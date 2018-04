Kıymetli galibiyet

Galip gelmenin öyle pek kolay olmadığını bir kere daha Sakarya Büyükşehir Basket maçında da görüldü.

Onun için diyorum ki galibiyetler çok kıymetli oluyor.

Hemen her takım eşit kuvvette, onun için de galip gelmek her maçta giderek zorlanıyor. Çok zorlanarak ama gerçekten kazanmayı hak ettiğimiz Sakarya Büyükşehir Basket hem çok iyi bir takım hem de Banvit için özel bir yeri var.

Sakarya takımının başantrenörü Selçuk Ernak Banvit’e ikinci ligde olsun birinci ligde olsun hizmet eden başarılarında büyük emeği geçen başarılı bir Coach...

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmayı Banvit kaybetmişti.

Dün oynanan maçın Banvit için bir zorluğu, 4 gün önce FIBA Şampiyonlar Ligi için gittiği Fransa’dan yorgun dönmesiydi. Bu yorgunluk 2 periyotta kendini iyice belli ediyordu. 3 periyot çok çekişmeli geçerken adeta parkede savaş vardı.

Her periyotta Rautins’e inanılmaz baskı vardı. Ama unuttukları Taylor ile Caloiaro vardı. Nitekim Caloiaro 22 sayı ile en fazla sayı üreten oyuncumuz oldu.

Tabii konuk ekibin Banvit’i çok iyi etüt ettiği maçın her dakikasında belli oluyordu.

Üstünlük mücadelesinde her dakika skor devamlı değişirken son periyotta artık Banvit savunmada ve hızlı hücumlarla müthiş bir oyun sergiledi. Bunun sonucu 10-0 seri ve Vıdmar’ın salonu ayağa kaldıran smaç basketi oyunun kaderini belli etti, hem de adeta yere itilerek düşürülmesinin acısını da çıkarmış oldu.

Banvit kadrosu 3 yıl her sezon hemen yeni bir kadro ile parkede yer almasına rağmen ilk maçlardan sonra takımda bir bütünlük sağlanıyor, giderek oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyor ve sonunda işte görüldüğü gibi bu sezon da Banvit’in başarıları ortada.

Ligin ilk haftalarında; bir oyunculara bakıyorduk bir alınan neticelere bir de geçen yılın süper ekibine... Bu sezon play-off şüpheli görülüyordu sanki.

Demek ki Banvit Basketbol Kulübü başta Başkan Özkan Kılıç olmak üzere teknik idari kadro oyuncu seçimlerinde isabetli seçim yaptıkları ortada...

FIBA Şampiyonlar Ligi, Banvit için bittiğine göre bundan sonra ağırlığını lige verecek ve başarılar devam edecek.