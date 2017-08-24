TFF TV ne oldu

Bu projenin esası; yayın ihalesinde yer almayan profesyonel ligler olan 2. ve 3.Liglerin tüm maçlarının spiker, logo vs. bulunmadan 1 yönetmen ve çift kamera tarafından TFF tarafından çekilmesi; bu yayınların da yerel kanallara, antrenörlere, menejerlere, scoutlara, oyuncu ailelerine, taraftarlara, meraklılarına da paketler halinde servis edilip, hem federasyona, hem kulüplere ufak da olsa bir gelir getirmesi sağlanacaktı. Alt liglerdeki oyuncuların göz önünde olması, hakem hatalarının kontrol altına alınması ve kurullarca verilen cezaların daha adil değerlendirilmesi gibi yan faydaların da sağlanabileceği de öngörülmüştü.

Aradan 7 ay geçti. Haftasonu 2. ve 3.Liglerde de sezon başlıyor. TFF TV konusunda somut bir gelişme olmadığı gibi, gündemden de düşmüş gözüküyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu tüm maçları yayınlamasalar da bazı maçlarda, alt liglerde bu uygulamayı yapıyorlar. Özellikle voleybolda, oyunun oynandığı alanın çok daha ufak olması, belli şehirlerde belli salonların kullanılması gibi teknik açıdan işi çok daha kolaylaştırıcı faktörlerin de olduğunu görmek gerekir.

Yine de bu projeyi ortaya atan TPFD’den en azından yaşanan süreçle ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi kulüpler, iç saha maçlarının yayın haklarını pazarlama hakkına sahipler. Gümüşhanespor Çay Tv ile anlaştığını açıklayarak bu adımı atan ilk takım oldu. Yine ilk hafta maçlarından Yeni Nazillispor – Kahramanmaraşspor maçı da Cumartesi günü TvDen’den canlı yayınlayacak.

KUPAMIZIN FORMATI DEĞİŞTİ, DEĞERİ DÜŞTÜ.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarının 3 sezonluk yani yayın ihalesi geçtiğimiz hafta pazartesi günü yapıldı. Kupaların yayın hakkını yeniden ATV, A Haber, A Spor, A2 kanallarını da bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu kazandı. İhaleye ilgi ve ortaya çıkan fiyat ise beklentinin biraz altında kaldı.

Turkuvaz Medya Grubu dışında ihaleye katılmak için şartname alan medya kuruluşları olsa da, Kupa maçlarının yayın hakları için sadece Turkuvaz Medya Grubu teklif yaptı. 3 yıl önce Federasyon payı ve KDV hariç yıllık 13.5 Milyon Dolar’a aldıkları ihaleyi, bu sene yıllık 10 Milyon Dolar’a aldılar.

Bu hafta Salı günü yapılan 1.Tur maçlarından 5 tanesini de, dönüşümlü olarak canlı yayınlandı. Hakkını vermek gerekir ki, Turkuvaz Medya; Sinop, Iğdır, Tavşanlı, Turgutlu ve Kırıkkale’den yaptığı canlı yayınlarla, bu takımların ve futbolcuların isminin duyulmasına aracılık ederek, kalplerde taht kurdu.

İhale sürecinden önce, bir çok kesim tarafından eleştirilen grup sisteminin kaldırıldığı ve daha kabul edilebilir bir eleme sisteminin getirildiği yeni formatta da, üst liglerdeki takımlar ilk turlardan muaf tutuldu. Bizim bu formatla yapacağımız ihaleden bir akşam önce ise Almanya Kupası ilk turunda 3.Lig takımı Osnabrück, Bundesliga takımı Hamburg’u 3-1 yenerek eliyordu.

Zaten yabancı hakkı, yaş sınırlaması gibi birçok konuda Süper Lig takımları korunurken, 5 Süper Lig takımının kupaya 5.Turdan başlamalarına gerek var mıydı? Maalesef adil bir kupa formatı oluşturamadığımız için, işin içine bolca ekonomik kaygı kattığımız için, aslında yıllar önce oluşmuş olan, var olan Federasyon Kupası geleneğimizi, Türkiye Kupası’na aktaramadık.

Süper Lig kulüpleri 5.Turdan başlasın diye, ligleri Eylül sonunda başlayacak BAL takımlarını 1 ay önceden Türkiye Kupası’na başlattık. İlk turu geçen BAL takımları, 2.turda, ligleri kendinden 1 ay önce başlayacak 3.Lig takımlarıyla mücadele edecekler. 2 ve 3.Liglerde yabancı oynatma hakkı yokken, BAL Liginde yabancı futbolcuya izin verilmesi de başka bir tuhaflık. Lig sistemimiz o kadar birbirinden kopuk durumda, aralarında o kadar gelir ve devamlılık farkı var ki, BAL liginde hedefi olan bir kulüpsünüz diyelim, 19-20 yaşında çok iyi bir yabancı oyuncu yakaladınız 3.Lige çıktınız, o futbolcuyla yollarınızı ayırmak zorunda kalıyorsunuz, ta ki 2 lig daha yükselene kadar.

Tersten baktığımız zaman, bir Süper Lig kulübü, 1.Lige düşünce yabancı hakkı da 14’den 5’e düşüyor. Bu durumda 2-3 yıl sözleşme yaptığınız yabancı futbolcuları kullanamıyorsunuz, geliriniz de 4-5 kat azalıyor, bunun sonucu olarak son yıllarda, Süper Ligden düşen kulüplerin kayda değer bir kısmı, ekonomik olarak iflas noktasına geliyor.

Orduspor Başkanı Nedim Türkmen’in Avrupa Kupası hedefiyle Hector Cuper ile anlaşmasının üzerinden 5-6 yıl geçti. Orduspor geçen sezon 3.Lige de veda ederek, BAL’a düştü. Mersin İdman Yurdu yine bu planlamayı yapamayıp, ekonomik olarak çıkmaza giren ve bir lig düşmenin domino etkisi yaptığı kulüplerden oldu. Rıza Çalımbay yönetiminde 2 yıl önce Süper Ligi 7.sırada tamamlayan ekip, 2 sezonda 2 lig düştü. Erciyesspor üst üste 3.sezon da lig düşerek 3.Lig takımı oldu. Toparlanması 4-5 yıl süren ve bu sezon 1.Lige dönebilen Ankaragücü de benzer bir süreç yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon düştüğü 1.Ligden, Süper Lige çıkma şansını son Göztepe maçıyla kaybeden, futbolcuların paralarını ödeyemeyen, kapanma tehlikesi yaşayan, kongresini 3 defa erteleyip, güç bela bir başkan bulan, Eskişehirspor’un hali, Gaziantepspor’un hali, bizim lig ve kupa formatımızın, sadece Federasyona bırakılmayacak kadar önemli bir mesele olduğunu yeterince ortaya koymuyor mu?

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Cuma günü Polonya’da başlıyor. A Milli Takımımız da bir turnuva aradan sonra yeniden Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek. 2013’de katıldığımız son şampiyonamızı maç kazanamadan tamamlamış ve ilk tur gruplarından çıkamamıştık, bu sefer Polonya’da en azından ilk gün Hollanda’yı yenip, Fransa ve Belçika’nın arkasında kalsak da, çeyrek final için bir play-off turu oynamanın hesapları yapılıyor. Play-Off’da çapraz grubumuzdan İtalya, Çekya, Slovakya üçlüsünden birisi bekleniyor. 3 Eylül Pazar akşamı final maçıyla tamamlanacak turnuvanın Türkiye yayıncısı maalesef henüz belli değil.