1083 rakımlı tepede çizilen asıl harita

TARİHİMİZE “1083 rakımlı Keltepe” olarak geçti... Sekiz aslanımızı kaybettik o tepede...

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Cenazeleri hangi şehirlerden kalktı hiç baktınız mı...

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- Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı...

İzmir’den...

Ege’nin en ucu...

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- Uzman Çavuş Mustafa Ozan...

Hatay’dan...

Akdeniz’in öteki ucu...

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- Uzman Çavuş Arif Demirel...

Kastamonu’dan...

Batı Karadeniz yani...

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- Uzman Çavuş Recep Çetin...

Eskişehir’den...

Yani İç Anadolu’nun batısı...

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- Uzman Onbaşı Rıdvan Çelik...

Van’dan...

Doğu Anadolu yani...

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- Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç...

Konya’dan...

Orta Anadolu yani...

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- Uzman Çavuş Burhan Açıkkol...

Isparta’dan...

Akdeniz’in Kuzeyi yani...

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- Uzman Çavuş Mehmet Dinek...

Denizli’den...

Ege yani...

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Şimdi alın kalemi elinize...

Her birinin üzerine bir nokta koyun...

Sonra o noktaları birer çizgiyle birleştirin...

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Arkadaş ne çıktı önüne? İyi bak ne çıktı...

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Edirne’den Kars’a bir Türkiye haritası değil mi bu...

İçlerinde AKP’ye oy veren, CHP’ye, MHP’ye, HDP’ye oy veren şehirler var...

‘Evet’ çıkan ‘hayır’ çıkan şehirler var...

***

Bu çocuklar, vatanlarını böldürmemek için 1083 rakım tepede omuz omuza şehit düşüp, kardeşçe aynı kaderi paylaşırken...

Siyasetimizin bu kadar bölünmüş, duygularımızın bu kadar kutuplaşmış, hitaplarımızın bu kadar düşmanlaşmış, kafalarımızın bu kadar trolleşmiş kalmasının nedenini hangimiz açıklayabiliriz bu çocukların yüzüne...

MEĞER HOCA ASLINDA BİZE SALAK DİYORMUŞ

PROF. Celal Şengör hoca, Kanuni Sultan Süleyman için niye “Salak” demiş biliyor musunuz...

Resmi açıklamasını dün Fatih Altaylı’nın köşesinde okuduk...

Ptolemaios Atlası’nın tıpkıbasımının tanıtımı yapılıyormuş.

Hoca “Bu kitap medyanın ilgisini çeker mi” diye sormuş.

Fatih Altaylı da “Sen abuk sabuk bir laf etmezsen haber bile olmaz emin ol” demiş...

Hoca da bu dolduruşa gelip Kanuni Sultan Süleyman için “Salak” deyivermiş...

Yani hoca Türk basını için bir zekâ testi yapmış...

Sonunda hepimiz hocanın tuzağına düşmüşüz iyi mi...

Ne diyeyim güzel bir açıklama oldu... Hoca kitaba dikkati çekti...

Bu “bilimsel testle” bizim salak birer sazan olduğumuzu ispat etti...

Ve bugün de hepimiz, hocanın anlattığı bu dolduruş tezine inanarak bilimsel salaklığımızı bir kere daha ispat ettik...

İkna edici oldu mu sizce...

OSCAR MÖNÜSÜNE KEBABI SOKMAK İÇİN İKİ NEDEN

BU akşamki Oscar ödül töreninin yemeklerini her zamanki gibi yine ünlü şef Wolfgang Puck yapacak.

Wolfgang Puck, Hürriyet’e verdiği mülakatta bu yıl tören mönüsüne kebabı da eklediğini açıkladı.

İlk bakışta “ocakbaşı” kavramı ile “Oscar” kelimelerini yan yana görmek insana tuhaf geliyorsa da garipsenecek bir şey yok...

- BİR: Unutmayalım ki Amerikan toplumu da bir barbecue (mangal) kültürüne sahip... Ve mangal Hollywood filmlerinin ayrılmaz parçası.

- İKİ: Massimo Bottura gibi dünyanın en ünlü şefi de Türk mutfağını küreselleştirmenin en kolay yolunun kebaptan geçtiğini söylüyor.

BAŞKANLA ÜNLÜ AKTÖRÜN TWITTER ATIŞMASININ GALİBİ

ÖNCEKİ geceden beri ABD Başkanı Trump ile “Saturday Night Live” televizyonunda onun taklidini yaparak acayip başarı elde eden aktör Alec Baldwin arasında çok komik bir atışma yaşanıyor.

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1- TRUMP’IN BOZUK İNGİLİZCE İLE İLK TWEET’İ

Olay Trump’ın şu tweet’i ile başladı:

“Sıradan kariyeri bitmekte olan ve Saturday Night Live programında beni taklit ederek kendini kurtarmaya çalışan Alex Baldwin, ‘Trump’ı oynamak benim için öldürücü bir şeydi’ demiş. Alex, asıl seni izlemek zorunda bırakılan seyirciler için öldürücü bir şey bu.

Çok kötü oynuyorsun.

Senin yerine, çok daha komik ve kabiliyetli biri olan Darrell Hammond’u geri getirmeleri lazım.”

(Trump ilk tweet’indeki cümle ve kelime yanlışlarını görünce, birincisini silip düzeltilmiş ikinci bir tweet attı.)

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2- BALDWIN’İN İLK İLK KARŞI VURUŞ TWEET’İ

Alec Baldwin buna önce şu tweet’i ile cevap verdi:

“Trump’ın başkanlık kütüphanesine bakarsak:

- Bir golf deliği çimeni

- Çikolatalı kek tarifi

- Porno starlarının telefon numaralarıyla dolu siyah kaplı küçük bir defter

Kütüphaneye girip çıkmanız 5 dakika sürer...”

