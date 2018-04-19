UEFA gerçekten kulüpleri yaşatmak mı istiyor?

Son yıllarda futbol dünyasının en önemli başlıklarından bir tanesi haline geldi Finansal Fair Play (FFP) (Türkçesine Finansal Adil Oyun diyebiliriz) hatta “denk bütçe” gibi kavramlar sporseverlerin günlük hayatta kullandıkları söz öbekleri haline geldi.

Gerek ülkemizde, gerek dünya genelinde spor kulüplerinin çok yüksek miktarlarda borçlanması üzerine UEFA Avrupa Kupası ve yerel lig katılımları için finansal ağırlıklı bir takım kriterler getirmişti, ilk başta hafife alınan bu durum, birkaç kulübün Avrupa’dan men cezası alması üzerine ciddiye alınmaya başladı. Her sezona başlarken Uluslararası ve Ulusal lisans alan kulüplerin isimlerini, spor bültenlerinde ilgiyle takip ediyoruz.



Ulusal lisans alamayan takımlar sezona -3 puanla başlıyor, Spor Toto 1.Ligde sanırım son 7-8 sezondur en azından bir takım sezona -3 puanla başlamış, 2.Liglerde de durum pek farklı değil, her bir oyuncunun bireysel şikayeti sonucu daha önceki alacakları ödenmediği takdirde, oyuncunun talebiyle her bir futbolcu için 6 puan ceza da buna ekleniyor. Örneğin bu sezon Manisaspor’un silinen 9 puanının 3ü ulusal kulüp lisansı alamaması, 6sı da 7-8 sezon önce transfer edilen Ariza Makakula’nın hala ödenmeyen ücretlerinden dolayıydı.



Kulüpleri öldürmek gayretinde olmadığını söyleyen UEFA’nın, FFP kapsamında Avrupa kupalarından men, Avrupa kupası listesine eksik oyuncu bildirme, Transfer yasağı gibi, her kulübün özel durumuna göre çeşitli yaptırımları var. Avrupa kupalarına katılamayan üst lig ve özellikle alt lig takımları için “Transfer yasağı” tam bir kabus, kulüplerin dış transfer yapmasını yasaklayan bu yaptırım, sözleşmesi biten oyuncularla yeniden anlaşmaya müsade ediyor.





Peki bu yöntem sizce kulüplerin mali yapısını düzeltmeye yardımcı oluyor mu? Ciddi anlamda sempati duyduğum, çok uzun zamandır takip ettiğim, daha önce de hakkında yazılar yazdığım bu sezon için 2 dönem transfer yasağı alan ve 3 puanı silinen Eskişehirspor iyi bir örnek olabilir. Geçen sezondan kalan Hürriyet, Erkan Zengin, Kaan Kanak, Uğur İnceman, Akaminko, Ofoedu, Bruno Mazenga gibi oyuncularla bu sezona da devam ettiler. Kaan Kanak örneğin geçen sezon sonunda bonsevisi elinde olduğu için Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştı, daha sonra muhtemelen daha iyi bir ücret alarak bir alt lige Eskişehirspor’a geri döndü. 36 yaşındaki Hürriyet de iyi bir sözleşmeyle Eskişehirspor’da yoluna devam etti, ha keza devre arasında kadro dışı bırakılan Erkan Zengin’in de maaşı 1.Ligin çok üzerindeydi. Örneğin sezonun büyük çoğunluğunu play-off potasında götüren İstanbulspor’un 10 Milyon TL maaş bütçesi olan takımına karşı, Eskişehirspor’un transfer yasağı olan kadrosunun yıllık maaş toplamı 30 Milyon TL civarındaydı.



Peki UEFA’nın transfer yasağının, bu şartlarda ceza alan kulüpleri daha çok dibe batırmadığını kim iddia edebilir? UEFA dış transfer yasağı yerine; transfer edebileceği oyuncu miktarını ve oyuncu maaşını sınırlayan farklı bir düzenleme yapamaz mı? Üstelik bu uygulama çok daha düşük ücretlerle, belki ücret bile ödemeden oyuncu kiralamalarının da önünü kapatıyor, zaten darboğazda olan kulüpleri 15-20 kişilik bir futbolcu topluluğuna mahkum ediyor.



Finansal Fair Play çerçevesinde büyük kulüplere yapılan yaptırımlarla bizim büyük kulüplerimize karşı yapılan yaptırımlar ne kadar adil apayrı bir soru işaretiyken, bizim alt liglerde ekonomik sorun yaşayan takımlarımızın sürekli olarak dibe batmasına sebep olan FFP ceza sistemi sizce ne kadar adil?



KADINLAR EUROLEAGUE’E FINAL-FOUR HAFTA SONU

Kadınlar Basketbolunda kulüpler düzeyinde Avrupa’nın en büyük kupası sahibini bu hafta sonu oynanacak final-four maçlarıyla bulacak.



Galatasaray’ın Venedik deplasmanında ilk maçtaki 23 sayılık avantajıyla Avrupa’nın 2 numaralı kupası olan Euro Cup’u kazanmasını takip eden haftasonu Macaristan’ın Sopron şehrinde yapılacak final-four maçlarında ülkemizi aslen bir KKTC takımı olan Yakın Doğu Üniversitesi temsil edecek. Cuma günü ev sahibi Sopron’a karşı mücadele edecek takımımız, bu karşılaşmayı kazanması halinde, Pazar günü Rus takımları Dynamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg takımlarının kazananıyla finalde karşılaşacak.





Son anda bir değişiklik olmassa Final-Four maçları uydu üzerinden yayın yapan KKTC televizyon BRT HD kanalından canlı yayınlanacak.



Final-Four maç programı şu şekilde olacak.



Cuma

18:00 Dynamo Kursk – UMMC Ekaterinburg

21:00 Sopron – Yakın Doğu Üniversitesi

Pazar

18:00 3.lük maçı

21:00 Final maçı

Fenerbahçe’nin 3 kere final oynayıp kaybettiği, 2014’te Ekaterinburg şehrinde iki Türk takımı arasında oynanan ve Galatasaray’ın kazanarak, Euroleague tarihinde kadınlardaki tek şampiyonluğu ülkemize getirdiği bu turnuvada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilk final-fourunda ülkemize bir kupa daha getirmesini diliyoruz.