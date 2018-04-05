Hüzünlü galibiyet

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa’nın güçlü ekibi AS Monaco’ya galip gelmene rağmen elenirsen işte böyle Banvit’in bu galibiyetine sevinemiyoruz.

Neticeye bakarsak Banvit turu kendi sahasında Bandırma’daki maçta kaybetti.

8 sayı farkla yenilince arkadaşlara hiç olmazsa 1-2 sayı farkla kazansaydık Fransa’da işimiz kolay olabilirdi şeklindeki tahminim doğru çıktı.

Bir maça baktık bir Banvit’in maçtaki mücadelesine bir de AS Monaco takımı baş antrenörünün Bandırma’daki maçta galip geldikten sonra söylediklerine.

Ne demişti Coac Oliver Basset: “Banvit’i burada yenmek zor. Geçen sene de onlara karşı burada oynamıştık. Şimdi baktığımız zaman geçen sene Banvit ayni senaryoyu MHP Riesen maçında yaşamıştı. Kendi evinde Alman ekibine karşı kaybetmişti . Ancak rövanşta ise istenilen sayı farkına ulaşıp Final Four’a kalmayı başarmıştı. Bu senaryonun yine yaşanmasına izin vermeyip kafamızda sıfır sıfır başlamalıyız.”

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Fransız Coach bu sözlerinde ne kadar haklı çıktığını maçta gördük.

Banvit’ten çekinmekte haklıymış.

Maç yayınında görüntüye sık sık Coac’ın yanında Monaco idarecileri de ekrana geliyor maçın bitimine kadar endişeli yüzlerine spikerler yorum yapıyorlardı.

Yani Banvit Fransa basketbol liginde 18 takım arasında averajla 2. sırada olan AS Monaca’yı bu kadar korkutmuş ya helal olsun, işte ne kadar gurur duyulsa yeridir.

Ülkemizi başarıyla temsil eden ve karşılaşmadan 75-74 galip gelen Banvit’ maçı televizyonda anlatan spikerlerin “Banvit çok saygı duyulması gereken bir iş çıkardılar” dedikleri ve defalarca teşekkür ettikleri gibi bizler de teşekkür ediyoruz.