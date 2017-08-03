Usain Bolt özgürlüğe koşuyor

Usain Bolt; 8 Olimpiyat, 11 Dünya Şampiyonası altın madalyası kazanmış gerçek bir efsane. 100 ve 200 metrenin Dünya rekortmeni, günümüzün en büyük sporcularından biri olan Bolt, içinde bulunduğumuz Ağustos ayında kariyerini sonlandırmayı planlıyor.

Efsane atletin en değer verdiği madalyası hangisi bilemiyoruz ama ne Olimpiyat, ne de Dünya şampiyonlukları için kullanmadığı “o benim en iyi anım” tamlamasını henüz 15 yaşındayken ülkesinde yapılan 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında 200 metre yarışı ve kazandığı altın madalya için kullanıyor. Hikayenin başlangıcı tam da burası; henüz 15 yaşında zayıf, kahve tarlasında çalışan emekçi bir babanın üç çocuğundan biri; kırsaldan gelip; Başkent Kingston’daki ulusal stadyumun dolu tribünlerinin heyecanından, ayakkabılarını yanlış giyen çocuk, belki de son şampiyonası için Londra’da ve yıllardır hayalini kurduğu özgürlüğüne hazırlanıyor.

(Usain Bolt'un henüz 15 yaşındayken, ülkesinde yapılan 20 Yaş Altı Gençler Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın hikayesini anlatan kısa çizgi filmi izlemek için tıklayabilirsiniz http://www.dailymotion.com/video/x5vj9d8)

Kaybetmeye tahammülü olmayan Bolt için zirvede kalmak ciddi bir mücadele, kariyeri boyunca uğraştığı sakatlıklar, zaman zaman baş gösteren tükenmişlik sendromu ve motivasyon problemi, sürekli olarak hayalini kurduğu tatil; geceleri eğlenmek, geç yatmak, istediği saatte kalkmak, istediği yemeği yiyebilmek, hiç antrenman yapmadan ayaklarını uzatıp dinlenebilmek, Dünyanın en hızlı adamı unvanıyla beraber, aylık ortalama 2 milyon dolar kazanıp, normal bir insan gibi yaşayabilme hayali.

Bolt; Osaka’da 2007’de yapılan Dünya şampiyonasında, günümüzün en iyi atletlerinden; aynı şampiyonada 100 metreyi de kazanarak, Dünya şampiyonaları tarihinde bunu 3.kez başaran Tyson Gay’in, 200 metre yarışında arkasında kalarak ikinci olur. Kaybetmek ona çok ağır gelir, buna bir daha asla izin vermeyeceğim diyerek, 1 yıl sonra Pekin’deki yaz olimpiyatlarında ilk kez yarıştığı 100 metreyle beraber, 200 metre yarışında da altın madalya kazanacak ve sonradan fenomen olan o pozu verecektir.

2009’dan sonraki 4 Dünya şampiyonasında da 200 metre altınını alan (3 Dünya şampiyonasında 100-200 duble yapan) Usain Bolt’un, 4 Dünya şampiyonasında da duble yapmasını engelleyen 2011’deki hatalı çıkışı ve vatandaşı Yohan Blake’in kazandığı altın madalya olacaktı.

2012 Londra Olimpiyatları öncesinde Yohan Blake, Jamaika olimpiyat elemesinde Usain Bolt’u hem 100, hem 200 metre yarışında geçecektir. Londra’daki oyunlar öncesi kamuoyunda Bolt’un Pekin’deki başarıyı tekrarlayabileceğine dair şüpheler vardır. Hürriyet gazetesi oyunlara yaklaşık 3 hafta kala bu durumu “Ne oldu sana Bolt” başlığındaki haberle okuyucularına duyurmuştur. (http://www.hurriyet.com.tr/ne-oldu-sana-bolt-20910567) Londra Olimpiyatları, 2011 yılını pek de istediği gibi geçiremeyen Usain Bolt’un yeniden doğuşu olur adeta, bu sefer 100-200 dublesine 4*100 metre bayrak yarışında kazandıkları altın madalyayı da ekleyecektir.

Geçtiğimiz yıl Rio oyunları, Usain Bolt’un son olimpiyatları ve ustalık eseridir; 100-200 dublesine yine 4*100 altını eklenecek ve bu Bolt’un 8.olimpiyat altın madalyası olacaktır.

