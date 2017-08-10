Yeni sezona başlarken

Uzun bir aradan sonra 1.Lig’e dönen iki takım Ankaragücü ve Erzurumspor ise aynı akşam saat 20’de 1.Ligin açılışını yapacaklar.

Süper Lig, geçen sezon içerisinde yapılan ihaleyle 5 yıl boyunca yine eski adıyla Digitürk yeni adıyla Bein Sports Türkiye’de olacak. Daha önce TRT’de şifresiz olarak izlemeye alışık olduğumuz 1.Lig maçları da son yapılan ihaleyle Bein Sports Türkiye’ye geçti.

1.Lig maçlarının Bein Sports Türkiye’ye geçmesi yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Süper Lig’deki 9 maçla beraber, İspanya, İtalya, Fransa Liglerinin de yayın hakkını elinde bulunduran yayıncı kuruluş, 1.Lig’deki 9 maçı TRT’nin yayınladığı gibi yayınlayabilecek mi? Ekim ayında başlayacak Basketbol Ligi yayınlarını da eklediğimizde, yayıncı kuruluşun aynı saat diliminde, bu kadar canlı yayını yapacak teknik olanağı var mı?

İlk hafta canlı yayın programının açıklanmasıyla beraber, bu soru işaretleri yerini endişeye bıraktı. Bein Sports Türkiye bu hafta oynanacak 9 tane 1.Lig maçının, sadece 5 tanesini canlı yayınlayacak. Geçen sezonun ilk haftalarını saymazsak (anlaşmanın gecikmesi nedeniyle, ilk haftalarda 1.Lig maçları hiçbir kanaldan yayınlanamamıştı) haftanın tüm maçlarını, en kötü ihtimalle Web Tv’den izlemeye alışık olan 1.Lig tutkunları için, hem ücretli üyelik alıp, hem tüm maçları izleyememek büyük bir hayal kırıklığına neden olacak.

Yaz sıcakları nedeniyle 13:30 – 16:00 seanslarına maç koyulamaması, tüm maçların 19:00 – 21:45 arasına sığdırılmasından da kaynaklanmış olabilecek bu durum, 13:30 – 16:00 seanslarının devreye gireceği Eylül ortasından sonra düzelir mi, ya da en azından Bein Connect üzerinden tüm maçların canlı yayını sağlanır mı, TRT gibi bir kurumla, bazı 1.Lig maçların yayınlarının devredilmesi gibi bir görüşme yapılır mı, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Aylık 25TL’ye satın alınabilen (Kredi Kartı ile yıllık 240 TL) en düşük paket olan Ailenin Yıldızı ile izlenebilecek 1.Lig maçlarında ilk haftanın canlı yayın programı şimdilik şu şekilde olacak gibi görünüyor:

Cuma 20:00 Ankaragücü – BB Erzurumspor (Bein Sports 2 HD)

Cumartesi 19:00 Rizespor – Manisaspor (Bein Sports 3 HD)

Cumartesi 21:00 İstanbulspor – Eskişehirspor (Bein Box Office 3)

Pazar 20:00 Boluspor – Giresunspor (Bein Box Office 3)

Pazartesi 20:00 Elazığspor – Altınordu (Bein Sports 2 HD)

İNGİLTERE PREMIER LİGİ DE BU HAFTA BAŞLIYOR





Dünyanın en değerli yerel ligi olan İngiltere Premier Ligi de bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

Geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da Digitürk, D-Smart ve Turkcell + platformları üzerinden seyredebilen S Sport’dan canlı yayınlanacak olan İngiltere Premier Liginin ilk haftasını S Sport 6 canlı maç yayınıyla taçlandıracak.

Cuma 21:45 Arsenal – Leicester

Cumartesi 14:30 Watford – Liverpool

Cumartesi 17:00 Chelsea – Burnley

Cumartesi 19:30 Brighton – Manchester City

Pazar 15:30 Newcastle – Tottenham

Pazar 18:00 Manchester United – West Ham

LA LIGA, SERIE-A VE LIGUE 1 YİNE BEIN SPORTS’DA

Geçtiğimiz hafta başlayan Fransa Ligue 1 ile gelecek hafta başlayacak olan İspanya La Liga ve İtalya Serie-A yine Bein Sports ekranlarında olacak.

TİVİBU 3 LİGİ YAYINLAMAYA DEVAM EDİYOR

Tivibu ise geçen sezon olduğu gibi Hollanda, Portekiz ve Rusya Liglerini gerek şifresiz, gerek şifreli kanallarından yayınlamaya devam ediyor.

Rusya’da 5, Portekiz’de 1 hafta geride kalırken, Hollanda Ligi bu hafta başlayacak.

BUNDESLIGA’DA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR





Geçtiğimiz yaz başında yapılan ihaleyle, yayın değerini %85 arttıran Almanya Bundesliga’da Türkiye yayıncısı henüz netlik kazanmış değil.

2 sezondur Eurosport 2 kanalından izleyiciyle buluşan Bundesliga, son ihaleyle beraber Premier Lig’den sonra en pahalı lig konumuna gelmişti.

Sky Sport’un kazandığı ihaleye göre, geçtiğimiz sezon haftada 5 maç yayınlayan Eurosport’un, sadece Cuma akşamları oynanacak 1 maçı canlı yayınlaması planlanıyor.

AVRUPA KUPALARI TAMAMEN ŞİFRELİ YAYINLANABİLECEK

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de önümüzde yeni bir ihale süreci var. Önceki 3 yıllık ihalenin son senesinde ülkemizde yayınlar yine Tivibu ve TRT’de olacak, yeni yapılacak ihaleden sonra ise kartlar yeniden dağıtılacak gibi gözüküyor.

Bugüne kadar yapılan ihalelerde bulunan şifresiz yayın şartı, yeni ihale döneminde kalkacak, Orta Avrupa zaman dilimine göre (CET) 20:45 olan maç saatleri, 19:00 – 21:00 olarak ikiye çıkarılacak; UEFA sıralamasının tepesindeki 4 ülke olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya 4’er takımını eleme oynatmadan Şampiyonlar Ligine sokack haliyle de ihale bedeli artacak.

Şu an Bein Sports’un Süper Lige ödediği yıllık bedelin %10-15 arası bir bedelle Avrupa Kupalarının ülkemizdeki yayın haklarının alınabilmesi öngörülüyor. Bugüne kadar şifresiz yayın zorunluluğundan ve takımlarımızın yeteri kadar başarılı olamamasından dolayı bir hayli zarar eden platformlar, bu sefer daha istekli olabilirler.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA İÇİN YENİ İHALE

Geride bıraktığımız hafta Samsun’da oynanan Beşiktaş – Konyaspor Süper Kupa finali Turkuaz Medya’nın (ATV – A Spor – A Haber – A2) yayın haklarına sahip olduğu son Süper Kupa maçıydı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan duyuruyla Türkiye Kupasında format değişikliğiyle beraber yeni ihale süreci de duyuruldu.

21 Ağustos Pazartesi günü sonuçlanması beklenen ihalenin süresi 3 yıl olacak. Yeterli teknik donanım, tecrübe ve kanal çeşitliliğiyle Turkuaz Medya’nın yeniden ihaleyi kazanması sürpriz olmaz. 1.Lig yayın haklarını kaybeden TRT de bu ihale için istekli olabilir. Şifreli yayın yapan platformların ise nasıl bir yaklaşımda bulunacaklarını şahsen çok merak ediyorum.

Herkese seyir keyfi yüksek, tribün terörünün olmadığı bir lig ve iyi seyirler dilerim.