23 Haziran'da 9 gün sonra gelen bir dosya

Dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından Ipsos’un hazırladığı bir dosyaydı bu.
Araştırmanın başlığı şöyle:
“Dünya halklarının mültecilerle ilgili tutumları...”
*
Şirket, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülke vatandaşlarına mültecilerle ilgili tutumlarını sormuş.
Sonuçlar Türkiye açısından çok çarpıcı.
Ama önce iyilerden başlayayım.
ZULÜM GÖREN İNSAN BAŞKA ÜLKELERE SIĞINABİLMELİ Mİ
SORU 1: İnsanlar savaş veya zulümden kaçmak için öteki ülkelere sığınabilmeli mi?
Yeryüzünde yaşayan her 10 insandan 6’sı “Evet sığınabilmeli” diyor.
Peki bu konuda en gönlü yüce uluslar hangileri?
Arjantin yüzde 74, Şili yüzde 73, İngiltere yüzde72. Türkiye yüzde 63 ile 14’üncü sırada.
Yeri de fena sayılmaz.
Ancaak, biraz daha derine inince işin rengi değişiyor.
SİZCE TÜRKİYE SINIRLARINI TAMAMEN KAPATMALI MI
SORU 2: Ülkenizin sınırları mültecilerde tamamen kapatılmalı mı?
“Evet kapatılmalı” diyen ülkelerin 1 numarasında Hindistan var.
Hintlilerin yüzde 64’ü kapatılmalı diyor.
Peki Türk halkı kaç numarada?
İstanbul seçiminin yapıldığı 23 Haziran tarihinde Türk halkının yüzde 59’u “Sınırlar tamamen kapatılmalı” diyor.
Türkiye’yi yüzde 51 ile İsveç ve Sırbistan izliyor...
BUNLAR SAHİDEN MÜLTECİ Mİ YOKSA İŞ BULMAYA MI GELİYOR
SORU 3: Ülkenize mülteci olarak girmek isteyenlerin çoğu gerçekten mülteci mi, yoksa iş bulmak, daha iyi yaşamak için mi geliyor?
“Hayır bunlar gerçek mülteci değil” diyenlerde 1 numara yine Hindistan.
Hintlilerin yüzde 70’i gelenlerin mülteci olduğuna inanmıyor.
Ya 2 numara?
Şaşırmadınız, Türkiye...
Evet 2 numarada yine
Türk halkı var.
Bu defa halkımızın yüzde 69’u “Bu gelenler gerçek mülteci değil” diye düşünüyor.
Evet işte bunlar, Türkiye’de herkesin bildiği ama kimsenin doğru dürüst konuşmaya cesaret edemediği sırlar...
O sırlar bazen gerçekler halinde sandıktan fırlayıveriyor.
KAPATILMASIN DİYENLER
YA hangi ülkelerin halklarının yarısından fazlası “Hayır kapatılmasın” diyor...
Peru, Avustralya, Güney Afrika
ile başlayıp Şili, Brezilya, Japonya ile biten
15 ülke...
EROL EVGİN’LE AJDA VE DENİZ SEKİ HARİKA OLMUŞ
Son hafta Erol Evgin’in “Altın Düetler 2” albümünü dinleyerek geçti.
Hepsi güzel ama özellikle iki şarkıyı çok sevdim.
Favorim Ajda Pekkan’la birlikte söylediği “İçimdeki Fırtına”...
Deniz Seki birlikte söylediği “Bir İlkbahar Sabahı” da harika.
YAĞ ORANINDA ÇAĞATAY’I BİR TÜRLÜ YAKALAYAMIYORUM
Bugünlerde “Yalan Dünya”yı izlemeye başladım ya...
Bütün karakterleri özlemişim... Her biri çıktıkça kendimi iyi hissediyorum.
*
Tabii bir de Çağatay var...
İzmirli hemşerim Hakan Meriçliler’in oynadığı Çağatay...
