Musalla taşı ve tuvalet

17 Eylül 1922 tarihinde işgalci Yunan kuvvetleri tarafından bir bölümü yıkılmış, ardından cami bugünkü görünümüyle yeniden yapılmış. Son olarak 2001 yılında minaresi de yeniden yapılmıştı. Görüldüğü gibi ilk yapımı dahil her yenilemede onca mimar, mühendis ve ustalar görev almış; cami bahçesine şadırvan da yapmışlar ama bir tuvalet yapmayı akıl edememişler! (mi?)

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Yüzyıllar içinde yapılan ve sağlamlıkları nedeniyle günümüze kadar gelen yapılarda estetik güzelliklere de önem vererek harikalar yaratan mühendislerimiz ve mimarlarımız, hatta hatta ustalarımız cami bahçesi içine bir tuvalet yapmayı bilememişler ama bugün ise artık kim akıl ettiyse ki, aklınla bin yaşasın; karşı sokakta bir tuvalet yokmuş gibi cami bahçesi içine bir tuvalet yaptırmak akıllarına gelmiş...Taa 2 asır sonra … Tebrikler!

Hem de tam da cenazelerin konulduğu 3 musalla taşı karşısına… Yapılalı neredeyse 2 yıl oldu. 2 yıldır konuyla ilgili şikâyetler hiç bitmediği gibi halen çoğalarak devam ediyor. Hemen her cenazede namaz için saf tutan cenaze sahipleriyle cemaat hemen 2 adım ötede tuvaletten çıkanlarla göz göze gelmek istemiyor! İslam âleminde var mıdır eşi benzeri?

Cami tescilli tarihi eser. İzinsiz bir şey yapmak mümkün değil. Sözde, ‘Kurul’ izin vermiş. Ama o ‘Kurul’un görevi anıtları, eski eserleri korumak değil mi? Tuvalet ilk yapıldığı günlerde ilk müsteciri tepkileri azaltmak için çevresi selvi ağacı fidanlarıyla çevrilerek kamufle edilmişti. Ama daha sonra gelen yeni müstecir daha çok müşteri çekmek için fidanları yok etti. Cephesine de görmeyen gözler görsün diye olacak herhalde; dev ebatta 1 metre boyunda WC yazısı yazıldı.

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Konuyla ilgili basında olsun sosyal medyada olsun şikâyetler devam ederken ilginç tepkilerde görüyoruz. Mesela bir vatandaş sıcak suyu da bulunan şadırvandan haberi yok olacak ki tuvalet olmazsa cemaatin nerede abdest alacağını soruyor. Belli ki Haydar Çavuş Cami’yi hiç görmemiş, hatta hiç gelmemiş. Hem sonra; tuvaletler ne zamandan beri abdest alma yeri olmuş ki? Cami için tuvalet hiç sorun değildi. Hemen yakın çevrede tam 3 tane tuvalet var. Onun için bahçe içindeki musalla taşı karşısındaki tuvalet bana göre fazla. Yıkılarak bahçe eski haline getirilmeli. Hiç olmazsa çevresi ilk gün olduğu gibi selvi ağacı fidanlarıyla çevrilerek kamufle edilmelidir.