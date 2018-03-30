Elinden kaçırdı

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasına kalmak bile Banvit için başarıydı. Güçlü bir takım olan Fransız ekibinde 20 sayı atan Kikanovic ile 18 sayı atan Robinson’u tutamayınca hiç olmazsa galip gelemiyorsan ve yenileceksen 1-2 farklı neticeyi ben şahsen istemiştim.

Hele Kikanovic hiç faul almadı ve çok rahat oynadı.

Üzerine oynanıp en azından 3 faul alması işimize yarayabilirdi. Bizde ise tersi oldu.

5 faul alıp çıktığı ana kadar hem de bitime 3 dakika kala takım içinde 17 sayı ile en çok basket atan Rautins kenara gelince 8 sayı farkla yenilmemiz kaçınılmaz oldu.

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Son periyodun bitimine doğru 5 faulü doldurmadan önce basketiyle fark 3 sayıya kadar düşmüştü. (69-72)

Bu basket ile salona heyecan gelmiş, taraftar coşarken takımı da coşturmuştu.

Fransız ekibi yabancımız değil. Bir kez yenilip 2 kez yendiğimiz bir ekip. AS Monaco baş antrenörü Oliver Basset Banvit’in başarılarını unutmamış.

Biz unuttuk o unutmamış.

Basın toplantısında Banvit’in geçen yıl Alman ekibi MHP Riesen Bandırma’da yenildiğini ancak Almanya’daki ikinci karşılaşmada istenilen sayı farkına ulaşıp Final Faur’a kaldığını anlatırken gurur duydum. Onun için diyor Fransız coac, “Bu senaryonun yine yaşanmasına izin vermeyip kafamızda sıfır sıfır başlamalıyız.”

Bravo Banvit’e...

Bir yıl geçmiş, Riesen’in gözünü öyle korkutmuş ki, bir yıl sonra bunu Bandırma’da özellikle ve içtenlikte söylüyor.

İşte böyle; Banvit’in başarıları Avrupa’da nasıl yer aldığı ve unutulmadığı hakikaten gurur verici.

Şimdi önce cumartesi günü İstanbul’da Beşiktaş Sompo Japan sonra ver elini Fransa...

9 sayı fark Banvit’i uçurur.