TRT'nin Vakıfbank aşkı bir başka

Geçen sezon Voleybol Federasyonunu eleştiren bir yazımda, canlı yayınlarla alakalı olarak lig maçlarının bir kısmının şifresiz, bir kısmının şifreli yayınlanmasının yarattığı kargaşadan bahsetmiştim.

Bu sezon; Efeler ve Sultanlar Liginin tüm yayın hakları TRT tarafından alındı. Bu sayede hem seyirci sadakatinin oluşacağı, hem TFF 1.Lig maçlarının da Digitürk tarafından alınması sonrası elinde çok kısıtlı canlı yayınlar kalan TRT Spor’un, hafta sonları bu canlı yayınlar için çok uygun zaman dilimleri yaratılabileceğini ve ülkenin en ücra köşesine kadar Voleybol Liglerinin ulaşacağını düşünerek son derece mutlu olmuştum.

Geride bıraktığımız süreçte maalesef dağ fare doğurdu. TRT özellikle Efeler Liginde bazı haftaları boş geçerken, hafta sonu uzun uzun futbolun konuşulduğu programları yayınlamayı tercih etti. Eskiden 9 TFF 1.Lig maçının 5-6 tanesinin yayınlandığı TRT Spor’a 3 voleybol canlı yayınına yer bulunamadığından, maçların bir kısmı TRT Türk, TRT Avaz gibi kanallara kaydırıldı.

Geçtiğimiz sezon maç D-Smart’ta mı, NTV Spor’da mı ikilemindeki voleybol severler, bu sezonda maç TRT Spor’da mı Avaz’da mı, Türk’te yoksa yayınlanmıyor mu çelişkisine düştü.

İlk haftalar mümkün olduğunca homojen başlayan yayınlar, Sultanlar Liginin 6.haftasından sonra, Vakıfbank için pozitif ayrımcılığa evrildi.

İlk 6 hafta sadece 3 maçı canlı yayınlanan Vakıfbank’ın, takip eden 7 haftada tüm maçları canlı yayınlandı. Önümüzdeki 2 hafta için açıklanan yayın programında da Vakıfbank’ın maçları yerlerini aldı.

13 haftayı geride bıraktığımız Sultanlar Liginde Vakıfbank’ın 10 maçı canlı yayınlanırken, şampiyonluk yolundaki en sıkı rakipleri Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 6’şar maçları canlı yayınlandı.

15.hafta sonunda Vakıfbank’ın canlı yayınlanan maç sayısı 12’ye ulaşacakken, Galatasaray 8, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe ise 7 rakamında kalacak.

Ülkenin en fazla taraftarına sahip 3 takımından birisi olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımının 13 haftada sadece 1 maçı canlı yayınlanırken, 13 haftada Beşiktaş’tan sadece 1 maç fazla kazanan Halkbank’ın da 6 maçı canlı yayınlandı.

TRT’nin Efeler Liginde ise daha homojen ve adil bir canlı yayın paylaşımı yaptığını söylemek mümkün.





Voleybol severlerin ciddi anlamda dikkatini çeken TRT’deki Vakıfbank Lobisi hakkında ise iki söylenti dolaşıyor. Bir tanesi herkesin ilk aklına gelen, Vakıfbank’ın voleybol canlı yayınlarına sponsorluk yapıp ciddi bir reklam geliri sağlamasından dolayı, böyle bir pozitif ayrımcılığa uğraması; İkinci söylenti ise yayın haklarının Çin’e pazarlandığı ve Çin’den Vakıfbank’lı Zhu için büyük bir istek olduğu yönünde.

Bu söylentiler doğru mudur, yanlış mıdır? Doğruysa hangisi doğrudur bilemem ama kuruluş amacı ve kanunuyla, kamusal yayın yapmakla görevli olan ve bunun karşılığı her ay tüm elektrik abonelerinden bu kanuna istinaden TRT payı alan kurumun daha adil bir yayıncılık yapması gerekir.

Türkiye Basketbol Federasyonunun, bu sezon başlattığı tüm maçların yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanması gibi bir formül belki de Voleybol Liglerimizdeki maçlar için de düşünülmeye başlanmalıdır.





AFRİKA ULUSLAR ŞAMPİYONASI SESSİZ SEDASIZ BAŞLADI

Avrupa futbolunda adeta dengeleri sarsan ve bu nedenle takvim değişikliğine uğrayan Afrika Uluslar Kupası gelecek yıldan itibaren yine 2 yıllık periyodlarla Avrupa Şampiyonası ve Copa America gibi yaz aylarında yapılacak.

Afrika’nın diğer turnuvası olan Total Afrika Uluslar Şampiyonası ise geride bıraktığımız hafta sonu Fas’da başladı. Daha önce Kenya’da yapılması planlanan şampiyonanın ev sahipliğinden Kenya daha sonra çekilmişti.





16 takımın katıldığı Afrika Uluslar Şampiyonasında, takımlar kadrolarında, yurt dışında oynamayan yerel futbolculara yer verebiliyor. Bu yüzden ortaya çıkacak sonuçları öngörmek hiç kolay olmayacak, özellikle bahis sever okuyucularımı bu konuda uyarmak isterim.

Afrika Uluslar Şampiyonası’nın ülkemizin de aralarında bulunduğu, Afrika kıtası dışındaki ülkelerin neredeyse hiçbirinde yayıncısı yok, bu yıl 5.si yapılan Afrika Uluslar Şampiyonasından bakalım Afrika Futbol Federasyonları Birliği (CAF) ne zaman vazgeçecek?





BASKETBOL SÜPER LİGİNDE ALL-STAR HAFTASONU

Basketbol Süper Liginde 15.haftanın tamamlanmasıyla beraber, hem Türkiye Kupası 8li Finalinde yer alacak takımlar belli oldu, hem de lige 1 hafta All-Star arası verildi.

Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonunda yapılacak All-Star organizasyonunda NBA’de olduğu gibi Yetenek, Üç Sayı ve Smaç yarışmalarıyla beraber All-Star maçı da olacak.

Bilet fiyatlarının 25TL’den başlayacağı organizasyonu, NTV Spor canlı yayınlayacak.

Avrupa’da ULEB ve FIBA arasında savaş başlamadan önce, Euroleague’de de 1996-99 yılları arasında FIBA Euro Stars maçları yapılırdı. İlki İstanbul’da yapılan organizasyonda 3 sayılık atış yarışması da yer alırdı. ULEB benzer bir organizasyonu neden yapmayı düşünmez? Evet özellikle yeni formatta çok yoğun bir maç trafiğiyle beraber, çift maç oynanan haftalar arasında bir yer bulmak çok kolay olmayabilir ama iki takıma dağılmış Avrupa’nın en iyi oyuncularından, hangilerinin öne çıkacağını görmek, üç sayılık atış yarışmasında kendi takımlarımızdaki oyuncuların performanslarını izlemek bence çok keyifli olurdu.





1996-1999 yılları arasında; FIBA Euro Stars maçlarında karşılıklı olarak izlediğimiz; David Rivers, Carlton Myers, Zoran Savic, Gregor Fucka, Andrea Meneghin, Antoine Rigaudeau, Zeljko Rebreca, Dejan Bodiroga, Arturas Karnisovas, Sauilius Stombergas, Andrey Krilenko, Vasily Karasev, Petar Naumoski, İbrahim Kutluay kadar heyecan verici isimler şu an Avrupa basketbolunda var mı tartışılır. Herşeye rağmen Avrupa’nın tepe turnuvası, böyle bir organizasyonu planlamaya başlamalı.