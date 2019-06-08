10 yıl önce 400 dolara çalışıyordum şimdi şirketim 1.5 milyar

Uçakta Nusret de vardı.
Bana Salt Bae yapmayı öğretti, ama onun kadar başarılı olamadım tabii.
LAS VEGAS’A AÇILIYOR SIRADA MEATPACKING VAR
Maçı Atletico Madrid kulübünün başkanının locasından izlemiş.
İlk haberi şu: Nusret, Las Vegas’a da açılıyormuş. Oldukça büyük bir restoran olacakmış.
Bence tam onun konseptine uygun bir yer seçimi.
Sırada Los Angeles da varmış.
New York’ta Meatpacking bölgesinde 3 bin metrekare bir yer açıyormuş.
Yepyeni bir konsepti olacakmış.
Mekânda açık mutfak, etin hazırlandığı bölümler ve bira yapım yeri olacakmış.
23 NİSAN’DA 50 BİN ÇOCUĞA BEDAVA HAMBURGER DAĞITTI
23 Nisan günü İstanbul, Dubai ve New York’ta 50 bin çocuğa bedava hamburger vermiş.
Kadınlar Günü’nde de kadınlarda 18 bin hamburger dağıtmış.
NUSRET’İN MARKA DEĞERİ KAÇ MİLYAR OLACAK
“10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim” diyor.
HAYATINI YAZACAK BİR YAZAR ARIYOR
Amerika’da bir yayınevi Nusret’in hayatını kitap yapmak istiyormuş. Onun için hayatını yazacak bir yazar arıyor.
Yani kitabı onun adına yazacak biri.
Veya gerçek ismiyle yazacak biri de olabilirmiş.
Bazı arkadaşları “Henüz 36 yaşındasın. Çok gençsin. Hiç olmazsa 40’lı yaşlarının ortalarına gel” diyormuş...
Bana da sordu.
“Otuz altı yaşındasın ama arkanda rahatlıkla renkli bir hayat ve bir başarı hikâyesi var. Yazılabilir” dedim.
MEĞER O ‘GHOST WRİTER’ HİÇ YABANCI DEĞİLMİŞ
Bayramın birinci günü harika bir yazıyı yayınlamıştım.
İnternette “Bedri Baykam’ın yazısı” diye dolaşıyordu.
Bedri, “Ben yazmadım. Çok sevdiğim için paylaştım” demişti...
Herkes bu “ghost writer”ın (hayalet yazar) kim olduğunu merak etti.
Bedri bayramda bu işin peşine düşmüş...
Ona önce iki isim vermişler.
Nilgün Mazıcıoğlu ve Hamit Tekkanat.
Bu ikincisi bir internet sitesinde, o yazıyı kendi ismiyle yayınlamış.
Ama Bedri sonunda o gizli yazarın gerçek kimliğini bulmuş.
Meğer Yılmaz Özdil’in eski bir yazısıymış...
Sonradan ben de hatırladım.
Helal olsun...
Gerçekten harika bir yazı ve bayramın birinci günü köşemde yayınladığım için de çok mutluyum.
O gün acayip alkış aldım.
Tabii ki dün Yılmaz’ı arayıp onun adına aldığım alkışları kendisine teslim ettim.
ALTMIŞ YAŞINDAKİ MADONNA MENOPOZ HAKKINDA NE DER
Soruyu soran ben değilim...
New York Times’ta geçen perşembe günü yayınlanan bir yazıda soruluyor.
Yazının başlığı da “Madonna 60 yaşında”...
*
Oysa Madonna’nın bu gibi sorularla hiiiç mi hiç işi olmaz...
Nitekim Londra’da kendisi ile mülakata gelen gazetecinin yaşlanma hakkındaki sorusuna şu cevabı veriyor:
“Öyle sanıyorum ki siz yaşlanma konusunu çok kafanıza takmışsınız. Takma, onun yerine sadece hayatını yaşamaya odaklan. Sakın ola toplumun sana empoze etmeye çalıştığı ‘yaşına uygun davranış’ masallarına kanma.”
