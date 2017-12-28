Yasadışı bahisle mücadele için 2018 yılı dönüm noktası

Avrupa’da ve Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de spor karşılaşmalarına ait bahisler büyük ilgi görmekte, maalesef ülkemizde İnteltek firmasının İddaa markası altında oynattığı oyunlar; bir çok bahis severi ya bu oyunu oynamaktan vazgeçirme ya da yasa dışı sitelerden bahis oynama noktasına getirmekte; 2018 yılı, büyük kayıplara neden olan yasadışı bahisleri bitirme noktasına getirmek için büyük bir şans.

2018 yılını diğer yıllardan farklı kılan ne derseniz, daha önce 2008 yılında yapılan lisanslama ihalesinin 10 yıllık süresinin 2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla sona erecek olması.

2018 yılında bu oyunlar için yeni bir ihale yapılacak, burada ihale şartnamesi büyük önem taşıyor, yine İnteltek gibi bir tekele bu bahisleri oynatma yetkisi verilir ve aynı vergi düzeni devam ederse, yasadışı bahislere olan eğilimi önlemek pek mümkün olmayacak.

İnteltek firmasının İddaa markasıyla gerek sanal, gerek fiziki bayiler üzerinden oynattığı oyun, gün geçtikçe oyuncu aleyhine gelişerek, oyuncuların kazanmasını neredeyse imkansız hale getirecek bir hale evriliyor.

Oyunun ilk başladığı yıllardaki kötü oranlar bile gitgide düşerken, MBS 3 kabusu bir türlü bitmek bilmiyor; oranları çok az miktarda yükselttikleri (ortalama kazançlarını %15-16lardan, %13lere indirdikleri) Altın Kupon programında ise MBS 5 yani en az 5 maç oynamanız gerekiyor, buna karşılık 10 yıldır canlı bahis açılan maç sayısı bir elin parmaklarını geçmedi, ortalaması 2 yılda bir maç bile etmiyor.

Nesine.com gibi sanal bayi olarak, bahis oynatma yetkisi verdikleri bayiler bundan 7-8 yıl önce kullanıcı çekebilmek için çeşitli promosyonlar yapıyorlardı, örneğin tutturduğunuz bir kuponun %20si kadar kupon yapmak için kullanabileceğiniz bakiye gibi, fakat fiziki bayilere zarar verdiği iddia edilerek bu promosyonlar İnteltek firması tarafından yasaklandı.

Rake diye adlandırdığımız, ortalama bir bahisten, oynatıcı firmanın kazanacağı miktarın ortalama %5 civarında olması kabul edilebilir bir miktarken, İddaa’da bu oran basketbol maçlarında %15 ile ortalamanın yaklaşık 3 katı, üstelik bazı futbol maçlarında 3.5 alt/üst oyununda iki seçeneğe 1.55-1.65 oranlar vererek rake miktarını %20 gibi kabul edilemez noktalara çıkarıyorlar.

İnteltek’in bu uzlaşmaz, kullanıcıyı yoksayan tutumunun sonucu olarak yasadışı bahis, ağır cezai müyeddiler ile çıkarılan yasalara rağmen, bir türlü önlenemiyor.

İşin boyutu o kadar enteresan noktalara gelmiş durumdaki; kanunda hapis ile cezalandırılması öngörülen suçlardan olan yasadışı bahis oynatma suçunu, yasal bayilerin bile işlediği yapılan operasyonlarda ortaya çıkıyor.

Aynı İnteltek firması Topaz markasıyla Azerbaycan’da da bu oyunları oynatıyor. Süper Ligde oynanan tüm maçlara tek maç seçeneği sunuyor ve oranları da İddaadan daha yüksek, Azerbaycan’ın 8 kat nüfusu olan ve bu konuda müthiş bir potansiyeli olan ülkemize de bu oranları artık çok görmemelerini bekliyoruz.

2018 Ağustos ayında yapılacak ihalede, oran belirleme ve oyun oynatma yetkisi en az 5 firmaya verilir, bu tekel kırılabilirse; hem oranlar, hem rekabet yukarıya çıkacak.

Böylece; yasadışı bahis sitelerinde ikramiyesi ödenmediği takdirde hiçbir hukuksal güvencesi olmadığı gibi, bu sitelerde oyun oynadığı tespit edildiği takdirde ciddi para cezaları ile karşı karşıya bulunan kullanıcılar, çok büyük oranlarda yasal oyunlara döneceklerdir.

İnteltek firmasının özellikle Türkiye Basketbol Liginde handikapları son saatlere kadar açıklamama keyfiyetine de ancak rekabetle son verebileceğiz gibi görünüyor.

OTOPARK SAVAŞLARI

Ülkemizde hangi şehrin, hangi ilçenin merkezine gitseniz artık sokaklara ücretsiz araba koymak neredeyse hayal, her yer ya belediyenin ya da kentin spor kulüplerinin paralı otoparkı olmuş durumda, benim çok fazla gittiğim Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde de durum bu; bir zamanlar 1.Ligde fırtınalar gibi esen Tavşanlı Linyitspor, BAL’a kadar düşmüştü. Şimdilerde ciddi bir BAL’dan Süper Amatör’e düşme riskleri var ama hala ilçe merkezinde otoparklar Tavşanlı Linyitspor için çalışmaya devam ediyor.

Melih Gökçek döneminde de Ankara’da bir çok otoparkın gelirleri; Büyükşehir Belediyesinin çok daha yakın olduğu Osmanlıspor, Keçiörengücü, Bugsaş’a bağlanmıştı. Gençlerbirliği, Ankaragücü ve diğer amatör kulüpler bu gelirlerden pay almıyordu. (Ankaragücü’nün Büyükşehir Belediyesinden ciddi bir forma reklam geliri olduğunu ayrıca hatırlatmak isterim)

Melih Gökçek’in istifası sonrası göreve gelen Mustafa Tuna bu gelirlerin spor kulüpleri yerine, Belediye’nin kasasına girmesi için, Ocak ayında İl Genel Meclisinde bir oylama yaptıracak, bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak.

Sakarya, Eskişehir, Kocaeli, Samsun gibi şehirlerde; gerek Büyükşehir, gerek ilçe belediyelerinin bu şehirlerin artık marka olmuş takımlarına çeşitli yollarla kaynak aktarmaları kabul edilebilir ama İstanbul, Ankara gibi onlarca takımın olduğu şehirlerde; belediyelerin kendi takımlarını kurmaları ya da bazı kulüplerle çok yakın olmaları, bana pek etik gelmiyor.

2018’DEN UFAK BİR BEKLENTİ

Futbol maçlarında 60.dakikalardan sonra artık bir kabus haline dönüşen, skor avantajı olan takım oyuncularının, kendini yere bırakmaları, oyunu uzun süreler duraklatıp, soğutmaları; futbolun seyir zevkini maalesef çok çok aşağılara indiriyor. Üstelik uzatma anlarında bu tarz duraklamaların, uzatmanın sonuna eklenmediğine de çok sık şahit oluyoruz, FIFA’nın bu yıl, bu durumu çözecek çalışmalar yapması, 2018’den ilk ufak beklentim, diğer beklentilerimi yazmak için daha önümüzde çok fazla hafta var. Herkese güzel bir yılbaşı, mutlu bir yıl dilerim.