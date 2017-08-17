15 Temmuz gecesi farkına varamadığım çok tuhaf bir ayrıntı

HANDE Fırat’ın “24 Saat: 15 Temmuz’un Kamera Arkası” adlı kitabının 21 ve 22’nci sayfasındaki çok önemli bir ayrıntıyı atlamışım.

Geçen gün kitabı yeniden gözden geçirirken farkına vardım.

*

Hande Fırat 15 Temmuz gecesi saat tam 22.10.39’da editörü ile konuşuyor.

Sonra Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü’yü arıyor ama ulaşamıyor.

*

Ondan sonra, yani 22.10’dan bir süre sonra, MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz’ı arıyor.

Şimdi aralarında geçen şu konuşmaya çok dikkat.

*

- HANDE FIRAT: “Selam Nuh ne oluyor?”

- NUH YILMAZ: “Ne ne oluyor?”

- HANDE FIRAT: “Garip bir hareketlilik...”

- NUH YILMAZ: “Haberim yok.”

- HANDE FIRAT: “İyi de asker, polisin silahını almış. Güvenilir kaynaklarım hareketlilik var diyor.”

- NUH YILMAZ: “Bakıp arıyorum hemen seni.”

*

Aynı dakikalarda o binanın bodrum katında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e, asansördeyken eşinden telefon geliyor.

Eşi ona Boğaz Köprüsü’nün kesildiğini, darbe söylentisi olduğu haberleri geldiğini söylüyor.

*

Bürokratın eşi öğrenmiş.

Gazeteci öğrenmiş.

Gazetecinin kaynakları öğrenmiş.

Ama MİT “Haberimiz yok” diyor...

*

Ama nasıl oluyorsa bu arkadaş, üç-beş saat sonra “Darbe püskürtüldü” diye açıklama yapıyor.

*

Başlayan darbeyi haber alamayan bir insan, bittiğini nasıl haber almış acaba...

SORUYU BAŞKA TÜRLÜ SORAYIM: LAİK ERKEKLERİN YÜZDE KAÇI ALDATILIYOR

DÜNKÜ yazımın başlığında bilerek, taammüden bir şey yaptım.

“Alnı secdeye değen erkeklerin yüzde kaçı aldatıyor” dedim.

*

Bakalım, muhafazakâr erkek buna ne diyecek diye bekledim. Maşallah konu “aldatma” olunca muhafazakâr erkek milletinden çıt çıkmadı.

*

Hadi bugün de şöyle sorayım.

“Laik erkeklerin yüzde kaçı aldatıyor?”

Hiç şüpheniz olmasın tepki yine aynı olacak.

Yani tepkisizlik.

*

Ama bugün öyle bir şey yapacağım ki...

Bakalım ne hissedecekler...

*

Karşıma şöyle alnı secdeye değen ve değmeyen beşerden 10 erkek alıp sorayım...

“Aranızdan kaçınız eşiniz tarafından aldatıldınız? Bu konuda bir fikriniz var mı?”

*

Bazıları tam anlamayabilir, isterseniz soruyu biraz daha lümpen bir ağızla sorayım... Affedersiniz arkadaşlar aranızda kaçınız “boynuzlu”?

*

Cevabını da şöyle versem: “Aranızdan dördünüz boynuzlusunuz...”

Yani neredeyse her ikinizden biri...

*

Büyük bir ihtimalle hiçbiriniz üzerinize alınmayacaksınız...

Üzgünüm... Onunuzdan dördü eşiniz veya partneriniz tarafından aldatılıyor...

Ve muhtemelen bunu sadece öteki iki aldatan biliyor.

ALDATMANIN TARİFİ

- PSİKOLOG Cem Keçe’ye göre aldatmanın tarifi şöyle:

“Aldatma, mevcut eşin/partnerin bilgisi veya izni veya rızası olmadan üçüncü bir kişi veya kişilerle bir veya birden fazla yaşanan duygusal ve/veya cinsel ilişkidir.”

BUGÜNE KADAR YAPTIĞIM EN ŞEYTANİ OPERASYON





ÖNCE Emin Çölaşan başladı...

Ona göre Akif Beki’yi Hürriyet’ten ben attırmışım...

*

Sonra onun medyadaki en büyük hayranı ve takipçisi Cem Küçük vardiyayı aldı.

Ona göre “Türk medyasındaki en şeytani operasyonların, hepsinin arkasında ben varım...”

*

Mesela neler mi?

Mesela, Oray Eğin ve Soner Yalçın’ı Fehmi Abi’nin üzerine ben saldırtmışım...

Böylece Fehmi Abi’yi “Türk medyasından silen” bu operasyonun arkasında da ben varmışım.

*

Daha büyüğü ve derini var...

Oray Eğin’i Haber Türk’e de ben yerleştirmişim.

Bu derin operasyondan amacım, Turgay Ciner’i yanlış yola sokup iktidarla arasını bozmakmış...

*

Buraya kadarki şeytani operasyonlarımı yazan ben değilim.

Cem Küçük yazıyor...

Her gün “en derin devlet” adına konuşan bu arkadaş, medya tarihindeki en en en derin operasyonumu atlamış...

Onu da bugün ben kendim açıklıyorum.

*

Küçük Cem’i MİT’e ben yerleştirdim.

Yanlış anlamayın Küçük Cem derken onu küçümsemiyorum.

Onu MİT’e çok küçük yaşta yerleştirdiğim için öyle yazdım.

*

Amacım ülkemin istihbarat teşkilatının iyi bir eleman kazanmasıydı.

*

Maalesef en isabetsiz operasyonum bu oldu...

NOT: Aman ha, şaka yapıyorum. Sakın ola ciddiye almayın.

METAL YORGUNU AKP İÇİN KONGRE REPERTUVARI

- BİR NUMARA: Banko

Ahmet Kaya ve “Yorgun Demokrat”, zinde başkan.

*

- İKİ NUMARA: Tanju Okan ve “Yorgunum Hancı”, şu partiye bir el at yavaş yavaş.

*

- ÜÇ NUMARA: Flört ve “Yorgun Düştüm”, bu paslı metallerden...

*

- DÖRT NUMARA: Küçük İbo ve “Yorgun”, Küçük Cem dimdik ayakta...

*

- BEŞ NUMARA: Berkay ve “Yorgun Yıllarım”, bitap hallerim.

YENİ

BU hafta ikinci Türk şarkım “Sevmemeliyiz...” Sena Şener’in geçen hafta müzik platformlarına konulan şarkısını çok sevdim. Daha önce Mahmut Orhan’la hızlı bir parçada dinlediğim Sena Şener bambaşka bir şarkıyla geldi bu defa.

Dinleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız.

GAMES OF THRONES MAKYAVELİZMİ

- DİZİNİN 7’nci sezonundan bir diyalog:

Düzgün adam: “O adam işine geldiğinde bütün arkadaşlarını satar.”

Kötü kadın: “İşine geldiğinde herkes öyle yapar...”