Banvit'in büyük başarısı

Amerika Basketbol Ligi NBA skorlarına benzedi. NBA’da 100’den aşağı skora hemen hemen hiç rastlanmıyor da...

Banvit maşallah daha ilk dakikalardan itibaren öne geçti ama bu önde geçmişliği hemen yanıp sönmedi; oyunun büyük bir bölümünde uzun süre sürdü.

Yani Banvit dedi ki lider TOFAŞ’a, “Biz kolay lokma değiliz!…Daha üç gün önce FİBA Şampiyonlar Ligi’nde Fransız takımını her iki maçta da yenip evine göndermiş çeyrek final vizesini almış bir takımız…”

Ki kolay lokma olmadığını da son periyotta gösterdi zaten.

Kağıt üzerinde TOFAŞ bana göre Banvit’e göre bir gömlek daha üstün.

21 maçtır liderliği sürdürüyor kolay mı? Başlarında daha önce Banvit baş antrenörü olan, Banvit’in başarılarında büyük emeği geçen Orhun Ene. Oyuncularından da Mejia ve Barış Ermiş var. Diğer oyuncuları da çok iyi.

Mesela devrenin bitimine 5 dakika kala 28-39 skorla 11 sayı önde giden Banvit’e mola sonrası TOFAŞ öyle bir alan savunması yaptı ki Bandırma ekibini potaya sokmayıp üçlük atmaya zorladı. Tam 3 dakika Banvit skor üretemeyince adeta dağıldı, 16 sayı fark bir anda kapandı ve devreyi 1 sayı farkla 42-43 önde zor kapadı. Bunlar hep iyi oyuncuların eseriydi.

Üçüncü periyoda TOFAŞ iyice ağırlığını koymaya başladı. Ama Banvit’in de bir bildiği vardı herhalde.

Her iki Coac da sık sık mola aldıktan sonra taktik savaşları başladı. Son periyoda bakarsak TOFAŞ özellikle Henry ve Crocker’in üç sayılık basketleriyle umutlandı ama Banvit’in de gizli silahları vardı. Vidmar’la skor 69-69’a gelince devreye dış atışıyla Taylor girdi.(69-72)

Ardından Ridvan,Tolga, Caloıaro derken bitime 2 dakika kala parkeye Banvit’in 1.90’lık 19 yaşında genç yıldızı Şehmuz Hazer çıktı.

Bitime 1. 30 dakika kala Şehmuz üçlüğüyle fark 10 sayıya çıkarken (89-99) müthiş bir savunma yapan Banvit, TOFAŞ’ı durdurmayı başardı.

Yine Şahmuz’un art arda basketleriyle skor 93-104’ü gösterince bitime 15 saniye kala TOFAŞ adeta “pes” etti.

Banvit oyuncuları da potaya gitmeyip sportmenlik örneği gösterdiler. TOFAŞ taraftarları dikkatimi çekti, takımı sayı yaptığı sürede coşuyor yediği sırada “çıt yok”…

Ama Banvit taraftarı ise öyle değil, takımı istediği kadar sayı yesin hiç susmaz takımına moral verirdi.

Her iki takım da zevkli ve heyecanlı bir basketbol maçı izlettirdiler bizlere… Onun için Sasa Filipovski her maçtan sonra basın toplantısında taraftara her zaman teşekkür etmeyi unutmaz.

Çok zor bir deplasman maçını hem de farklı kazanan Banvit’e ne kadar tebrik etsek azdır.