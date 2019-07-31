23 Haziran sonrasında dindarlık ne durumda Atatürkçülük ne oldu

13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde yapılmış.
Her zaman olduğu gibi anketin siyasi tercih sonuçlarına değinmiyorum.
Ama “Türkiye’de yükselen değerlerin” ne olduğunu anlatan bölümünü aktaracağım.
SORU: “Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?”
*
İşte cevaplar:
(1) Atatürkçü: Yüzde 25.2
(2) Milliyetçi: Yüzde 22.1
(3) Demokrat: Yüzde 11.3
(4) Muhafazakâr: Yüzde 9.7
(5) Dindar: Yüzde 7.8
(6) İslamcı: Yüzde. 4.5
*
Bu rakamların ortaya koyduğu gerçek şudur:
23 Haziran sonrası Türkiye’de yükselen ilk 3 ana değer “Atatürkçülük”, “milliyetçilik” ve “demokratlık”tır.
*
2010’lu yılların başında, bir sosyolog olarak görüşümü şöyle yazmıştım:
“Türkiye’de İslami anlamda bir muhafazakârlığın geleceği yoktur.”
Buyurun kararı siz verin.
SONUÇ 2: TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ OLAYI NE
Optimar anketinin bir başka sonucu da şu:
SORU: “Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir?”
Şimdi dikkat edin...
Bu soru, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde soruluyor.
*
Yani kamuoyu, o konuda oluşturulan çok yaygın bir kampanyanın etkisinde.
İnsanların cep telefonlarında, 15 Temmuz akşamı yapılacak mitinge davet mesajları dolu... İşte böyle bir günde bu soruya verilen cevaplar şunlar:
Yüzde 51.8: İstanbul seçimleri.
Yüzde 34.3: Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizi.
Yüzde 5.9: G-20 Zirvesi.
Yüzde 2.6: Ali Babacan’ın AKP’den istifası.
*
SONUÇ: Demek ki İstanbul seçimleri bütün Türkiye’nin en önemli meselesi haline gelmiş.
Bu da seçimi tekrarlatmanın nasıl büyük bir taktik hata olduğunu açıkça gösteriyor.
SONUÇ 3: ANAYASA MAHKEMESİ’NE NE KADAR GÜVENİLİYOR
Anayasa Mahkemesi aldığı son kararla iktidar yanlısı çevrelerin en büyük hedefi haline geldi.
Peki Anayasa Mahkemesi halkın güvendiği kurumlardan biri mi?
*
SORU: “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir?”
(1) Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 20.4
(2) Emniyet: Yüzde 8.6
(3) Anayasa Mahkemesi. Yüzde 8.1
*
SONUÇ 1: Devletin en güvenilen kurumu Cumhurbaşkanlığı.
SONUÇ 2: Anayasa Mahkemesi devletin en çok güvenilen üç kurumundan biri.
SONUÇ 3: Ama devletin bütün kurumlarına olan güven neredeyse tarihindeki en dip noktasına inmiş durumda.
*
Bence özellikle bu üçüncü sonuç üzerinde dikkatle durmanın zamanı geldi. Devlet, halkın gözünde yeniden itibarını yükseltmek zorunda.
MÜZİK ŞİRKETLERİ HER 24 SAATTE NE KAZANIYOR
Sony Müzik şirketi dün sabah itibariyle bu yılın ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Rakamları görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı.
Şimdi gelin şu rakamlara birlikte bakalım.
Sony’nin haziran ayı itibariyle son 3 ayda streaming müzik platformlarından, yani Spotify, Apple Music, Deezer, Fizzy gibi kanallardan elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.5 artarak 605 milyon dolara yükselmiş.
Bu hesapla, her 24 saatte bir Sony’nin kasasına streaming müzikten giren para 6.7 milyon dolar.
Sony’nin ilk 6 ay içinde bütün müzik satışlarından kasasına giren para 1.97 milyar dolar oldu. Bunun 1.11 milyar doları streaming müzikten geldi.
