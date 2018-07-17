2 milli takım, 2 olay 2 farklı davranış

*
Bardakilerin hepsi İtalyan’dı...
Yani ne Hırvat ne de Fransız müşteri vardı.
Ama Hırvatistan beraberlik golünü attığında müşterilerin neredeyse hepsi sevinçle ayağa fırladı.
O an anladım ki, barda benden başka Fransa’yı tutan kimse yoktu.
*
Sahada iki milli takım vardı...
Biri Hırvatistan...
Tamamı Hırvat milletinden oluşan, yine bilebildiğim kadarı ile tamamı Hıristiyan oyunculardan oluşan bir takım.
*
Karşısında ise neredeyse tamamı banliyölerde doğmuş göçmen çocuklarından oluşan Fransa milli takımı...
İçlerinde Müslüman oyuncular da vardı...
*
Seyirci olarak da 3 ülkenin, Rusya, Fransa, Hırvatistan cumhurbaşkanları ve bir de FIFA başkanı vardı.
*
Sonra ilginç bir olay oldu...
Rusya’nın dünyaca tanınmış muhalif hareketi Pussy Riot’un 4 üyesi protesto için sahaya girdi.
FIFA kuralları gereği canlı yayın kameraları göstermedi...
Ama biz sonradan ajanslardan gelen fotoğraf ve videoları seyrettik...
İki takımdan iki oyuncunun çok farklı davranışta bulunduğunu gördük.
*
Tamamı Hırvat olan takımın bir oyuncusu, sahaya giren protestocuyu kolundan sımsıkı yakaladı. Hırsla çekti, sonra gelen güvenlik görevlisinin onu etkisiz hale getirmesine yardım etti.
*
Göçmen ve banliyö çocuklarından oluşan takımın oyuncusu ise üzerine doğru gelen protestocuyla gayet sempatik bir çak beş yaptı.
*
FIFA kurallarına göre sahaya girmek suç...
Devletlerin iç kanunlarına göre de öyle...
Sizce hangi oyuncu doğru olanı yaptı?
*
Rus devletinin güvenlik güçlerine yardımcı olan Hırvat futbolcu mu...
Yoksa, protestocu kıza sempatik davranan Fransız varoşlarının göçmen çocuğu mu...
Cevabını size bırakıyorum...
*
Sonra maç bitti...
Maçı kim kazandı...
*
Afrika ve Kuzey Afrika göçmenlerinin çocuklarından oluşan Fransa milli takımı...
SAHAYA GİREN PUSSY RİOT NE İSTİYOR
- Rusya’da siyasi mahkûmların serbest bırakılmasını.
- İnsanların sosyal medya “like”ları nedeniyle hapse atılmamalarını..
- Yasadışı siyasi gözaltı ve tutuklamalara son verilmesini.
- Siyasette eşit rekabet şartlarının oluşturulmasını.
İŞTE ‘ÇAK BEŞ’ YAPAN TAKIMIN OYUNCULARI
MAÇ başında hepsi milli marşı söyleyen, sahaya giren Pussy Riot üyesine çak beş yapan Fransa milli takımı oyuncularının kökenleri şöyle:
- Presnel Kimpembe: Kongo
- Samuel Umtiti: Kamerun
- Paul Pogba: Gine
- Kylian Mbappe: Kamerun-Nijerya
- Osman Dembele: Senegal-Mali
- Corentin Tolisso: Togo
- N’Golo Kante: Mali
- Blaise Matuidi: Angola
- Steven Nzonzi: Kongo
- Steve Mandanda: Kongo
- Adil Rami: Fas
- Nabil Fekir: Cezayir
- Djibril Sidibe: Senegal
- Benjamin Mendy: Senegal
- Olivier Giroud: Fransa
- A. Griezmann: Anne Alman, baba Portekizli.
FRANSA MİLLİ TAKIMI EDGAR MORİN NESLİNİN ÇOCUKLARI
MAÇ bittiğinde gerilere, 80’li yıllara döndüm...
