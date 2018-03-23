Bandırma’nın Kapalı Çarşısı

1954 yılında yapılan, 3 kapısı olan ve Bandırma’nın tanınmış esnaflarının yer aldığı Kapalı Çarşı’da iç mekânda 23, iki caddeye bakan dış cephede de 14 iş yeri bulunuyordu. Fakat son 10-15 yıl içinde bazı iş yerlerinin ara duvarlarının yıkılmasıyla bu sayı değişmeye başladı o ayrı mesele!.. Üst katı da belediye olarak hizmet verdi. Sonradan yapılan ikinci katta düğün salonu vardı. Geceleyin içinde ve dışında beyaz, sarı ve kırmızı renkli floresan lambalarıyla gece aydınlanan çarşı güzel bir görünüme kavuşuyordu. Gündüz ise çatısı cam kaplamalı olduğu için iç mekân aydınlık ve ferahtı. Bandırma’nın özellikle tuhafiye esnafının alışveriş merkezi gibiydi. Hatırladığım kadarıyla özellikle tuhafiye, kumaş, ayakkabı, kolonyacı, zücaciye, Singer bayi, kolonyacı, eczane, kahve ocağı, Filiz meşrubat yanında iki de bakkal dükkânı vardı. Gerek Bandırmalılar gerek kent dışından gelenlerin ilk uğrak yerleri Kapalı Çarşı’ydı. Hiç alışveriş edilmese bile mutlaka gezmek için de gelinirdi.

Zamanla kent çarşısının genişlemesi, yakınında ve yakın çevresinde çok sayıda iş yerlerinin açılması Kapalı Çarşı’ya olan ilginin giderek azalmasına neden oldu. Üstüne üstlük 6 yıl önce belediye de bu yerden taşınınca tarihi çarşı giderek tenhalaştı. Buna rağmen çarşı esnafı direnmeye devam etti. Bu arada birçok iş yeri işsizlik nedeniyle el değiştirmeye başladı.

64 yıl kent merkezinde bulunduğu yere nostalji bir hava veren Kapalı Çarşı’ya özellikle iç mekanda bulunan iş yerlerine hareket gelsin, çarşı özelliğini kaybetmesin esnaf iş yapsın amacıyla belediye güzel bir çalışma yaptı. Buraya insanların daha çok gelmeleri için su tahsilat bürosu açıldı. Daha da önemlisi belediyenin boşattığı üst katlarda bazı dernek ve cemiyet ile bir spor merkezi, kafeterya gibi 22 birim yer aldı. En üst kat eskiden olduğu gibi yine düğün salonu, eski meclis odası da toplantı salonu oldu. Buraya kadar her şey çok güzel ama kapalı bölümdeki iş yerlerinin en az 4 kapısı kapatıldı, duvarlar yıkıldı ve ön cephedeki yani caddeye bakan iş yerleriyle birleştirilerek, kapalı bölümle olan irtibat kesildi. Bunun sonucu Kapalı Çarşı’nın özelliği giderek kayboldu. Çarşı, çarşı olmaktan çıkarılıyor, kim kafasına nasıl eserse kapıların yeri ona göre değişiyor, duvarlar ona göre yıkılıyor…

Geçen hafta Kapalı Çarşı’da, Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu “Bandırma Alışveriş Günleri “ adıyla bir etkinlik düzenledi. Ne vardı bu etkinlikte sayalım: hediyelik eşya, ev dekorasyon, tekstil, takı, kozmetik, el işi örgü, aksesuar, nakış, oya işleri butik ve pasta gibi…Bu maddelerin satışı yapıldı. 3 gün süren etkinlik sırasında Kapalı Çarşı tarihi günlerini yaşadı. Tıpkı çarşının ilk yıllarında olduğu gibi yoğun bir kalabalık çarşıyı eski parlak günlerine döndürdü. Ancak sadece 3 gün…Sonra yine tehna, yine sessiz mi sessiz bir Kapalı Çarşı…

Belediye Başkanı hem esnafımıza, hem sosyal ve kültürel çalışmalara destek olmayı çok önemsediklerini söyledi. Tüm bu güzel gelişmelerin yanında Kapalı Çarşı’nın iç mekânında bulunan 4 iş yerinin kapılarını ve vitrinlerini kapatıp giriş kapısının cadde tarafında açılması çarşıyı hem çirkinleştirdi, hem de iç mekânı adeta körletti. Belediye’nin ”Kiralamış ne yapayım!” demesiyle olmuyor. Kira kontratlarında bir maddede “Kiracının yapacağı tamirat ve tadilatlarda kiralayandan izin alması mecburidir” der. İzin de alınmadığına göre belediyenin bu değişiklere izin vermemesi gerekir ki, çarşının özelliği bozulmasın. Eğer izin verilmişse bile yanlış yapılmış.

Tarihi “Kapalı Çarşı”nın temelli kapanmasını istemiyoruz..