*
Onun “Sevgılııım...” diyen egosunu bile özlemişim.
“Oooo... Yoooo” diyen yapmacık şaşkınlığını ve “Benim yağ oranım yüzde 12” repliğini de...
Bir tek kedisine olan aşkının altında kalan kendisine olan aşkını da...
*
Vallahi her çıktığında yerlere yatıyorum...
Galiba ikinci defa seyretmek daha da güzel oluyor. Tek sıkıntım, şu yağ oranında bir türlü onu yakalamıyorum.
Ben yüzde 18’in altına bir türlü inemiyorum.
NEDEN ‘1TO1’ FOTOĞRAF YOK DİYE SORMUŞLARDI
SEÇİM günü yayınlanan Lady Gaga mülakatında, birlikte fotoğrafım yoktu.
Bazı okurlarım “mülakatı internet üzerinden mi yaptığımı” bile sormuşlardı.
Hikâyesini bugün anlatayım.
Lady Gaga çok profesyonel...
Sekiz gazeteci birlikte mülakata gitmeden önce bize bildirdiler. Cep telefonu ile fotoğraf çekmemiz yasaktı.
Birlikte “1to1” yani “birebir” fotoğraflarımızı da onun fotoğrafçısı çekecek ve bize göndereceklerdi. Ayrıca konser fotoğraflarını ve TUDOR için çekilen özel fotoğrafları da onlar vereceklerdi. Mülakatı yaptık. Öteki fotoğraflar geldi ama “1to1” fotoğraflar bir türlü gelmiyordu.
Sonunda anladık ki mülakat fotoğraflarının değil kendi çektikleri tek fotoğrafların ön plana çıkmasını istiyorlardı. Neticede biz mülakatları yayınladık. Birlikte çekilen fotoğraflar mülakatlar yayınlandıktan sonra gönderildi. İlginç bir uygulama... İnşallah öteki sanatçılara da yayılmaz.
23 Haziran'da 9 gün sonra gelen bir dosya
Bugün size 23 Haziran seçiminden 9 gün sonra önüme gelen çok ilginç bir raporu açıklayacağım. Tam tarihi ile geçen salı günü bana ulaştı.
Dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından Ipsos’un hazırladığı bir dosyaydı bu.
Araştırmanın başlığı şöyle:
“Dünya halklarının mültecilerle ilgili tutumları...”
*
Şirket, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülke vatandaşlarına mültecilerle ilgili tutumlarını sormuş.
Sonuçlar Türkiye açısından çok çarpıcı.
Ama önce iyilerden başlayayım.
ZULÜM GÖREN İNSAN BAŞKA ÜLKELERE SIĞINABİLMELİ Mİ
SORU 1: İnsanlar savaş veya zulümden kaçmak için öteki ülkelere sığınabilmeli mi?
Yeryüzünde yaşayan her 10 insandan 6’sı “Evet sığınabilmeli” diyor.
Peki bu konuda en gönlü yüce uluslar hangileri?
Arjantin yüzde 74, Şili yüzde 73, İngiltere yüzde72. Türkiye yüzde 63 ile 14’üncü sırada.
Yeri de fena sayılmaz.
Ancaak, biraz daha derine inince işin rengi değişiyor.
SİZCE TÜRKİYE SINIRLARINI TAMAMEN KAPATMALI MI
SORU 2: Ülkenizin sınırları mültecilerde tamamen kapatılmalı mı?
“Evet kapatılmalı” diyen ülkelerin 1 numarasında Hindistan var.
Hintlilerin yüzde 64’ü kapatılmalı diyor.
Peki Türk halkı kaç numarada?
İstanbul seçiminin yapıldığı 23 Haziran tarihinde Türk halkının yüzde 59’u “Sınırlar tamamen kapatılmalı” diyor.
Türkiye’yi yüzde 51 ile İsveç ve Sırbistan izliyor...
