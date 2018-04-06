İDO’dan mektup var

Açıklama aynen şöyle: “Sayın Erdem Özcan Deniz ulaşımında misafirlerine güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet sunan İDO’nun sefer iptali kararları hava şartlarının deniz ulaşımını etkilemesi, görüş mesafesinin kısalması ve teknik sebepler nedeniyle alınmakta olup iptal değerlendirmelerimiz yolcularımızın can ve mal güvenliği önceliğiyle yapılmaktadır.

Değerlendirmelerimizi yapabilmek üzere hava ve yol şartlarında en sağlıklı bilgiye ulaşmak için verdiğimiz tüm uğraşın amacı yolcularımızın güvenliği adına bundan emin olmaktır. Ancak bazı iptal kararları sırf bu nedenle gecikebilmektedir.

İlan edilen tarifemizi uygulama kararımızın yolcu/araç sayısı azlığı ile değişmesi ya da bu sebeple seferlerin yapılmaması söz konusu değildir.

*

İDO deniz ulaşımında kaliteli hizmetini devam ettirirken misafirlerin güvenliğine verdiği önceliği sürdürecektir. Bu konuda misafirlerimizin anlayışına sığınıyoruz.”

Açıklamanın bir yerinde “İlan edilen tarifemizi uygulama kararımızın yolcu/araç sayısı azlığı ile değişmesi ya da bu sebeple seferlerin yapılmaması söz konusu değildir” deniliyor.

Açıklama için teşekkür ederiz; fakat dikkat edilirse yazımda bahsi geçen sefer iptallerinin sadece; “Yolcu azlığı nedeniyle sefer iptali yapılıyor” veya “Yolcu azlığı gibi mazeretler olabilir” gibi yorum ve görüşümle ilgili açıklama yapılmış. Yazımda başka konulara da değinmiştim. Mesela özellikle 10 Mart günü sis nedeniyle iptal edilen 18.30 feribot seferiyle ilgili yolculara mesaj gönderilmediği konusuyla ilgili bir açıklama yok. Yani mesaj çekilmemesi normal mi görülmüş? Bu nedenle iptali ancak terminalde öğrenen çoluk çocuğuyla ve yaşlısıyla gelen yolcuların hele hele uzak yerlerden gelenlerin ne kadar zor durumda kaldığını tahmin edebilir misiniz? Bunun yanında özellikle kış aylarında en azından 2 gün sabah seferinin feribot olarak yapılması konusu var.

*

İDO’nun yeni bahar tarifesine göre; Yalova-Yenikapı seferlerinde günde tam 8 seferin hepsi FERİBOT, hatta cuma ve pazar günlerini sayarsak 9 sefer olarak yapılıyor, hiç deniz otobüsü seferi yok. Bandırma-Yenikapı hattında ise haftanın 2 seferi de cuma ve cumartesiyi saymazsak hepsi DENİZ OTOBÜSÜ olarak düzenlenmiş. Bursa ve Yalova öyle, Bandırma neden böyle? İşte geçen Pazar günü lodos nedeniyle sabah 09.30 ve akşam 19.30 DENİZ OTOBÜSÜ seferleri iptal edilirken saat 15.30 ve saat 21.30 FERİBOT seferleri iptal edilmedi. Geçen yazımda belirttiğim gibi deniz otobüsleri bu hat için çok yetersiz kalıyor. Bu lodos bu poyraz olduğu sürece iptaller her zaman olacaktır. Bunun sonucu yolcu her zaman zor durumda kalacaktır. Asıl buna çözüm bulunması gerekir. Bu konuda İDO’nun görüşünü öğrenemedik. Açıklamanın bir yerinde ise “Deniz ulaşımında misafirlerine güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet…” den bahsediliyor; ama bu deniz otobüslerinin sık sık iptalleri olduğu sürece ve bu yolculara zor anlar yaşatan hatta eziyete dönüşen iptaller olduğu sürece “konforlu ve kaliteli hizmet” bunun neresinde?

Bu görüşe katılmak mümkün mü?