*
Hadi şimdi bana hâlâ “Yeni orta yaş diye bir şey yok” deyin...
Yani bu Madonna’ya yaşlı diyebilecek misiniz...
MADONNA KIZDI 5 DAKİKA KONUŞTU 10 SAAT GİBİ YAZDI
MADONNA, New York Times yazarı Vanessa Grigoriadis’in tam sayfa yayınlanan yazısına çok kızdı.
Instagram sayfasında bu yazı için “Kendimi tecavüze uğramış gibi hissettim” diye yazdı.
“Onunla sadece 5 dakika görüştüm, ama sanki günlerce konuşmuşuz gibi yazdı. Güya fotoğraflar çekilmiş, şarap içmişiz” dedi.
Instagram’daki yazısını dikkatle okudum.
Yazarın yanındaki insanların etnik kökenlerine, evindeki perdelere takılmasını eleştiriyor. Ama araya öyle bir cümle sıkıştırmış ki...
Kendi kendime “Acaba asıl buna mı takıldı” dedim.
Çünkü “Lafı durmadan yaşıma getiriyordu” diyerek şikâyet ediyor.
Bir de gazete yazıyı “Madonna 60 yaşında” diye vermiş.
Dedim ki...
Acaba asıl mesele bu mu...
JOHN LENNON’IN ‘IMAGİNE’ ELYAZMASINI NEREYE ASMIŞ
NEW York Times yazarından şunları öğreniyorum:
*
Madonna 80’li yıllardan beri Frida Kahlo’nun eserlerini topluyormuş.
*
Koleksiyonunda ayrıca Tamara de Lempicka’nın geometrik art deko nüleri, Francis Bacon ve Salvador Dali’nin eserleri varmış.
*
Ayrıca John Lennon’ın kendi eliyle yazdığı “Imagine” şarkısının sözleri de varmış. Bunu tuvaletine asmış.
Madonna bunun yazılmasına da içerlemiş olabilir.
BU FOTOĞRAFIN TOPLAM REYTİNGİ
Dün Lady Gaga’yı dinlemek üzere Las Vegas’a uçarken, bu şehirde 1 Mayıs gecesi yapılan Billboard Müzik Ödülleri törenini hatırladım.
Törenden sonra verilen partide Madonna Güney Koreli K-Pop grubu BTS üyeleri ile bu fotoğrafı çektirmiş.
*
Bu fotoğrafa baktıktan sonra Spotify’a girip bu karenin kaç milyon kere indirildiğine baktım.
Madonna 80’lerden beri dünya starı...
Maluma ile birlikte söylediği son şarkısı “Medellin” 20 milyon kere dinlenmiş.
*
BTS ise 2013’te kurulmuş, henüz 20’li yaşlarının başlarındaki çocuklardan oluşan bir topluluk.
Onların aşağı yukarı birbirine yakın zamanlarda çıkan son şarkısı “Boy with Luv” ise 161 milyon kere dinlenmiş.
*
Ama asıl fark YouTube’da çıkıyor.
YouTube’da Madonna’nın reytingi en yüksek şarkısı “La Isla Bonita”.
1986 yılında çıkan şarkı bugüne kadar 177 milyon kere görüntülenmiş.
*
BTS’nin en yüksek reytingli şarkısı “DNA” ise 746 milyon kere.
*
Son şarkılarının YouTube reytingleri ise şöyle:
Madonna’nın son şarkısı “Medellin” 28 milyon kere görüntülenmiş.
BTS’in son şarkısı “Boy with Luv” ise 354 milyon kere.
*
Yine de modaya hâlâ damgasını vuran şarkıcılardan biri Madonna... Ama şurası da bir gerçek ki...
Müzik artık daha genç işi...