Fransa’nın yaşayan en ünlü düşünürlerinden Edgar Morin’in hiç unutmadığım, her fırsatta tekrarladığım sözleri aklıma geldi.
Gerçek medeniyetler ancak kozmopolit toplumlardan çıkar...
Gelecek de bu toplumların olacaktır.
Mbappe’nin bu harika çak beş fotoğrafı bana bunu anlatıyor.
FIFA SAHAYA GİREN 4 KİŞİ İÇİN NE DEDİ
- ÜÇ devlet başkanı ile birlikte maçı izleyen ve kendi koydukları kurallara göre suç sayılan bu eylemi yapan 4 kişi hakkında ne düşündüğü sorulan FIFA Başkanı bu konuda ne dedi?
Sessiz kalmayı tercih etti...
HINCAL ABİM NE DERSE HAKLIDIR, BİR ŞU HARİÇ
HINCAL Abim (Uluç) beni hem sever hem döver...
Ben kadınların ve muhaliflerin sürgüne gönderildiği adaları gezerken, beni bir kere daha evire çevire dövmüş..
*
Madde 1: O ne dese haklıdır..
Madde 2: Benim haklı olduğum durumlarda da birinci madde geçerlidir.
*
Benimse küçük, ama küçücük bir itirazım var.
“Bu Dünya
Kupası’nı, Hitler’in düzenlediği 1936 Olimpiyatları’na benzettiğimi” yazmış...
Sevgili abiciğim... Kıymetli meslek büyüğüm...
Yazıyı bir kere daha dikkatle okursanız, siz de göreceksiniz ki, bu lafı söyleyen ben değilim...
Sizin kadar büyük olmasa da dünyanın en önemli spor yazarlarından biri sayılan Simon Kuper söylüyor o sözleri.
*
Yani sizin dediğiniz gibi ortada bir “saçmalama” varsa ve neyin saçma olduğuna siz karar veriyorsanız...
Hıncal Abi piyaniste ateş etme...
Ben sadece kenardan insanları eğlendirmeye çalışan gariban bir piyanistim...
2 milli takım, 2 olay 2 farklı davranış
PAZAR günü Fransa-Hırvatistan maçını, Roma açıklarındaki Ponza Adası’nda bir barda izledim.
*
Bardakilerin hepsi İtalyan’dı...
Yani ne Hırvat ne de Fransız müşteri vardı.
Ama Hırvatistan beraberlik golünü attığında müşterilerin neredeyse hepsi sevinçle ayağa fırladı.
O an anladım ki, barda benden başka Fransa’yı tutan kimse yoktu.
*
Sahada iki milli takım vardı...
Biri Hırvatistan...
Tamamı Hırvat milletinden oluşan, yine bilebildiğim kadarı ile tamamı Hıristiyan oyunculardan oluşan bir takım.
*
Karşısında ise neredeyse tamamı banliyölerde doğmuş göçmen çocuklarından oluşan Fransa milli takımı...
İçlerinde Müslüman oyuncular da vardı...
*
Seyirci olarak da 3 ülkenin, Rusya, Fransa, Hırvatistan cumhurbaşkanları ve bir de FIFA başkanı vardı.
*
Sonra ilginç bir olay oldu...
Rusya’nın dünyaca tanınmış muhalif hareketi Pussy Riot’un 4 üyesi protesto için sahaya girdi.
FIFA kuralları gereği canlı yayın kameraları göstermedi...
Ama biz sonradan ajanslardan gelen fotoğraf ve videoları seyrettik...
İki takımdan iki oyuncunun çok farklı davranışta bulunduğunu gördük.
*
Tamamı Hırvat olan takımın bir oyuncusu, sahaya giren protestocuyu kolundan sımsıkı yakaladı. Hırsla çekti, sonra gelen güvenlik görevlisinin onu etkisiz hale getirmesine yardım etti.
*
Göçmen ve banliyö çocuklarından oluşan takımın oyuncusu ise üzerine doğru gelen protestocuyla gayet sempatik bir çak beş yaptı.
*
FIFA kurallarına göre sahaya girmek suç...
Devletlerin iç kanunlarına göre de öyle...
