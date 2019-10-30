29 Ekim’in ilk yedisi:bir numara ödemiş zeybeği

Ekran başında birlikte oynadım....
*
- İKİ: Ankara’nın Cumhuriyet başkentine dönüşen taklarını, bayraklarını çok sevdim...
“İşte Cumhuriyet başkenti budur” dedim.
*
- ÜÇ: CHP’li belediyelerin hazırladığı Cumhuriyet Bayramı klibini ve şarkısını çok sevdim...
Anında Türk popu listeme kaydettim....
*
- DÖRT: AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı’nın 29 Ekim buluşmasına eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’u davet etmesi çok hoşuma gitti.
Çok umutlandım...
*
- BEŞ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl 29 Ekim töreni için daha uzlaşmacı bir davet protokolü hazırlamasına çok sevindim.
“İnşallah gerisi de gelir” dedim...
*
- ALTI: Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin 29 Ekim klipleri hazırlamada adeta yarış etmelerini keyifle izledim.
Yaratıcı klipleri hayranlıkla seyrettim.
“İnşallah milli burjuvazimiz, demokrasiye de aynı coşkuyla sahip çıkacak” diye temennide bulundum.
*
- YEDİ: İstanbul Belediye Başkanı’nın 29 Ekim halk gecesinde eşiyle verdiği modern görüntüyü, onun smokinini, eşinin elbisesini çok sevdim. Kendi kendime, “Benim ülkemde kimse tek başına çoğunluk değil, kimse tek başına azınlık ve yalnız değil” diye düşündüm.
MİLLETÇE HARİKA BİR ‘100’ÜNCÜ YIL’ PROVASI YAPTIK
CUMHURİYET’in kuruluşunun 100’üncü yılına 4 yıl kaldı. Kısaca, dün harika bir 100’üncü yıl provası yaptık.
Ve şunu kesinlikle gördük. Cumhuriyet Bayramımız artık resmi bir kutlama merasimi olmaktan çıkıp coşkulu bir millet bayramı haline geldi. Tahmininizden çok umutlandım...
Şurası kesin ki, Cumhuriyet Bayramı artık bu devletin millete mal olmuş en büyük “Kuruluş Bayramı”dır...
Ve bunu kimse değiştiremez...
11 YIL SONRA ANKARA’DA İLK CUMHURİYET BAYRAMIM
GEÇEN gün 14 yıl dedim ama yanılmışım...
11 yıldan beri ilk defa bir Cumhuriyet Bayramı’nı Ankara’da geçirdim. Ankara’da bambaşka bir hava esiyor
Bu yazıyı Hürriyet’in Ankara’daki binasının bir odasından yazıyorum.
Odanın tam karşısında Ticaret Bakanlığı’nın binası var...
Üzerinde dev bir Atatürk resmi asılı...
Hem de en güzellerinden biri... Yollara taklar kurulmuş, bayraklar asılmış, yollar cıvıl cıvıl...
Ankara, gençlik yıllarımda bile görmediğim kadar büyük bir coşkuyla kutladı bayramını...
IŞİD ELEBAŞI SINIRIMIZA 5.5 KM ÖTEDE ÖLDÜRÜLDÜ
SEDAT Ergin dünkü yazısında, IŞİD elebaşı Bağdadi’nin öldürüldüğü yerin koordinatlarını verdi.
Kanlı terörist sınırımıza kuş uçuşu 5.5 km yakında bir evde öldürüldü.
1 numaralı kontrol kulemize 20 km mesafedeydi.
Bu koordinat şu anlama geliyor.
Sınırımızın İdlib tarafı artık bir Afganistan’dır...
Yani El Kaide ve IŞİD’in fink attığı bir bölge...
Bu da Türkiye’ye özel bir görev yüklüyor...
Ama unutmayalım, böyle bir bölge olan Peşaver, Pakistan’a çok pahalıya patladı.
Orada IŞİD’le etkili bir mücadele verilip başarılı olunmazsa o bölge Türkiye’nin başına çok iş açabilir.
KOKTEYL TERÖR MÜ DEDİN, AL İŞTE SANA ORTADOĞU KOKTEYLİ
ANKARA Garı’nın yakınında o meşum bombanın patladığı günü hatırlayın...
103 vatandaşımızı kaybetmiştik.
Geride 500 yaralı kalmıştı...
Ahmet Davutoğlu ne demişti?
“Kokteyl terör örgütü”...
IŞİD elebaşı Bağdadi, İdlib yakınında El Kaide örgütüne bağlı bir kişinin evinde saklanıyormuş...
“Kokteyl terör örgütü” mü diyordunuz...
Buyurun görün neymiş kokteyl örgüt...
Kimmiş o bombayı koyanlar...
70’LERİN KADINLARI BROADWAY’İ FETHETTİ
BROADWAY 1970’lerin iki kadın şarkıcısını konuşuyor.
Biri “Tapestry” albümüyle müzik endüstrisinde ilk büyük LP devrimini yapan Carole King...
Öteki ise 1970 ve 80’lerde blues ve rock’ın en büyük isimlerinden biri olan Tina Turner...
İkisini anlatan 2 müzikal büyük iş yaptı.
Carole King’in hayatından esinlenen “Beautiful” müzikali 5’inci yılını büyük bir başarı ile tamamladı. Tina Turner’ın hayatından esinlenen “Tina” ise yeni başladı. Üstelik 133 dolar ortalama bilet fiyatı ile...
