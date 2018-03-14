Dünya şehirlerinin cep yakmayan evleri

Geçmişte otel-hostel ikilisi arasında seçim yapmak zorunda kalırken son yıllarda bu alandaki gelişmelerle yeni opsiyonlara sahip olduk. Hesabını Bilen Gezgin’de bu hafta yurt dışında ucuza konaklama alternatiflerine göz atacağız. Makul bir rakam harcamayı planladığınız yurt dışı seyahatte otelde konaklamak bütçenin zorlanmasına sebep olabilir. Hatta turistik kent merkezlerindeki otellerin gecelik konaklama fiyatlarına baktığınızda planınızı tamamıyla çöpe atmayı da düşünebilirsiniz. Şehir dışındaki daha makul fiyatlı seçenekler, yüklü ulaşım masrafına yol açabileceği gibi zamanınızdan da çalacaktır. Benim gibi otel odalarını kasvetli bulanlardan da olabilirsiniz. Hal böyle olunca teknolojinin bize sunduğu nimetlerden faydalanarak farklı konaklama seçeneklerine yönelmek gerekiyor. Ziyaret ettiğiniz şehirdeki insanların nerede, nasıl yaşadığını merak edenlerdenseniz bahsedeceğim alternatif tam size göre.

BÜTÇENİZE GÖRE ARAYIN

AirBnb adlı uygulama, dünyanın her yerinde evini ya da odasını günlük kiraya vermek isteyenler ile bu mekanları kiralamak isteyenleri buluşturuyor. Uygulamayı mobil cihazınıza yükleyip kendinizi tanıtan bir profil oluşturuyorsunuz. Güvenlik adımlarını geçtikten sonra dünyanın diğer ucundaki bir ev ya da odayı kiralamaya hazırsınız. Kiralama yapmak istediğiniz tarihleri, konaklayacak kişi sayısını ve şehri seçtikten sonra önünüze çok sayıda alternatif geliyor. Aklınızdan geçen maksimum günlük kira bedelini limit olarak seçip yüksek fiyatlı evlerin kafanızı karıştırmasını önleyebilirsiniz. Uygulama, kiralanmaya uygun evlerin harita üzerindeki konumlarını da göstererek işinizi hayli kolaylaştırıyor. Eğer geziniz için bir rota çizdiyseniz, evin bulunduğu yerin bu rotaya uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Ayrıca evin toplu taşıma imkanlarına yakınlığını da harita üzerinden değerlendirme şansına sahipsiniz.

AÇIKLAMA VE YORUMLARA DİKKAT

Uygulama, eve ait ayrıntılı fotoğrafların yanı sıra orada daha önce konaklayan kişilerin yaptığı yorumları görmenize olanak tanıyor. Bunlara göz atarak evin koşulları, ev sahibinin iletişim tarzı gibi konularda önceden bilgi sahibi olabilirsiniz. Bazı ev sahipleri hemen rezervasyon seçeceğini açık tutarken bazıları sizin profilinizi inceleyip sonrasında kabul etmeyi tercih ediyor. Rezervasyon yapmadan önce eve ait sayfada yer alan giriş-çıkış saati başta olmak üzere tüm bilgileri ayrıntılı biçimde okumak gerekiyor. Çünkü birçok durum, ev sahibinden ev sahibine farklılık gösterebiliyor. Konaklama sırasında beklentinizi size sunulanlarla sınırlı tutmak olası moral bozukluklarını önleyecektir. Rezervasyon talebiniz kabul edildiğinde kredi kartı ille ödemenizi yaparak ev ya da odanızı kiralamış oluyorsunuz. Bazı ev sahiplerinin konaklama ücretine ek olarak temizlik parası istediği ve AirBnb’nin de bir miktar komisyon aldığını hatırlatmak gerekiyor. Tüm bu gider kalemleri size ödeme ekranında sırasıyla sunuluyor. Onay vermeden önce bu kısma dikkat edilmeli.

HER AN YENİ BİR SEÇENEK

AirBnb’de fiyat-performans oranı yüksek evler bulabilmek için seyahat tarihinizi belirledikten sonra bir süre mesai harcamak gerekiyor. Birkaç gün arayla baktığınızda karşınıza farklı alternatifler çıkacaktır. İlk baktığınızda rezerve edilmiş olduğu için size gösterilmeyen bir ev, iptal sebebiyle boşalıp her an karşınıza çıkabilir. Bunun dışında sisteme kısa süre önce dahil olan ev ya da odalara denk gelebilirsiniz. Henüz yorum almamış evler risk içerse de maceracılara hitap edebilir.