Sizce hangi oyuncu doğru olanı yaptı?
*
Rus devletinin güvenlik güçlerine yardımcı olan Hırvat futbolcu mu...
Yoksa, protestocu kıza sempatik davranan Fransız varoşlarının göçmen çocuğu mu...
Cevabını size bırakıyorum...
*
Sonra maç bitti...
Maçı kim kazandı...
*
Afrika ve Kuzey Afrika göçmenlerinin çocuklarından oluşan Fransa milli takımı...
SAHAYA GİREN PUSSY RİOT NE İSTİYOR
- Rusya’da siyasi mahkûmların serbest bırakılmasını.
- İnsanların sosyal medya “like”ları nedeniyle hapse atılmamalarını..
- Yasadışı siyasi gözaltı ve tutuklamalara son verilmesini.
- Siyasette eşit rekabet şartlarının oluşturulmasını.
İŞTE ‘ÇAK BEŞ’ YAPAN TAKIMIN OYUNCULARI
MAÇ başında hepsi milli marşı söyleyen, sahaya giren Pussy Riot üyesine çak beş yapan Fransa milli takımı oyuncularının kökenleri şöyle:
- Presnel Kimpembe: Kongo
- Samuel Umtiti: Kamerun
- Paul Pogba: Gine
- Kylian Mbappe: Kamerun-Nijerya
- Osman Dembele: Senegal-Mali
- Corentin Tolisso: Togo
- N’Golo Kante: Mali
- Blaise Matuidi: Angola
- Steven Nzonzi: Kongo
- Steve Mandanda: Kongo
- Adil Rami: Fas
- Nabil Fekir: Cezayir
- Djibril Sidibe: Senegal
- Benjamin Mendy: Senegal
- Olivier Giroud: Fransa
- A. Griezmann: Anne Alman, baba Portekizli.
FRANSA MİLLİ TAKIMI EDGAR MORİN NESLİNİN ÇOCUKLARI
MAÇ bittiğinde gerilere, 80’li yıllara döndüm...
Fransa’nın yaşayan en ünlü düşünürlerinden Edgar Morin’in hiç unutmadığım, her fırsatta tekrarladığım sözleri aklıma geldi.
Gerçek medeniyetler ancak kozmopolit toplumlardan çıkar...
Gelecek de bu toplumların olacaktır.
Mbappe’nin bu harika çak beş fotoğrafı bana bunu anlatıyor.
FIFA SAHAYA GİREN 4 KİŞİ İÇİN NE DEDİ
- ÜÇ devlet başkanı ile birlikte maçı izleyen ve kendi koydukları kurallara göre suç sayılan bu eylemi yapan 4 kişi hakkında ne düşündüğü sorulan FIFA Başkanı bu konuda ne dedi?
Sessiz kalmayı tercih etti...
HINCAL ABİM NE DERSE HAKLIDIR, BİR ŞU HARİÇ
HINCAL Abim (Uluç) beni hem sever hem döver...
Ben kadınların ve muhaliflerin sürgüne gönderildiği adaları gezerken, beni bir kere daha evire çevire dövmüş..
*
Madde 1: O ne dese haklıdır..
Madde 2: Benim haklı olduğum durumlarda da birinci madde geçerlidir.
*
Benimse küçük, ama küçücük bir itirazım var.
“Bu Dünya
Kupası’nı, Hitler’in düzenlediği 1936 Olimpiyatları’na benzettiğimi” yazmış...
Sevgili abiciğim... Kıymetli meslek büyüğüm...
Yazıyı bir kere daha dikkatle okursanız, siz de göreceksiniz ki, bu lafı söyleyen ben değilim...
Sizin kadar büyük olmasa da dünyanın en önemli spor yazarlarından biri sayılan Simon Kuper söylüyor o sözleri.
*
Yani sizin dediğiniz gibi ortada bir “saçmalama” varsa ve neyin saçma olduğuna siz karar veriyorsanız...
Hıncal Abi piyaniste ateş etme...
Ben sadece kenardan insanları eğlendirmeye çalışan gariban bir piyanistim...