29 Ekim’in ilk yedisi:bir numara ödemiş zeybeği
- BİR: Ödemiş’in bir cadde boyu zeybek oynayan Cumhuriyet vatandaşlarını çok sevdim...
Ekran başında birlikte oynadım....
*
- İKİ: Ankara’nın Cumhuriyet başkentine dönüşen taklarını, bayraklarını çok sevdim...
“İşte Cumhuriyet başkenti budur” dedim.
*
- ÜÇ: CHP’li belediyelerin hazırladığı Cumhuriyet Bayramı klibini ve şarkısını çok sevdim...
Anında Türk popu listeme kaydettim....
*
- DÖRT: AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı’nın 29 Ekim buluşmasına eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’u davet etmesi çok hoşuma gitti.
Çok umutlandım...
*
- BEŞ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl 29 Ekim töreni için daha uzlaşmacı bir davet protokolü hazırlamasına çok sevindim.
“İnşallah gerisi de gelir” dedim...
*
- ALTI: Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin 29 Ekim klipleri hazırlamada adeta yarış etmelerini keyifle izledim.
Yaratıcı klipleri hayranlıkla seyrettim.
“İnşallah milli burjuvazimiz, demokrasiye de aynı coşkuyla sahip çıkacak” diye temennide bulundum.
*
- YEDİ: İstanbul Belediye Başkanı’nın 29 Ekim halk gecesinde eşiyle verdiği modern görüntüyü, onun smokinini, eşinin elbisesini çok sevdim. Kendi kendime, “Benim ülkemde kimse tek başına çoğunluk değil, kimse tek başına azınlık ve yalnız değil” diye düşündüm.
MİLLETÇE HARİKA BİR ‘100’ÜNCÜ YIL’ PROVASI YAPTIK
CUMHURİYET’in kuruluşunun 100’üncü yılına 4 yıl kaldı. Kısaca, dün harika bir 100’üncü yıl provası yaptık.
Ve şunu kesinlikle gördük. Cumhuriyet Bayramımız artık resmi bir kutlama merasimi olmaktan çıkıp coşkulu bir millet bayramı haline geldi. Tahmininizden çok umutlandım...
Şurası kesin ki, Cumhuriyet Bayramı artık bu devletin millete mal olmuş en büyük “Kuruluş Bayramı”dır...
Ve bunu kimse değiştiremez...
11 YIL SONRA ANKARA’DA İLK CUMHURİYET BAYRAMIM
GEÇEN gün 14 yıl dedim ama yanılmışım...
11 yıldan beri ilk defa bir Cumhuriyet Bayramı’nı Ankara’da geçirdim. Ankara’da bambaşka bir hava esiyor
Bu yazıyı Hürriyet’in Ankara’daki binasının bir odasından yazıyorum.
Odanın tam karşısında Ticaret Bakanlığı’nın binası var...
Üzerinde dev bir Atatürk resmi asılı...
Hem de en güzellerinden biri... Yollara taklar kurulmuş, bayraklar asılmış, yollar cıvıl cıvıl...
Ankara, gençlik yıllarımda bile görmediğim kadar büyük bir coşkuyla kutladı bayramını...
IŞİD ELEBAŞI SINIRIMIZA 5.5 KM ÖTEDE ÖLDÜRÜLDÜ
SEDAT Ergin dünkü yazısında, IŞİD elebaşı Bağdadi’nin öldürüldüğü yerin koordinatlarını verdi.
Kanlı terörist sınırımıza kuş uçuşu 5.5 km yakında bir evde öldürüldü.
1 numaralı kontrol kulemize 20 km mesafedeydi.
Bu koordinat şu anlama geliyor.
Sınırımızın İdlib tarafı artık bir Afganistan’dır...
Yani El Kaide ve IŞİD’in fink attığı bir bölge...
Bu da Türkiye’ye özel bir görev yüklüyor...
Ama unutmayalım, böyle bir bölge olan Peşaver, Pakistan’a çok pahalıya patladı.
Orada IŞİD’le etkili bir mücadele verilip başarılı olunmazsa o bölge Türkiye’nin başına çok iş açabilir.
KOKTEYL TERÖR MÜ DEDİN, AL İŞTE SANA ORTADOĞU KOKTEYLİ
ANKARA Garı’nın yakınında o meşum bombanın patladığı günü hatırlayın...
103 vatandaşımızı kaybetmiştik.
Geride 500 yaralı kalmıştı...
Ahmet Davutoğlu ne demişti?
“Kokteyl terör örgütü”...
IŞİD elebaşı Bağdadi, İdlib yakınında El Kaide örgütüne bağlı bir kişinin evinde saklanıyormuş...
“Kokteyl terör örgütü” mü diyordunuz...
Buyurun görün neymiş kokteyl örgüt...
Kimmiş o bombayı koyanlar...
70’LERİN KADINLARI BROADWAY’İ FETHETTİ
BROADWAY 1970’lerin iki kadın şarkıcısını konuşuyor.
Biri “Tapestry” albümüyle müzik endüstrisinde ilk büyük LP devrimini yapan Carole King...
Öteki ise 1970 ve 80’lerde blues ve rock’ın en büyük isimlerinden biri olan Tina Turner...
İkisini anlatan 2 müzikal büyük iş yaptı.
Carole King’in hayatından esinlenen “Beautiful” müzikali 5’inci yılını büyük bir başarı ile tamamladı. Tina Turner’ın hayatından esinlenen “Tina” ise yeni başladı. Üstelik 133 dolar ortalama bilet fiyatı ile...