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3- BALDWIN ÖLDÜRÜCÜ VURUŞU 2. TWEET’LE YAPIYOR

Baldwin asıl vuruşu şu ikinci tweet’le yaptı:

“Ve Bay Başkan, lütfen karınıza söyleyin, Cumartesi Gecesi programı için benden bilet istemeyi kessin...

PS: Hey Melania, bu cumartesi Charles Barkley konuğumuz olacak...”





SOYLU BİR AİLENİN SON BAŞKANI İLE ÖĞLE YEMEĞİ

SAHİL yolunda yapılmakta olan Büyükyalı Projesi’ni gerçekleştiren şirket, bence çok güzel bir iş yapıp Floransa’daki Medici ailesinin şu an son kalan fertlerinin temsilcisini İstanbul’a devet edip görüşmeler yapmış, yaptıkları sitenin içinde kalan tarihi eserlerin korunması konusunda danışmanlık almış.

Ailenin bugünkü temsilcisinin tam adı şöyle:

Ottaviano de’Medici di Toscana di Ottajano...

Bugün Hürriyet Pazar’da onunla yapılmış geniş bir mülakatı okuyacaksınız...

Ben şirketin yöneticileri ve Ottaviano ile bir öğle yemeğinde bir araya geldim.

1957 doğumlu...

Sempatik bir insan...

Onunla eğlenceli bir sohbet yaptık.

MEDİCİ HALAM KOMÜNİST PARTİYE OY VERDİ

- Aileniz kaç kişiden oluşuyor?

“Bugüne kadar 5 bin civarında Medici üyesi yaşadı.”

- Bugün kaç kişi kaldı?

“Ben varım, bir kardeşim, üç akrabam ve çocukları kaldı.”

- Ailenizin politikayla ilgisi nedir? Mesela komünist partiye oy veren Medici oldu mu?

“Evet halam komünistlere oy verdi.”

- Mediciler Floransalı ama siz Milano’da doğdunuz, Napoli’de yaşıyorsunuz. Kendinizi nereli hissediyorsunuz?

“Yüzde yüz Floransalı...”

- Bugün bir Medici olmak nasıl bir şeydir? Hareketleriniz sınırlı mı, mesela bir Medici üyesi rap şarkıcısı olabilir mi?

“Biz kendimizi devlet memuru gibi hissediyoruz. Devlet memuru gibi davranıyoruz.”

- Medici temsilcisi nasıl seçilir?

“Medicilerde siyasetteki gibi seçim yoktur. Ailenin temsilcisi seçimle (election) gelmez, belirlenerek (selection) gelir.

DÜNYA KÜLTÜREL VARLIĞININ YÜZDE 20’Sİ MEDİCİ AİLESİNİN

- Bugüne kadar ailenizin sahipliğinden geçmiş sanat eserlerinin bir envanteri var mı elinizde? Ne kadardır?

“Şöyle söyleyeyim. Bu eserlerin hepsi devletin kayıtlarında. Ama bugün toplam sanat eserlerinin yüzde 20’si bir zamanlar ailemizindi.”

- İtalya’dakilerin mi?

“Hayır bütün dünyadakilerin...”

- Peki elinizde neler kaldı?

“Tabii ki fazla bir şey değil. Ama mesela Caravaggio’nun iki Medusa’sından biri bende.”

MEDİCİ KADINLARI DA BORGİA’LAR KADAR CAZİP Mİ

- Bizler genellikle Borgia ailesinin kadınlarının hikâyelerini okuduk, biliriz. Medici kadınları içinde de böyle hikâyesi olan kadınlar var mı?

“Lucrezia Borgia hikâyesi gibi mi? Eh bizde de ona benzer kadınlar var tabii...

BU GECE NİYE ‘ÜÇ BİLLBOARD’ OSCAR’I ALSIN İSTİYORUM

BU gece Oscar’da “En iyi film” adayım banko “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” filmi...

- BİR: Günümüz toplumunda bir tek kişinin bile tek başına neleri başarabileceğini gösterdiği için.

- İKİ: Davasında haklı bir insanın, akıllı bir yer seçimi, akıllı bir mecra seçimi ve üzerine koyacağı akıllı üç mesajla neleri yapabileceğini gösterdiği için.

- ÜÇ: En yerleşik, en güçlü bir devlet sisteminin bile birey karşısında he kadar çaresiz kalabileceğini gösterdiği için.

- DÖRT: Bunu başaran insan, tek başına bir kadın olduğu için.

- BEŞ: İnsanın sadece iyi veya sadece kötü olmadığını, iyi gibi görünen insanların kötüleşebileceğini, kötü olanların ise iyi insan haline gelebileceğini, mazlumun zalime, zalimin mazluma dönüşebileceğini gösterdiği için.

ZEKİ MÜREN ZAMANINDA DA PHOTOSHOP’ÇULAR VAR MIYDI

GEÇEN cumartesi Alaçatı’da Cem Yılmaz’a “Filmde Zeki Müren’in giydiği o deri gibi elbiseyi hiç hatırlamıyorum” demiştim.

O da “Bir gazetede görmüştüm” demişti...

Dün o fotoğrafı bulup göndermiş.

Ancak fotoğrafta Zeki Müren’in ince hali dikkatimi çekti...

Gençliğinde bazı filmlerde ince görünüyordu, ama bu kadar incesini hiç görmemiştim.

Fotoğrafta Stüdyo Taç yazıyor...

Merak ettim acaba gerçek mi...

Yoksa o zamanın deyişi ile biraz “rötuşlu” mu...