BUNLAR SAHİDEN MÜLTECİ Mİ YOKSA İŞ BULMAYA MI GELİYOR
SORU 3: Ülkenize mülteci olarak girmek isteyenlerin çoğu gerçekten mülteci mi, yoksa iş bulmak, daha iyi yaşamak için mi geliyor?
“Hayır bunlar gerçek mülteci değil” diyenlerde 1 numara yine Hindistan.
Hintlilerin yüzde 70’i gelenlerin mülteci olduğuna inanmıyor.
Ya 2 numara?
Şaşırmadınız, Türkiye...
Evet 2 numarada yine
Türk halkı var.
Bu defa halkımızın yüzde 69’u “Bu gelenler gerçek mülteci değil” diye düşünüyor.
Evet işte bunlar, Türkiye’de herkesin bildiği ama kimsenin doğru dürüst konuşmaya cesaret edemediği sırlar...
O sırlar bazen gerçekler halinde sandıktan fırlayıveriyor.
KAPATILMASIN DİYENLER
YA hangi ülkelerin halklarının yarısından fazlası “Hayır kapatılmasın” diyor...
Peru, Avustralya, Güney Afrika
ile başlayıp Şili, Brezilya, Japonya ile biten
15 ülke...
EROL EVGİN’LE AJDA VE DENİZ SEKİ HARİKA OLMUŞ
Son hafta Erol Evgin’in “Altın Düetler 2” albümünü dinleyerek geçti.
Hepsi güzel ama özellikle iki şarkıyı çok sevdim.
Favorim Ajda Pekkan’la birlikte söylediği “İçimdeki Fırtına”...
Deniz Seki birlikte söylediği “Bir İlkbahar Sabahı” da harika.
YAĞ ORANINDA ÇAĞATAY’I BİR TÜRLÜ YAKALAYAMIYORUM
Bugünlerde “Yalan Dünya”yı izlemeye başladım ya...
Bütün karakterleri özlemişim... Her biri çıktıkça kendimi iyi hissediyorum.
*
Tabii bir de Çağatay var...
İzmirli hemşerim Hakan Meriçliler’in oynadığı Çağatay...
*
Onun “Sevgılııım...” diyen egosunu bile özlemişim.
“Oooo... Yoooo” diyen yapmacık şaşkınlığını ve “Benim yağ oranım yüzde 12” repliğini de...
Bir tek kedisine olan aşkının altında kalan kendisine olan aşkını da...
*
Vallahi her çıktığında yerlere yatıyorum...
Galiba ikinci defa seyretmek daha da güzel oluyor. Tek sıkıntım, şu yağ oranında bir türlü onu yakalamıyorum.
Ben yüzde 18’in altına bir türlü inemiyorum.
NEDEN ‘1TO1’ FOTOĞRAF YOK DİYE SORMUŞLARDI
SEÇİM günü yayınlanan Lady Gaga mülakatında, birlikte fotoğrafım yoktu.
Bazı okurlarım “mülakatı internet üzerinden mi yaptığımı” bile sormuşlardı.
Hikâyesini bugün anlatayım.
Lady Gaga çok profesyonel...
Sekiz gazeteci birlikte mülakata gitmeden önce bize bildirdiler. Cep telefonu ile fotoğraf çekmemiz yasaktı.
Birlikte “1to1” yani “birebir” fotoğraflarımızı da onun fotoğrafçısı çekecek ve bize göndereceklerdi. Ayrıca konser fotoğraflarını ve TUDOR için çekilen özel fotoğrafları da onlar vereceklerdi. Mülakatı yaptık. Öteki fotoğraflar geldi ama “1to1” fotoğraflar bir türlü gelmiyordu.
Sonunda anladık ki mülakat fotoğraflarının değil kendi çektikleri tek fotoğrafların ön plana çıkmasını istiyorlardı. Neticede biz mülakatları yayınladık. Birlikte çekilen fotoğraflar mülakatlar yayınlandıktan sonra gönderildi. İlginç bir uygulama... İnşallah öteki sanatçılara da yayılmaz.