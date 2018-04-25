24 Haziran İzmir'de başlıyorsa iyi haber

Bir İzmirli olarak bütün kalbimle çok sevindim...



Önümüzdeki dönem için iki hedef verdi:



BİR: Daha çok demokrasi olacak dedi...



Demek ki bugün daha azı var.



Daha özgür, daha korkmayacağımız, çoğulcu bir demokrasi olacaksa...



Yarış bu hedef etrafında olacaksa...



Ne mutlu bize...



Önümüzdeki dönem için teminat verdi.



İKİ: Tam bağımsız adalet olacak dedi...



Demek ki bugün tam bağımsız adalet yok...



Yarış tam bağımsız, tarafsız, yürütmenin emrine olmayan bir adalet ve yargı için olacaksa...



Ne mutlu bize...



Demek ki 24 Haziran’dan sonra daha adil bir ülkede yaşayacağız...

Demek ki yargımıza, mahkemelerimize güveneceğiz...



Cumhurbaşkanı bu hedefler etrafındaki seçim kampanyasına İzmir’den başlayacakmış...



Güzel haber...



İzmir...



O şehir ki...



Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşunu orada atılmıştır...



O şehir ki...



Liberal ekonominin ilk büyük işaret fişeği orada atılmıştır...



O şehir ki...



Çokpartili hayatın Demokrat Partisi yürüyüşünü o şehirden başlatmıştır...



O şehir ki...



Büyük reformcu, Türk liberal sisteminin mimarı Turgut Özal siyasi yürüyüşüne o şehirden başlamıştır....



Eğer dün verilen bu söz, ağızdan çıkan söz, yarın unutulacak bir seçim vaadi değilse...

Eğer doğru çıkacaksa...



Demek ki daha demokrat, daha adil, daha vicdanlı bir Türkiye’nin işaret fişeği de yine İzmir’den atılacak...



İyi bir haber bu...



Şimdilik “İnşallah” diyerek köşeme çekiliyorum...





RAMAZAN GECELERİ İÇİN ÜÇ EĞLENCELİ REPERTUVAR

BİR: BANKO CÜPPELİ AHMET: Tabii farklı bir ramazan repertuvarı ile.



Mesela “Erkekliği büyütme ayetleri” yerine “Nefsi öldürme ayetleri” koyarak...

Mesela iftardan önce göz zinasının oluşma şartları anlatılarak...



İKİ: BANKO NURETTİN HOCA: Tabii ramazan için özel aranje edilmiş yepyeni bir repertuvar ile.



Mesela “Halvette oruç bozulur mu” sohbeti... Asansörde iftar açılır mı fetvası...



Ramazanda hangi battaniye kullanılmalı, şeytana esir olmamak için iftardan sonra kaç dakikada uykuya dalınmalı...



ÜÇ: BANKO ADNAN HOCA: Tabii kedicikler için özel tasarlanmış daha az açık ramazan kreasyonları ile...



Mesela “Maşallah” sohbetlerinden güzel potpuriler...



“Ben çok yakışıklıyım maşallah” veya “Sen çok güzelsin maşallah” muhabbetleri...





BİR KOÇ BİR BAŞKA KOÇ'LA 50 YIL OLUR MU?

DÜN Cengiz Semercioğlu’nun köşesinde “burçların huysuzluk oranlarını” okudum...



Koçların yüzde 90’ı huysuzmuş...



Tansu 4 Nisan, ben 8 Nisan doğumluyuz. 50 yıldır “Aynı yastıkta iki Koç” yani...







İki Koç yan yana gelince yüzde 180’lik bir huysuzluk ortamı yani...



Ama öyle olmuyor galiba... Belirleyici olan iki Koç’tan hangisinin hangi yüzdeye girdiği...



Mesela bizde...



Tansu yüzde 90 huysuz kontenjanından, ben de yüzde 10 huylu kontenjanındansam...



Pekâlâ yürür ve yürüdü... Veya küçük bir ihtimal olsa da tersi...



Fotoğraflarımıza bakıp siz karar verin... Ama adil olun lütfen...





EN İYİ KİM KİMİNLE OLUR

BURÇ listesine göre en iyi huylular Akrep’ler. Huysuz oranı yüzde 1...



Kova yüzde 3...



En berbatlarda Top 4 ise şöyle:



Koç (yüzde 90), Oğlak (yüzde 95), Başak (yüzde 98) ve Yengeç (yüzde 100).



Sonuç şu...



Bir Yengeç’le bir başka Yengeç, hiiiç umut yok...



Ötekilerde küçük de olsa...



Kaderiniz kısmetiniz, şansınız talihiniz...



Mesela Tansu huysuz... Yüzde 90’lık kontenjanından...





ROBERTO CARLOS MU YOKSA BEYONCE Mİ?

EBRU Şancı onun Instagram hesabındaki bir fotoğrafının altına şunu yazmış:







“Hoş kızsın da bacaklar Roberto Carlos gibi...”



Son fotoğraflarında dikkat ediyorum... Hadise giderek Türk sahnesinin Beyonce’si haline geliyor...



Kılık kıyafet, tavır, beden dansı... Saç modeli...



Ve bu ona yakışıyor...



Bak Ebrucuğum hangi amaçla bunu söylediğini bilmiyorum... Ama bil ki, erkeklerin çoğu onda Beyonce bacakları görüyor.





47 KADININ EN GÜZEL VE EN OLGUN YAŞI MI?

DEMET Akalın 46 yaşına gelmiş.



Dün Kelebek’te Hülya Avşar’dan öğrendiklerini o kadar güzel anlatıyor ki...



Gazinolarda birlikte çalıştıkları günlerde disiplinli davranması için ondan yediği fırçaları o kadar büyük bir sevgiyle ve saygıyla anlatıyor ki...



Sanatçıların sahne şovlarını beğenmiyormuş.



“Bir tek Hadise’ye yakışıyor, niye, çünkü o da yurtdışında yetişmiş, o kültürle büyümüş...”



Hep diyorum ya... Kırklı yaşlar kadının en güzel yaşları...



Ama aynı zamanda en olgun, en kendine güvenli, en komplekssiz yaşları da olabiliyormuş pekâlâ...