100 metre antrenörüm, 200 metre benim için diyen Karayipler’in efsane atleti, 4-13 Ağustos tarihleri arasında Londra’da yapılacak son Dünya şampiyonasında 200 metre yarışına katılmayacak, hocası için 100 metreyi kazanıp, arkadaşlarıyla zafere koşacağı 4*100’le kariyerine veda edecek muhtemelen, bayrak yarışında Jamaika takımının sıralaması nasıl olacak bilmiyorum ama benim gönlüm finalde Usain Bolt’un üçüncü 100 metreyi koşup, bayrağı 2020 Tokyo’da Bolt sonrası en büyük altın madalya umudu olacak takım arkadaşı Yohan Blake’ye teslim etmesi.

Usain Bolt’u belki de son defa madalya kazanırken görmek isteyenler;

100 Metre Erkekler Finalini 5 Ağustos Cumartesi gecesi TSİ 23:45

100*4 Erkekler Bayrak Finalini 12 Ağustos Cumartesi gecesi TSİ 23:50’de Dünya şampiyonasını yayınlayacak olan Eurosport ve TRT Spor’dan izleyebilirler.

Olur da bu tarihlerde Londra’da olacak olursanız, bu tarihi yarışları 45 – 155 Pound arası fiyatlarla Londra Kraliçe Elizabeth Stadyumunda çıplak gözle de izleyebilirsiniz.

Bu arada Usain Bolt’un geçtiğimiz yıl sinemalarda da gösterilen, I’m Bolt adındaki belgesel tadındaki film de, Dünya şampiyonası başlamadan önce tavsiye edilir.

MİZGİN AY DA KENDİ HİKAYESİNİ YAZAR MI ?

Büyükler Dünya Şampiyonasına sayılı günler kala, Gençler Dünya Şampiyonasında, hani şu Usain Bolt’un hikayesinin başladığı, en iyi anı olarak tanımladığı o şampiyonada Kenya’da yaklaşık 1 hafta kadar önce, bir Türk kızı Mizgin Ay 100 metre kızlarda Altın madalyanın sahibi oldu.

Mizgin; Emel Dereli’nin gülle atmadaki Gençler Dünya şampiyonluğundan sonra, bunu başaran 2.Türk kızı oldu. Şu an 21 yaşındaki Emel 2016 Avrupa Şampiyonasında bronz madalya aldıktan sonra, Rio olimpiyatlarında genel klasmanda 24.sırada kalmıştı. Emel’i bu sene Dünya şampiyonasında izleyemeyeceğiz, umarım Eşref Apak ve diğer değerlerimiz gibi bu yeteneklerimiz, umutlarımız da kaybolmaz ve hak ettikleri noktalara gelirler.

m

Süreyya Ayhan ile başlayan orta mesafede adeta ekol haline gelme sürecini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Süreyya Ayhan’ın 1500 metre Avrupa Şampiyonluğu ile başlayan Elvan, Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut ile Londra Olimpiyatları 1500 metre kadınlarda altın – gümüş dublesiyle taçlandırdığımız o hikaye; sonu doping ve biyolojik pasaport skandalıyla maalesef hazin bir trajediye dönmüştü. Yaşadığımız her şeyin yalan olduğunu öğrendiğimiz o süreci iyi analiz edersek, bu büyük yeteneklerimizi doğru antrenörlere emanet eder, gelişim süreçlerini doğru yönetirsek, bizim atletlerimiz de kendi hikayelerini yazarlar.

LONDRA’DAN MADALYA ÇIKARIR MIYIZ ?

Devşirme ağırlıklı 23 atletimizle rekor katılım sağladığımız Londra’daki Dünya Şampiyonasından ülkemize madalya ile dönebilmemiz mümkün gözüküyor. Rio olimpiyatlarında 400 metre engellide bronz madalya kazanan Yasmani Copello Escobar yine en büyük madalya umudumuz olacak.

Eda Tuğsuz, Ramil Guliyev, Polat Kemboi Arıkan, Jak Ali Harvey, Eşref Apak gibi isimlerden de sürpriz bir madalya hiç fena olmaz.

Herkese keyifli ve dopingsiz bir Dünya şampiyonası diliyorum.