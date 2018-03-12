Uber üzerinden oy devşirmek

Teknoloji sadece kullandığımız araçlar gereçler veya hayatımızı değiştiren ürün ve hizmetlerden her zaman fazlası oldu. Teknoloji üretiminin politik, sosyolojik, askeri, ekonomik ve psikolojik etkileri cebimizde taşıdığımız bir telefonun çok ötesinde. Bu yüzden de teknolojiye yön vermeye çalışmak her dönemde politikacılar için önemli bir uğraş oldu.

Türkiye’de ise yaklaşan seçimler ve taksicilerin oy potansiyeli, Uber’i tam bir hedef tahtasına çevirmiş durumda. Taksicilerden oy koparmak isteyen politikacılar Uber’e vurdukça vuruyor. Hükümet uzun zamandır taksi esnafına yakın durabilmek için trafik polisleri vasıtası ile Uber’e üye olduklarından şüphelendikleri araçlara ceza kesilmesini destekliyor. Uber ise hem sürücülere hem de yolculara kesilen tüm cezaları üstleniyor çünkü bu cezaların kanuna aykırı olduğunu ve geri ödenmesi gerektiğini düşünüyor.

Son olarak ise CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek “ İstanbul'dan Uber'i kovarak İBB'nin başlatmış olduğu iTaksi uygulamasını da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na vereceğiz" dedi. Üstelik Hamzaçebi, Uber’i global hırsız olmakla suçladı.

CHP’nin en çok oyu aldığı şehirli ve eğitimli hedef kitlenin çok rağbet ettiği bu uygulama hakkındaki bu yasakçı sözlerin CHP için politik olarak doğru olup olmadığına girmek benim uzmanlık alanım değil. Ancak teknolojik yeniliklerin, halkın beğenisini kazanmış uygulamaların yasak ile cezalar ile tehditler ile engellenmeye çalışılmasının sadece ülkeye zarar vereceğini söyleyebilirim. Şu anda Wikipedia’ya Türkiye’den girişin yasaklı olması nasıl sadece vatandaşlarımızın dünyanın geri kalanının kullanılabildiği muazzam bir bilgi kaynağından uzak kalmasına sebep oluyorsa, Uber gibi bulundukları sektörleri kökünden değiştiren girişimlerin yasaklanması da sadece bu uygulama ile aradığı hizmeti bulan insanlara baskı ve sıkıntı haricinde bir işe yaramayacak.

Üstelik daha birkaç gün önce Uber’in rakibi Careem gazetelerde binlerce kişiye istihdam sağlayacağız diye boy göstermişken sadece tek bir firmaya yüklenmek haksızlık değil mi? Peki bu firmaların Türk rakibi Olev’e de yerli hırsız mı diyecek acaba Hamzaçebi? Araç paylaşım programlarını da kapatalım o halde.

Ben tüm politikacılarımızdan Uber ve diğer teknoloji firmaları ve servisleri üzerinden hamaset ile oy toplamaya çalışmak yerine gerçek, kalıcı ve hem taksicilerin dertlerine derman olacak hem de kullanıcıları üzmeyecek çözümler üretmelerini bekliyorum.

Taksicilere verdiklerini hizmet kalitesini artırmaları, müşteriler ile daha doğru etkileşime geçmeleri, mesafe farkı, gidilecek yer farkı gözetmemelerini, ödenecek hesabın daha önceden belirlenip şeffaf bir şekilde müşteriye söylenebilmesi gibi kullanıcıların Uber, Olev ve Careem’de buldukları özellikleri sağlamalarında destek olunması daha doğru olur.

Ayrıca artık her taksi kullanan kişinin yakından bildiği, plaka sahibi ile şoför arasındaki günlük yevmiye gerilimlerinin bitirilmesi, şoförlerin daha iyi araçlarda hizmet vermelerinin desteklenmesi, taksi şoförlüğü için sertifikasyonun zorunlu olması ve yoğun eğitimlerin düzenlenmesi gibi hem verilen servisin hem de şoförlerimizin hayat standartlarının arttırılmasının sağlanabileceği çözümler varken siyasi hamaset seçilebilecek en kolay ama en kötü yol.

Keşke politikacılarımız artık hamaset ile kolay yolları seçmese de zor ama doğru olanı yapmaya odaklansa…