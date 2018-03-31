İDO iptal seferleri bıktırdı

Bandırma–İstanbul hattına konulan feribot ve deniz otobüsleri sayesinde ulaşımda büyük gelişme oldu, adeta bir reform idi bu güzel gelişme… Bandırma-İstanbul arasındaki yolculuğun 4-7 saatten 2 saate inmesi, 1 olan sefer sayısını da günde 9 sefere kadar çıkması ve ulaşımda büyük kolaylık sağlanması nedeniyle ulaşım, ticaret ve ekonomi hayatına çok olumlu faydalar sağlanmıştı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 1998 yılında seferlere başladığı yıl Genel Müdür bugünün Başbakanı Binali Yıldırım idi. İşte bunun için de Bandırma Ticaret Odası, o günün İDO Genel Müdürü Binali Yıldırım’a teşekkür etmiş ve Vergi Ödül Töreni’nde teşekkür plâketi takdim edilmişti.

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Onun için şimdi diyorum ki, Başbakan Sayın Binali Yıldırım’a “Allah aşkına şu fındıkkabuğu gibi sallanan, azıcık esen rüzgâr nedeniyle haftada 1 ila 3-4 gün arasında iptaller nedeniyle yolculara eziyet çektiren deniz otobüslerini Bandırma- İstanbul hattından kaldırılması için aracı olur musunuz?” Zaman zaman feribotlar da; hani o okyanusu aşıp gelen ama Marmara’yı aşamayan feribotlar da var ya, olmadık havalarda, hele bir de yolcu azlığı varsa sefer iptali yapılıyor; ama asıl şu deniz otobüslerinin seferlerden alınarak, yerlerine yaz aylarında olduğu gibi feribot seferlerinin konulması gerekiyor. Hiç olmazsa sabah 07.45 seferi de kış ayları için haftada 1-2 kez feribot olarak düzenlenebilinir. İptallerin sadece hava muhalefeti değil yolcu azlığı nedeniyle de yapıldığı söyleniyor ama bu seferlerde kamu yararı olduğu için önce vatandaşların menfaatlerinin ön plana alınması gerekmez mi?

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Şimdi bu iptaller nedeniyle yolculuk nasıl eziyete dönüşüyor kısaca bir bakalım: Deniz otobüsü kış tarifesinde Bandırma-İstanbul sefer saati sabah saat 07.45’dir. Bu seferlerden Bandırmalılar olduğu gibi çevre ilçelerden Erdek, Gönen, Susurluk ve hatta Biga İlçesi bile yararlanıyor. Biga neresi? 75 kilometre uzakta Çanakkale’nin ilçesi. Bandırma, Bigalıların da iskelesi. Sabahın köründe yola çıkmışsınız saat 07.45 seferiyle gideceksiniz İstanbul’a ama sefer iptal olmuş. Bandırma’da deniz sütlimandır ama İstanbul’da lodos vardır İPTAL… Poyraz olur, SİS olur yine İPTAL... Hangi havada iptal olmaz? Rüzgârlara söyleyelim, fazla esmesin hatta hiç esmesin daha iyi olur! Siz o yolcuların halini düşünün. Hemen her hafta sürekli iptaller bıktırdı. Bunun benzer karşılığı da İstanbul’da yaşanıyor. Hele cep telefonunuza 15 gün önce olduğu gibi mesaj gelmediyse, uzak yoldan gelmişseniz, iptal kararını terminalde öğrendiyseniz… Hadi gel de şimdi deme! Çoluk-çocuk yaşlısı genci o eziyeti yaşamayan bilmez. Parayla eziyet bunun adı… Lütfen buna bir çare…