Ya dünyanın en büyük müzik şirketi Universal’ın durumu ne?
Onun ikinci çeyrek rakamları henüz açıklanmadı. Ama şunu biliyoruz. Onun kasasına streaming müzikten her 24 saatte 10.4 milyon dolar para akıyor.
Ve gelelim başlıktaki soruya:
Dünyadaki müzik şirketlerinin kasasına streaming müzikten her 24 saatte bir 20 milyon dolar para giriyor.
Bunu çarpın 360’la... Streaming platformları her yıl müzik şirketlerinin kasasına 7.2 milyar dolar koyuyor.
Bundan 5 yıl önce batma noktasına gelen Universal Music şirketinin bugün 50 milyar dolar değere yükselmesinin sırrı işte burada.
TÜRK EMNİYETİ BİR KİTAP YAYINLARSA KİMLERE YAZDIRIR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kuruluşunun 174’üncü yılı dolayısıyla bir kitap yayınladı. Kitabın kapağında şu ifade var: “174 yıldır biz Türkiye’nin emniyetiyiz...”
Hazırlanan kitaba baktım...
Kitap Atatürk’ün şu harika cümlesi ile açılıyor: “Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.”
Onun arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri var. Sonra kimlerden yazı istediklerine baktım.
Gerçekten “Bütün Türkiye’nin Emniyeti” ruhu ve arzusuyla hazırlanmış.
Kıvanç Tatlıtuğ’u da var Mazhar Alanson’u da...
Hülya Koçyiğit’i de var, Haluk Bilginer’i de...
Hakan Çelik’i de var Uğur Dündar’ı da...
Orhan Gencebay’ı da var, Candan Erçetin’i de...
Lucescu bile yazmış...Benden de bir yazı istediler... Türk Emniyeti için yazdığım yazıyı önümüzdeki günlerde köşemden yayınlayacağım.
23 Haziran sonrasında dindarlık ne durumda Atatürkçülük ne oldu
SONUÇ 1 : Önümde Optimar şirketinin 23 Haziran İstanbul seçimi sonrasında yaptığı ilk anketin sonuçları duruyor.
13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde yapılmış.
Her zaman olduğu gibi anketin siyasi tercih sonuçlarına değinmiyorum.
Ama “Türkiye’de yükselen değerlerin” ne olduğunu anlatan bölümünü aktaracağım.
SORU: “Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?”
*
İşte cevaplar:
(1) Atatürkçü: Yüzde 25.2
(2) Milliyetçi: Yüzde 22.1
(3) Demokrat: Yüzde 11.3
(4) Muhafazakâr: Yüzde 9.7
(5) Dindar: Yüzde 7.8
(6) İslamcı: Yüzde. 4.5
*
Bu rakamların ortaya koyduğu gerçek şudur:
23 Haziran sonrası Türkiye’de yükselen ilk 3 ana değer “Atatürkçülük”, “milliyetçilik” ve “demokratlık”tır.
*
2010’lu yılların başında, bir sosyolog olarak görüşümü şöyle yazmıştım:
“Türkiye’de İslami anlamda bir muhafazakârlığın geleceği yoktur.”
Buyurun kararı siz verin.
SONUÇ 2: TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ OLAYI NE
Optimar anketinin bir başka sonucu da şu:
SORU: “Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir?”
Şimdi dikkat edin...
Bu soru, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde soruluyor.
*
Yani kamuoyu, o konuda oluşturulan çok yaygın bir kampanyanın etkisinde.
İnsanların cep telefonlarında, 15 Temmuz akşamı yapılacak mitinge davet mesajları dolu... İşte böyle bir günde bu soruya verilen cevaplar şunlar:
Yüzde 51.8: İstanbul seçimleri.
Yüzde 34.3: Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizi.
Yüzde 5.9: G-20 Zirvesi.
Yüzde 2.6: Ali Babacan’ın AKP’den istifası.
