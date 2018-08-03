5. manşeti Bedirhan bebek için atacağız

HÜRRİYET’in bu sayfası, bundan 25 yıl önce, 24 Ekim 1993 günü yayınlandı.
O günü çok iyi hatırlıyorum...
Çünkü bu fotoğraf önüme geldiğinde ağlamıştım.
***
“Dinle zalim Apo” diye başlıyordu.
Alt spotları da aynen şöyleydi:
“Kalleşçe kurşun sıkarak katlettiğin bu Kürt bebeğinin, bu yavrumuzun kanını, bu millet senin yanına komayacak.”
Yazıişleri masasındaki bütün arkadaşların hepsi aynı duyguyla yaptı bu gazeteyi...
“Bebek katili” adını bu sayfayla yapıştırdık alnına.
***
O günden sonra bu cani örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan’ın adı “Bebek katili” olarak kaldı.
Kanlı kefenin içindeki bu bebeğimizin fotoğrafı da bütün dünyanın aklına takıldı.
***
Abdullah Öcalan o manşetten altı yıl sonra yakalandı ve Türkiye’ye getirildi.
Yakalandıktan sonra 17 Şubat 1999 günü, Hürriyet’in birinci sayfasında o bebeğin fotoğrafı ve şu başlık vardı:
“Rahat uyu bebeğim katilin yakalandı.”
***
Bebek katilinin peşini orada da bırakmadık...
Yargılanması sonucunda idama mahkûm edildiğinde Hürriyet’in manşeti şuydu:
“Bebeklerin ahı...”
***
Aradan geçti 20 yıl...
Dün Hürriyet’in manşeti de şuydu: “Bu meleği unutma Türkiye...”
***
Eminim şu an masanın başında oturan arkadaşlarımız da bu manşeti, bizim 20 yıl önceki aynı öfke ve aynı duygularımızla atmıştır.
***
Dünkü manşete bakınca kendi kendime dedim ki...
Demek ki bebek katilliği bu mendebur terör teşkilatının DNA’larına işlemiş.
Çetebaşı hapse atılsa da dağda kalanlar bebek kıyımına devam ediyormuş...
***
Her cinayet toplumda aynı öfke selini yaratmaz...
Ama bebek cinayeti var ya...
O küçücük bedenlere saplanan mermiler, şarapneller, kalleş mayınlar...
İşte onlar bütün bir milleti ayağa kaldırır...
***
Dağdaki katil sürüsü...
Bil ki, Bedirhan Mustafa bebeğin Türk bayrağına sarılı tabutu çok içimize oturdu...
25 yıl önceki o ıstırap fotoğrafı yine canlandı kafamızda...
***
Bil ki milletçe içimize oturdu... Yine milletçe ant içtik...
Birinci bebek katilini kaçıp sığındığı Afrika köşesinden getirmiş, İmralı’ya tıkmıştık...
Uçaktaki o süklüm püklüm hali, yalvarırcasına konuşmaları biraz su serpmişti içimize...
***
Hürriyet 25 yıl önce bebek katillerinin peşini bırakmamıştı... Bugün o masada oturan arkadaşlarımızın da asla unutmayacağına eminim.
***
Şimdi sana geliyorum, bileklerine kadar çocuk kanına batmış kirli adam...
25 yıl önce, elebaşınızı paketleyip getirmiştik...
Bebekleri katleden adam, büyükler karşısında yalvar yakar olmuştu.
Andımız olsun ki...
Dağda kalan bebek katillerini de ininden alıp, onun yanına tıkacağız...
Bu millet, bu devlet bebeğinin kanını yerde bırakmaz...
***
Şimdi bu dört manşete bir kere daha bak...
İyi bak...
Sen de bu ülkeye ya kafeste geleceksin, ya tabutta...
O gün beşincisini de Bedirhan bebek için atacağız...
5. manşeti Bedirhan bebek için atacağız
HÜRRİYET’in bu sayfası, bundan 25 yıl önce, 24 Ekim 1993 günü yayınlandı.
O günü çok iyi hatırlıyorum...
Çünkü bu fotoğraf önüme geldiğinde ağlamıştım.
***
“Dinle zalim Apo” diye başlıyordu.
Alt spotları da aynen şöyleydi:
“Kalleşçe kurşun sıkarak katlettiğin bu Kürt bebeğinin, bu yavrumuzun kanını, bu millet senin yanına komayacak.”
Yazıişleri masasındaki bütün arkadaşların hepsi aynı duyguyla yaptı bu gazeteyi...
“Bebek katili” adını bu sayfayla yapıştırdık alnına.
***
O günden sonra bu cani örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan’ın adı “Bebek katili” olarak kaldı.
Kanlı kefenin içindeki bu bebeğimizin fotoğrafı da bütün dünyanın aklına takıldı.
***
Abdullah Öcalan o manşetten altı yıl sonra yakalandı ve Türkiye’ye getirildi.
Yakalandıktan sonra 17 Şubat 1999 günü, Hürriyet’in birinci sayfasında o bebeğin fotoğrafı ve şu başlık vardı:
“Rahat uyu bebeğim katilin yakalandı.”
***
Bebek katilinin peşini orada da bırakmadık...
Yargılanması sonucunda idama mahkûm edildiğinde Hürriyet’in manşeti şuydu:
“Bebeklerin ahı...”
***
Aradan geçti 20 yıl...
Dün Hürriyet’in manşeti de şuydu: “Bu meleği unutma Türkiye...”
***
Eminim şu an masanın başında oturan arkadaşlarımız da bu manşeti, bizim 20 yıl önceki aynı öfke ve aynı duygularımızla atmıştır.
***
Dünkü manşete bakınca kendi kendime dedim ki...
Demek ki bebek katilliği bu mendebur terör teşkilatının DNA’larına işlemiş.
Çetebaşı hapse atılsa da dağda kalanlar bebek kıyımına devam ediyormuş...
***
Her cinayet toplumda aynı öfke selini yaratmaz...
Ama bebek cinayeti var ya...
O küçücük bedenlere saplanan mermiler, şarapneller, kalleş mayınlar...
İşte onlar bütün bir milleti ayağa kaldırır...
***
Dağdaki katil sürüsü...
Bil ki, Bedirhan Mustafa bebeğin Türk bayrağına sarılı tabutu çok içimize oturdu...
25 yıl önceki o ıstırap fotoğrafı yine canlandı kafamızda...
***
Bil ki milletçe içimize oturdu... Yine milletçe ant içtik...
Birinci bebek katilini kaçıp sığındığı Afrika köşesinden getirmiş, İmralı’ya tıkmıştık...
Uçaktaki o süklüm püklüm hali, yalvarırcasına konuşmaları biraz su serpmişti içimize...
***
Hürriyet 25 yıl önce bebek katillerinin peşini bırakmamıştı... Bugün o masada oturan arkadaşlarımızın da asla unutmayacağına eminim.
***
Şimdi sana geliyorum, bileklerine kadar çocuk kanına batmış kirli adam...
25 yıl önce, elebaşınızı paketleyip getirmiştik...
Bebekleri katleden adam, büyükler karşısında yalvar yakar olmuştu.
Andımız olsun ki...
Dağda kalan bebek katillerini de ininden alıp, onun yanına tıkacağız...
Bu millet, bu devlet bebeğinin kanını yerde bırakmaz...
***
Şimdi bu dört manşete bir kere daha bak...
İyi bak...
Sen de bu ülkeye ya kafeste geleceksin, ya tabutta...
O gün beşincisini de Bedirhan bebek için atacağız...