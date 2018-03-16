Kore’de kahraman bir Türk subayı

Bu olay bana 22-23 Nisan 1951 tarihinde Kore savaşında şehit düşen Bandırmalı kahraman askerimiz 3 nolu ileri gözetleyici topçu üsteğmen Mehmet Günenç’i hatırlattı.

Adı Bandırma’da bir liseye verilen Şehit Mehmet Günenç de tıpkı Afrin’de şehit düşen Konyalı Uzman Çavuş Abdullah Taha Koç gibi kendisinin de içinde bulunduğu yerin koordinatlarını vermiş Kore’de 402 rakımlı tepede diğer kahramanlarla birlikte şehit düşmüştü. Bir Türk subayının son sözleri o günün birçok gazetesinde yer almış. Ünlü gazeteci harp muhabiri Hikmet Feridun Es gazetesinde “Son Muharebelerde Kahramanlık Sahneleri” başlığı altında 5 sütün üzerinden o kritik anı şöyle haber veriyor: “Düşman topçu gözetleme subayının yerine, yani Mehmet Günenç’in bulunduğu mevkie kadar sokulmuş. Mehmet kalabalık bir düşman yığını arasındadır. Hemen telsizden seslenir: ‘Size son koordinatı veriyorum. Toplu ateş ediniz. Düşman kalabalık halde bu koordinatta bulunmaktadır’ Mehmet Günenç’in koordinatlarını vererek üzerine toplu ateş istediği yer tam kendi bulunduğu yerdi.”

Bir başka ünlü harp muhabiri Faruk Fenik de telsizle geçtiği haber gazetesinde 3 sütün üzerinde “Kore’de Komünistlerin Taarruzları Yavaşladı “ başlığıyla, hemen alt başlıkta da “Bir Türk subayının topçuya son sözleri: “Düşmanla boğaz boğaza geldik. İçimize ateş edin, ziyanı yok ölelim, bizi onlara teslim etmeyin vatan sağolsun” şeklinde yer almış.

Kore araştırmacısı Emekli Kurmay Albay Ali Denizli de yaklaşık 323 sayfalık “Topçu Üsteğmen Mehmet Günenç” adlı kitabında Kore Savaşı ve Şehit Mehmet Günenç ile ilgili çok geniş açıklamalarda bulunmuş. Kitapta Mehmet Günenç’in nasıl şehit düştüğü tafsilatlı bir biçimde anlatılıyor.

Bandırmalı Kahraman Şehit Mehmet Günenç’i unutmayan Güney Kore Devleti büyük bir vefa örneği göstermiş. “Güney Kore Vatanseverler ve Gaziler Bakanlığı” 2014 yılında yeğeni Ahmet Faruk Kayapalı ve eşi Sulhiye’yi, Güney Kore’ye davet etmiş. Başkent Seul’de düzenlenen törende Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın imzasını taşıyan bir kahramanlık beratı ve “Devlet Şeref Öğünç Nişanı” verilmiş. Mutlu bir şekilde ülkesine dönen yeğen Ahmet Faruk Kayapalı “Devlet Şeref Öğünç Nişanı”nı Polatlı Topçu Okulu Müzesi’ne bağışlamış. Güney Kore Devleti de büyük vefa örneği göstermiş. Biz de unutmadık şehidimizi… Askeri makamlar tarafından 27 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Harbiye Orduevi’ndeki, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” töreninde şehidimizin yakını Ahmet Faruk Kayapalı’ya onur belgesi verilmiş. Şehidimizi ve dolayısıyla yakınlarını hatırlamak güzel bir vefa örneği. Adını bir liseye verdik ama yeterli mi? Acaba o lisede yani Şehit Mehmet Günenç Lisesi’nde okuyan öğrenciler Mehmet Günenç’in kim olduğunu, nerede ve nasıl şehit düştüğünden haberi var mı? 3 yıldan beri anma töreni yapılmıyormuş. Zor mu? Şehitlerimiz kendileri için değil bizler için şehit oluyorlar bizler bir anma törenini çok görmeyelim… Kahramanlar unutulmamalı…