*
SONUÇ: Demek ki İstanbul seçimleri bütün Türkiye’nin en önemli meselesi haline gelmiş.
Bu da seçimi tekrarlatmanın nasıl büyük bir taktik hata olduğunu açıkça gösteriyor.
SONUÇ 3: ANAYASA MAHKEMESİ’NE NE KADAR GÜVENİLİYOR
Anayasa Mahkemesi aldığı son kararla iktidar yanlısı çevrelerin en büyük hedefi haline geldi.
Peki Anayasa Mahkemesi halkın güvendiği kurumlardan biri mi?
*
SORU: “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir?”
(1) Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 20.4
(2) Emniyet: Yüzde 8.6
(3) Anayasa Mahkemesi. Yüzde 8.1
*
SONUÇ 1: Devletin en güvenilen kurumu Cumhurbaşkanlığı.
SONUÇ 2: Anayasa Mahkemesi devletin en çok güvenilen üç kurumundan biri.
SONUÇ 3: Ama devletin bütün kurumlarına olan güven neredeyse tarihindeki en dip noktasına inmiş durumda.
*
Bence özellikle bu üçüncü sonuç üzerinde dikkatle durmanın zamanı geldi. Devlet, halkın gözünde yeniden itibarını yükseltmek zorunda.
MÜZİK ŞİRKETLERİ HER 24 SAATTE NE KAZANIYOR
Sony Müzik şirketi dün sabah itibariyle bu yılın ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Rakamları görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı.
Şimdi gelin şu rakamlara birlikte bakalım.
Sony’nin haziran ayı itibariyle son 3 ayda streaming müzik platformlarından, yani Spotify, Apple Music, Deezer, Fizzy gibi kanallardan elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.5 artarak 605 milyon dolara yükselmiş.
Bu hesapla, her 24 saatte bir Sony’nin kasasına streaming müzikten giren para 6.7 milyon dolar.
Sony’nin ilk 6 ay içinde bütün müzik satışlarından kasasına giren para 1.97 milyar dolar oldu. Bunun 1.11 milyar doları streaming müzikten geldi.
Ya dünyanın en büyük müzik şirketi Universal’ın durumu ne?
Onun ikinci çeyrek rakamları henüz açıklanmadı. Ama şunu biliyoruz. Onun kasasına streaming müzikten her 24 saatte 10.4 milyon dolar para akıyor.
Ve gelelim başlıktaki soruya:
Dünyadaki müzik şirketlerinin kasasına streaming müzikten her 24 saatte bir 20 milyon dolar para giriyor.
Bunu çarpın 360’la... Streaming platformları her yıl müzik şirketlerinin kasasına 7.2 milyar dolar koyuyor.
Bundan 5 yıl önce batma noktasına gelen Universal Music şirketinin bugün 50 milyar dolar değere yükselmesinin sırrı işte burada.
TÜRK EMNİYETİ BİR KİTAP YAYINLARSA KİMLERE YAZDIRIR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kuruluşunun 174’üncü yılı dolayısıyla bir kitap yayınladı. Kitabın kapağında şu ifade var: “174 yıldır biz Türkiye’nin emniyetiyiz...”
Hazırlanan kitaba baktım...
Kitap Atatürk’ün şu harika cümlesi ile açılıyor: “Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.”
Onun arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri var. Sonra kimlerden yazı istediklerine baktım.
Gerçekten “Bütün Türkiye’nin Emniyeti” ruhu ve arzusuyla hazırlanmış.
Kıvanç Tatlıtuğ’u da var Mazhar Alanson’u da...
Hülya Koçyiğit’i de var, Haluk Bilginer’i de...
Hakan Çelik’i de var Uğur Dündar’ı da...
Orhan Gencebay’ı da var, Candan Erçetin’i de...
Lucescu bile yazmış...Benden de bir yazı istediler... Türk Emniyeti için yazdığım yazıyı önümüzdeki günlerde köşemden yayınlayacağım.