biri Katalan, ikisi Bask, biri Galiçyalı...
Bir ara konu erkek giyiminde yeni manken trendlerine gelince Can Yaman’ın adı geçti.
Merak ettiğim bir soruyu sordum.
Gazetelerde Can Yaman İspanya’ya gittiğinde onu karşılayan, otelinin önüne gelen kadın kalabalığı görünce itiraf edeyim ben pazarlama amacıyla toplama gibi bir duyguya kapılmıştım.
Masadaki 4 İspanyalı da aynı cevabı verdi:
“Hayır kesinlikle doğru. Şu an İspanya’da kadınlar nezdinde en gözde erkek Can Yaman” dediler.
Vallahi aynen böyle dediler.
Ayrıca hepsi Can Yaman’ı benden daha iyi tanıyorlardı.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin