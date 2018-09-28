İDO sınıfta kaldı

Yine bu satırlarda 1 Nisan 2018 tarihli (İDO iptal seferleri bıktırdı) başlıklı yazımda Bandırma-İstanbul (Yenikapı-Bostancı) arasında çalışan deniz otobüslerinin hava şartları nedeniyle çok yetersiz kaldığını ve sık sık yaşanan iptaller nedeniyle yolcuların nasıl eziyet çektiklerini anlatmıştım.
Zaman zaman feribotlar da; hani o okyanusu aşıp gelen ama Marmara’yı bazen aşamayan feribot seferlerinde de iptaller oluyor ama deniz otobüsleri gibi değil. Mesela biraz rüzgâr olsa deniz otobüsü iptal olurken feribotlar çalışıyor. Onun için o günkü yazımın ana konusu; ‘olmadık havalarda iptal olan deniz otobüsleri yerine yaz aylarında olduğu gibi feribot seferlerinin konulması gerekiyor’ idi. Hiç olmazsa sabah Bandırma-İstanbul arası saat 10.00 seferi kış ayları için haftada 1-2 kez feribot olarak düzenlene bilinir. Önceki yıl kış tarifelerinde Bandırma-İstanbul arası haftada her gün saat 18.30 seferi varken şimdi ne oldu da haftada sadece bir sefere düştü?
İPTALLER BIKTIRDI
Şimdi bugüne bakacak olursak biz böyle dememişiz, sabah saatlerinde de hiç olmazsa haftada 1-2 kez feribot seferi konulmasını beklerken Pazar saat 18.30 hariç tüm feribot seferleri sonbahar-kış tarifesinde yer almadı. Yani her yıl alıştığımız sonbahar-kış tarifesinde, her gün yapılan İstanbul-Bandırma sabah saat 07.00 feribot seferleri ile Bandırma-İstanbul saat 18.30 feribot seferleri iptal edilmiş oldu. Feribot seferi sadece haftanın bir günü yapılacak. Yıl sonuna kadar bütün seferler deniz otobüsü olarak yapılacak. Bu da demektir ki, deniz otobüsüyle gidecekler hep dua edecek, rüzgâr biraz fazla esmesin. İşte iptaller başladı bile...
Şimdi bu hafta hava muhalefeti nedeniyle saat 07.45 ve 13.30 seferi iptal edilen deniz otobüsü 4 günden beri iskelede yorgunluk çıkarıyor!... Geçen hafta da yine deniz otobüsü 2 gün iptal edilmişti. Önceki gün yani Salı günü yine iptal. Yalova-İstanbul tarifesine bakacak olursak; her gün 8 feribot seferi var. Hiç deniz otobüsü seferi yok. Neden? İşin içinde siyaset mi var, yolcu azlığı mı, kriz mi var? Adeta 40 yıl önceye döndük...
Ama hepsi de jilet olan efsane gemilerimiz; Kadeş, Tırhan, Etrüsk, Sus, Marakaz, Ayvalık, Gemlik, Bandırma ve Tekirdağ gemilerimiz... Geç ve güç gidiyorlardı ama hiçbir zaman günlerce iptal edildikleri olmadı.
BANDIRMA ÇOK ÖNEMLİ
Bandırma’yı Balıkesir’in bir iskelesi kabul edecek olursak; Balıkesir merkez, Susurluk, Ayvalık, Edremit, Gönen, Erdek; yetmedi başta İzmir olmak üzere Ege’nin önemli merkezleri, Çanakkale’nin Biga İlçesi, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini de sayarsak Bandırma, İstanbul’a gidip gelecek yaya yolcular olsun motorlu araçlar için olsun çok önemli bir ulaşım merkezi konumundadır. Bunu herkes gibi İDO A.Ş. de biliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Hafta da feribot seferinin sadece 1 gün olarak yapılacak olması diğer günlerin de deniz otobüsü olarak yapılacak olması bir amme hizmeti ama bu tarifeye bakacak olursak hiç de amme hizmetine benzemiyor. Sık sık iptal edilecek deniz otobüsü seferleri yolcuya eziyet etmekten başka bir şey getirmediğini yaşayarak herkes görüyor.
Defalarca yazdım; deniz otobüsleri Marmara Denizi için hiç uygun değil. Hiç olmasalar yolcu programını ona göre ayarlar ve hiç sıkıntı çekilmez. Çaresi bulunur. İDO seferleri sadece basit bir ulaşım aracı değil turizmin yanında ticari ve ekonomi ağırlıklı bir ulaşım aracıdır. Onun için özellikle sivil toplum kuruluşları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yanında Bandırma Belediyesi’yle birlikte Bandırma, Gönen Erdek Ticaret Odaları da konuyla yakından ilgilenmeleri gerekir.
İDO sınıfta kaldı
Yine bu satırlarda 1 Nisan 2018 tarihli (İDO iptal seferleri bıktırdı) başlıklı yazımda Bandırma-İstanbul (Yenikapı-Bostancı) arasında çalışan deniz otobüslerinin hava şartları nedeniyle çok yetersiz kaldığını ve sık sık yaşanan iptaller nedeniyle yolcuların nasıl eziyet çektiklerini anlatmıştım.
Zaman zaman feribotlar da; hani o okyanusu aşıp gelen ama Marmara’yı bazen aşamayan feribot seferlerinde de iptaller oluyor ama deniz otobüsleri gibi değil. Mesela biraz rüzgâr olsa deniz otobüsü iptal olurken feribotlar çalışıyor. Onun için o günkü yazımın ana konusu; ‘olmadık havalarda iptal olan deniz otobüsleri yerine yaz aylarında olduğu gibi feribot seferlerinin konulması gerekiyor’ idi. Hiç olmazsa sabah Bandırma-İstanbul arası saat 10.00 seferi kış ayları için haftada 1-2 kez feribot olarak düzenlene bilinir. Önceki yıl kış tarifelerinde Bandırma-İstanbul arası haftada her gün saat 18.30 seferi varken şimdi ne oldu da haftada sadece bir sefere düştü?
İPTALLER BIKTIRDI
Şimdi bugüne bakacak olursak biz böyle dememişiz, sabah saatlerinde de hiç olmazsa haftada 1-2 kez feribot seferi konulmasını beklerken Pazar saat 18.30 hariç tüm feribot seferleri sonbahar-kış tarifesinde yer almadı. Yani her yıl alıştığımız sonbahar-kış tarifesinde, her gün yapılan İstanbul-Bandırma sabah saat 07.00 feribot seferleri ile Bandırma-İstanbul saat 18.30 feribot seferleri iptal edilmiş oldu. Feribot seferi sadece haftanın bir günü yapılacak. Yıl sonuna kadar bütün seferler deniz otobüsü olarak yapılacak. Bu da demektir ki, deniz otobüsüyle gidecekler hep dua edecek, rüzgâr biraz fazla esmesin. İşte iptaller başladı bile...
Şimdi bu hafta hava muhalefeti nedeniyle saat 07.45 ve 13.30 seferi iptal edilen deniz otobüsü 4 günden beri iskelede yorgunluk çıkarıyor!... Geçen hafta da yine deniz otobüsü 2 gün iptal edilmişti. Önceki gün yani Salı günü yine iptal. Yalova-İstanbul tarifesine bakacak olursak; her gün 8 feribot seferi var. Hiç deniz otobüsü seferi yok. Neden? İşin içinde siyaset mi var, yolcu azlığı mı, kriz mi var? Adeta 40 yıl önceye döndük...
Ama hepsi de jilet olan efsane gemilerimiz; Kadeş, Tırhan, Etrüsk, Sus, Marakaz, Ayvalık, Gemlik, Bandırma ve Tekirdağ gemilerimiz... Geç ve güç gidiyorlardı ama hiçbir zaman günlerce iptal edildikleri olmadı.
BANDIRMA ÇOK ÖNEMLİ
Bandırma’yı Balıkesir’in bir iskelesi kabul edecek olursak; Balıkesir merkez, Susurluk, Ayvalık, Edremit, Gönen, Erdek; yetmedi başta İzmir olmak üzere Ege’nin önemli merkezleri, Çanakkale’nin Biga İlçesi, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini de sayarsak Bandırma, İstanbul’a gidip gelecek yaya yolcular olsun motorlu araçlar için olsun çok önemli bir ulaşım merkezi konumundadır. Bunu herkes gibi İDO A.Ş. de biliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Hafta da feribot seferinin sadece 1 gün olarak yapılacak olması diğer günlerin de deniz otobüsü olarak yapılacak olması bir amme hizmeti ama bu tarifeye bakacak olursak hiç de amme hizmetine benzemiyor. Sık sık iptal edilecek deniz otobüsü seferleri yolcuya eziyet etmekten başka bir şey getirmediğini yaşayarak herkes görüyor.
Defalarca yazdım; deniz otobüsleri Marmara Denizi için hiç uygun değil. Hiç olmasalar yolcu programını ona göre ayarlar ve hiç sıkıntı çekilmez. Çaresi bulunur. İDO seferleri sadece basit bir ulaşım aracı değil turizmin yanında ticari ve ekonomi ağırlıklı bir ulaşım aracıdır. Onun için özellikle sivil toplum kuruluşları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yanında Bandırma Belediyesi’yle birlikte Bandırma, Gönen Erdek Ticaret Odaları da konuyla yakından ilgilenmeleri gerekir.