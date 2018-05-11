Belediyenin yeni imar hamleleri

Bandırma Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında önemli gündem maddesine göre; Evyapan İlkokulu’nun bulunduğu alan Mal Müdürlüğü ticari alana dönüştürülmesi için talepte bulunmuş. Bu talep oy çokluğuyla ret edildi. Edilmeseydi hemen yakınındaki giderek harabe haline gelmeye başlayan Çocuk Sarayı ile birlikte değerlendirilecekti; ama nasıl değerlendirilecekti belli değil. 60 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Bandırma Derneği Başkanı Cevat Saltık girişimiyle, Bandırmalıların da maddi ve ayni yardımlarıyla kamuya kazandırılmış. Hem kira gelirleriyle para kazanılmış hem halka hizmet edilmiş. Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda bulunan Çocuk Sarayı bir güzel restore edilip neden değerlendirilmez? İlgisizlikten harabe haline gelen Pertevniyal Bandırma Hastanesi gibi bu yere de neden sahip çıkılmıyor? Kent merkezinde adeta bir abide gibi duran Çocuk Sarayı neden kaderine terk edildi? Sahibi Mal Müdürlüğü…Devlet malına neden sahip çıkmıyor?

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Gidin bakın önünden geçmeye korkarsınız. Hele, arka bahçe tarafından cam –çerçeve kalmamış kırılmadık, madde bağımlıların mekânı olmuş. Bu yer dağda bayırda değil PTT karşısında tam da kent merkezinde… Hem çarşı hem mahalle içinde dev bir yapı… Dev bir yapı ama pes yani!...

Meclisteki ikinci önemli konu ticari alana çevrilen hal binası, altı otopark üstü yeşil alan; şu anda otopark olarak kullanılan Cin Çukuru’nda eski 17 Eylül Stadyumu yeşil alan ve otopark yapılacakmış. Diğer önemli konu ise malum tütüncülük bitince bir zamanların bacasız fabrikası Ordu Caddesi ve İDO karşısındaki Tekel Binası yıkılmıştı, şimdi otopark olarak kullanılıyor. Bu yerler ticari alana çevrildi. Başkan Mirza İDO karşısındaki yere bir otel ve alışveriş alanları planladıklarını söyledi. Önceki belediye Başkanı Cemal Öztaylan bu yeri Tekel İdaresi’nden alırken “Kamu yararına” uygun olacak tesisler şartıyla almıştı. “Otel” bu konuma yani kamu yararına giriyor mu? Bakalım bu konu nasıl gelişecek, bekleyip göreceğiz. Anladığım kadarıyla belediye birden yeni yeni imar hamleleri başlatıyor.

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Belediye yaptığı değişiklerde yeşil alanları ön plana alıyor gibi… Balcı Çamlığı Parkı mükemmel bir yeşil alan olarak büyük ilgi görüyor. Eski Ziraat Bahçesi Atatürk Parkı da öyle…İzinsiz kazılardan da şikayet eden Başkan Mirza bütün yolların yeşil alanların çalışmasını yaptıklarını söylüyor ama kent merkezindeki bazı yerlerdeki yeşil alanların yok edilmesi neden görülmüyor? Cumhuriyet Caddesi’nde bir lokanta kendi yeri yetmemiş, kaldırımları da kapatıp iş yerine katmış… Bu da yetmemiş yaya kaldırımı yanındaki yemyeşil çimenlik yeşil alan kurutulup üstü PVC parkeyle kaplanmış, masa sandalye atıp yeni bir mekân orta çıkarılmış ama yeşil alan yok edilerek gerçekleşmiş…

Oldu mu şimdi?