NASIL GİRİŞ YAPACAKSINIZ?

Rezervasyonu tamamladığınızda evin açık adresi ile ev sahibinin iletişim bilgileri uygulama üzerinden size ulaşıyor. Varış ve eve giriş saatlerinizi yola çıkmadan önce ev sahibiniz ile konuşabilirsiniz. Genelde ev sahipleri sizi yüz yüze karşılayıp mekan hakkında bilgi veriyor. Bazıları, anahtarı şifreli bir kutuya kapatarak giriş çıkışı kendi başınıza yapmanızı sağlıyor. Evlerin büyük bölümünde temel temizlik malzemelerinin yanı sıra konuklar için havlu bulunuyor. Mutfağını kullanabildiğiniz evlerde kendi yemeğinizi de yapabilirsiniz. Açık adresine sahip olduğunuz eve ulaşım için Google Haritalar’dan yardım isterseniz, sizi yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarıyla kapıya kadar ulaştıracaktır.

2 KİŞİYE ODA, 4 KİŞİYE EVİN TAMAMI

Birçok kez kullandığım AirBnb evlerinde pişmanlık duyduğum bir deneyimim olmadı. Bunun ötesinde ziyaret ettiğim şehirlerde, önünden geçerken içindeki yaşamı merak ettiğim evlerde konaklama şansı buldum. Kentin yerel yaşantısını deneyimleyebilmek, konuşkan bir ev sahibine rastladıysanız onunla sohbet etmek eşsiz birer deneyim. 1 ya da 2 kişilik seyahatlerde oda, 4 veya daha fazla kişi ile yola çıkınca da evin tümünü kiralamak daha mantıklı oluyor. Pratik olarak, sırt çantamı bırakıp akşamları uyumak için kısa süreli kullanacağım bir mekana sırf yıldızları var diye daha fazla ödeme yapmayı tercih etmiyorum. Herkesin bütçe koşulları farklı olsa da iki kişilik bir seyahatin toplam harcamasına denk gelen konaklama giderlerini duyduğumda açıkçası şaşırıyorum.

NEREDE, KAÇ PARA ÖDEDİM?

Bugüne dek 10’dan fazla kez kullandığım AirBnb evleri hakkında kısa fiyat-performans bilgileri paylaşacağım:

- 2016’da Belgrad’da şehrin göbeğindeki bir stüdyo daireye 2 gecelik 171 TL ödedim.

- Yine aynı yıl Viyana’da şehrin yeni gelişim alanında fakat metroya çok yakın, 4 kişilik 2+1 eve, 2 gece için 529 TL ödeme yaptım.

- 2017’nin ilk günlerinde Lviv’de, şehrin tam göbeğindeki tarihi bir binada yer alan 4 kişilik, 2+1 dairenin 1 gecelik fiyatı 215 TL’ydi.

- Roma şehir merkezinde 2 kişilik odaya, kahvaltı dahil 1 gecelik 185 TL ödendi.

- Barselona’nın göbeğinde, tarihi bir binada, 2 kişilik odada, 3 gecelik konaklama için 280 TL fatura çıktı.

- Yine 2017’de Paris’in merkezinde, penceresinden Eyfel Kulesi’ni görebildiğimiz 2 kişilik odaya 2 gece için 376 TL ödedim.

- 2018 şubatında giriş yapmadan 4 saat önce kiraladığım Prag şehir merkezindeki 2 kişilik odada 2 gece konaklamak için ödediğim rakam ise 280 TL oldu.

DAHA UCUZU YA DA ÜCRETSİZİ DE VAR

Döviz kurlarının son yıllarda yükselmesi sözünü ettiğim bütçeleri yukarı taşımış olsa dahi yurt dışı seyahatlerde ev ya da oda kiralamak, otellere göre daha düşük bütçeli seçenekler sunuyor. Tek başına seyahat edenler, hostellerdeki 8-10 kişinin bir arada kaldığı odalarda uygun rakamlara konaklayabilir. Bu tür mekanlar gezginlere sosyalleşme imkanı da sunuyor. Ayrıca CouchSurfing adlı internet sitesi, dünyanın farklı şehirlerinde yaşayıp evinde misafir ağırlamak isteyenler ile o evlerde ücretsiz olarak konaklama talebinde bulunanları bir araya getiriyor. Maceracı gezginler genellikle CouchSurfing’i tercih ediyor. Sistemin işleyişi içerisinde sizin de yabancı gezginleri evinizde misafir etmeniz bekleniyor.