10 yıl önce 400 dolara çalışıyordum şimdi şirketim 1.5 milyar
Geçen cumartesi Madrid’de oynanan final maçından sonra özel uçakla döndük.
Uçakta Nusret de vardı.
Bana Salt Bae yapmayı öğretti, ama onun kadar başarılı olamadım tabii.
LAS VEGAS’A AÇILIYOR SIRADA MEATPACKING VAR
Maçı Atletico Madrid kulübünün başkanının locasından izlemiş.
İlk haberi şu: Nusret, Las Vegas’a da açılıyormuş. Oldukça büyük bir restoran olacakmış.
Bence tam onun konseptine uygun bir yer seçimi.
Sırada Los Angeles da varmış.
New York’ta Meatpacking bölgesinde 3 bin metrekare bir yer açıyormuş.
Yepyeni bir konsepti olacakmış.
Mekânda açık mutfak, etin hazırlandığı bölümler ve bira yapım yeri olacakmış.
23 NİSAN’DA 50 BİN ÇOCUĞA BEDAVA HAMBURGER DAĞITTI
23 Nisan günü İstanbul, Dubai ve New York’ta 50 bin çocuğa bedava hamburger vermiş.
Kadınlar Günü’nde de kadınlarda 18 bin hamburger dağıtmış.
NUSRET’İN MARKA DEĞERİ KAÇ MİLYAR OLACAK
“10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim” diyor.
HAYATINI YAZACAK BİR YAZAR ARIYOR
Amerika’da bir yayınevi Nusret’in hayatını kitap yapmak istiyormuş. Onun için hayatını yazacak bir yazar arıyor.
Yani kitabı onun adına yazacak biri.
Veya gerçek ismiyle yazacak biri de olabilirmiş.
Bazı arkadaşları “Henüz 36 yaşındasın. Çok gençsin. Hiç olmazsa 40’lı yaşlarının ortalarına gel” diyormuş...
Bana da sordu.
“Otuz altı yaşındasın ama arkanda rahatlıkla renkli bir hayat ve bir başarı hikâyesi var. Yazılabilir” dedim.
MEĞER O ‘GHOST WRİTER’ HİÇ YABANCI DEĞİLMİŞ
Bayramın birinci günü harika bir yazıyı yayınlamıştım.
İnternette “Bedri Baykam’ın yazısı” diye dolaşıyordu.
Bedri, “Ben yazmadım. Çok sevdiğim için paylaştım” demişti...
Herkes bu “ghost writer”ın (hayalet yazar) kim olduğunu merak etti.
Bedri bayramda bu işin peşine düşmüş...
Ona önce iki isim vermişler.
Nilgün Mazıcıoğlu ve Hamit Tekkanat.
Bu ikincisi bir internet sitesinde, o yazıyı kendi ismiyle yayınlamış.
Ama Bedri sonunda o gizli yazarın gerçek kimliğini bulmuş.
Meğer Yılmaz Özdil’in eski bir yazısıymış...
Sonradan ben de hatırladım.
Helal olsun...
Gerçekten harika bir yazı ve bayramın birinci günü köşemde yayınladığım için de çok mutluyum.
O gün acayip alkış aldım.
Tabii ki dün Yılmaz’ı arayıp onun adına aldığım alkışları kendisine teslim ettim.
ALTMIŞ YAŞINDAKİ MADONNA MENOPOZ HAKKINDA NE DER
Soruyu soran ben değilim...
New York Times’ta geçen perşembe günü yayınlanan bir yazıda soruluyor.
Yazının başlığı da “Madonna 60 yaşında”...
*
Oysa Madonna’nın bu gibi sorularla hiiiç mi hiç işi olmaz...
Nitekim Londra’da kendisi ile mülakata gelen gazetecinin yaşlanma hakkındaki sorusuna şu cevabı veriyor:
“Öyle sanıyorum ki siz yaşlanma konusunu çok kafanıza takmışsınız. Takma, onun yerine sadece hayatını yaşamaya odaklan. Sakın ola toplumun sana empoze etmeye çalıştığı ‘yaşına uygun davranış’ masallarına kanma.”
*
Hadi şimdi bana hâlâ “Yeni orta yaş diye bir şey yok” deyin...
Yani bu Madonna’ya yaşlı diyebilecek misiniz...
MADONNA KIZDI 5 DAKİKA KONUŞTU 10 SAAT GİBİ YAZDI
MADONNA, New York Times yazarı Vanessa Grigoriadis’in tam sayfa yayınlanan yazısına çok kızdı.
Instagram sayfasında bu yazı için “Kendimi tecavüze uğramış gibi hissettim” diye yazdı.
“Onunla sadece 5 dakika görüştüm, ama sanki günlerce konuşmuşuz gibi yazdı. Güya fotoğraflar çekilmiş, şarap içmişiz” dedi.
Instagram’daki yazısını dikkatle okudum.
Yazarın yanındaki insanların etnik kökenlerine, evindeki perdelere takılmasını eleştiriyor. Ama araya öyle bir cümle sıkıştırmış ki...
Kendi kendime “Acaba asıl buna mı takıldı” dedim.
Çünkü “Lafı durmadan yaşıma getiriyordu” diyerek şikâyet ediyor.
Bir de gazete yazıyı “Madonna 60 yaşında” diye vermiş.
Dedim ki...
Acaba asıl mesele bu mu...
JOHN LENNON’IN ‘IMAGİNE’ ELYAZMASINI NEREYE ASMIŞ
NEW York Times yazarından şunları öğreniyorum:
*
Madonna 80’li yıllardan beri Frida Kahlo’nun eserlerini topluyormuş.
*
Koleksiyonunda ayrıca Tamara de Lempicka’nın geometrik art deko nüleri, Francis Bacon ve Salvador Dali’nin eserleri varmış.
*
Ayrıca John Lennon’ın kendi eliyle yazdığı “Imagine” şarkısının sözleri de varmış. Bunu tuvaletine asmış.
Madonna bunun yazılmasına da içerlemiş olabilir.
BU FOTOĞRAFIN TOPLAM REYTİNGİ
Dün Lady Gaga’yı dinlemek üzere Las Vegas’a uçarken, bu şehirde 1 Mayıs gecesi yapılan Billboard Müzik Ödülleri törenini hatırladım.
Törenden sonra verilen partide Madonna Güney Koreli K-Pop grubu BTS üyeleri ile bu fotoğrafı çektirmiş.
*
Bu fotoğrafa baktıktan sonra Spotify’a girip bu karenin kaç milyon kere indirildiğine baktım.
Madonna 80’lerden beri dünya starı...
Maluma ile birlikte söylediği son şarkısı “Medellin” 20 milyon kere dinlenmiş.
*
BTS ise 2013’te kurulmuş, henüz 20’li yaşlarının başlarındaki çocuklardan oluşan bir topluluk.
Onların aşağı yukarı birbirine yakın zamanlarda çıkan son şarkısı “Boy with Luv” ise 161 milyon kere dinlenmiş.
*
Ama asıl fark YouTube’da çıkıyor.
YouTube’da Madonna’nın reytingi en yüksek şarkısı “La Isla Bonita”.
1986 yılında çıkan şarkı bugüne kadar 177 milyon kere görüntülenmiş.
*
BTS’nin en yüksek reytingli şarkısı “DNA” ise 746 milyon kere.
*
Son şarkılarının YouTube reytingleri ise şöyle:
Madonna’nın son şarkısı “Medellin” 28 milyon kere görüntülenmiş.
BTS’in son şarkısı “Boy with Luv” ise 354 milyon kere.
*
Yine de modaya hâlâ damgasını vuran şarkıcılardan biri Madonna... Ama şurası da bir gerçek ki...
Müzik artık daha genç işi...