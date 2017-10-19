NBA’de sezona tatsız başlangıç

NBA yönetimi bir sürpriz yaparak her yıl Kasım başında başlayan NBA Normal Sezonunu 2 hafta öne almıştı. Yaklaşık 4 aydır NBA’in başlamasını bekleyen basketbol severler için, Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece adeta vuslat vakti oldu.

İlk gece son finalist iki takımdan Cleveland Cavaliers, Boston Celtics’e karşı, Golden State Warriors da Houston Rockets’e karşı sahaya çıktı. S Sport’un Açılış Gecesinin “Opening Night” bu iki maçını da arka arkaya canlı yayınlaması uzun ve uykusuz bir gece demekti.

Maalesef ilk maç olan Cleveland – Boston maçının henüz ilk çeyreğinin yarısı bile geride kalmamışken, Boston Celtics’in yeni transferi Gordon Hayward’ın ayak bileği kırılarak ters döndü, bu da bütün keyfi kaçırmaya yetti. Hayward maalesef uzun bir süre parkelerden uzak kalacak, belki de açılış gecesinden bu sezonu kapatacak.

Gecenin ya da belki sabahın demeliyiz diğer maçında son şampiyon Golden State’in sahasında Houston’a karşı son çeyreğe 13 sayı önde girmesine karşı kaybetmesi, sezonun keyifli ve sürprizli geçebileceğinin sinyallerini verdi, yine de şampiyonluk için yine Golden State 1, Cleveland 2 numaralı aday olmaya devam ediyor.

NBA maçları sezon boyunca S Sport ile D-Smart platformunda yayın yapan NBA TV’den canlı olarak yayınlanacak. Bu sezon Tv 8,5 şifresiz maçlar için henüz bir girişimde bulunmadı. Euroleague gibi NBA’in de bu sezon henüz şifresiz yayıncısı bulunmuyor.

DIGITURK’TEN YENİLİKLER

Bein Medya Grubu’nun satın aldığı Digitürk’te değişim devam ediyor.

Basketbol Süper Liginin tüm maçlarının canlı yayınlanmasıyla beraber haftada 6 Süper Lig maçını canlı yayınlayan Bein Sports; daha önce yollarını ayırdığı Murat Murathanoğlu ile yeniden anlaştı, ayrıca ülkemize gelen ilk Avrupa Kupası olan Koraç Kupasının kazanılmasında büyük rolü olan Efes Pilsen’in efsane pivotu Tamer Oyguç da Bein Sports’un yeni transferlerinden birisi oldu.

Bein Sports artan Basketbol ve Tenis içeriğini “Mini Spor Paketi” adını verdiği yeni bir paketle abonelerine sunmaya başladı. Futbol seyretmek istemeyen ve bunun için ayda 99TL ödeyerek “Sporun Yıldızı” paketini almak istemeyen üyeler, “Ailenin Yıldızı” paketlerinin üzerine taahütsüz olarak aylık 25TL’ye “Mini Spor” paketini ek olarak alabilecekler.

Bein Sports’un bir diğer yeniliği de Bein Sports Haber kanalı oldu, şu an test yayınları yapan ve yalnızca Digitürk üyeleri tarafından seyredilen kanal, yakın zamanda Türksat uydusu üzerinden şifresiz HD yayına da başlayacak. Bein Sports Haber kanalının içeriğinde; spor haberleri, maç özetleri, spor magazin programları yer alacak, ülkedeki yoğun spor sever kitlenin beklentisi; Tivibu Spor’un şifresiz kanalının yaptığı gibi; Bein Sports’un da geniş yayın portföyünde bulunan lig ve turnuvalardan haftada 3-4 tane şifresiz canlı yayını bu kanal aracılığıyla yapması.

Digitürk müşterilerinin kafasını kurcalayan bir başka ayrıntıyla, Bein Sports kısmını sonlandırmak istiyorum. “Ailenin Yıldızı” paketi satılırken içeriğe dahil gösterilen TFF 1.Lig ve İngiltere Premier Ligi maçlarından, TFF 1.Lig maçları esnasında Bein Sports Max kanalları aktif oluyor, ancak İngiltere Premier Ligi maçlarından S Sport kanallarındakiler hariç diğer canlı maç yayınlarında (Geçtiğimiz hafta Crystal Palace – Chelsea maçında yaşandığı gibi) Bein Sports kanalları aktif hale gelmiyor ve “Ailenin Yıldızı” paketi üyeleri S Sport’un yayınlamadığı Premier Lig maçlarını seyredemiyorlar, umarım Digitürk bu paket içerisinde taahhüt ettiği gibi İngiltere Premier Ligi maçlarının tamamını yayınlar.

TAHMİN ÜSSÜ’NDE SIRA DIŞI BİR GECE

Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Kanal t’de yayınlanan “Tahmin Üssü” programında konuktum, Avrupa ve Türkiye Liglerinde haftanın maçları üzerine değerlendirmeler ve tahminler yapılan programın bir bölümünde moderatör / yorumcu Ersoy Gersman gelen bir izleyici mesajı üzerine Laptop’unu yere atarak kırdı.

Gelen mesaj sosyal medyadaki gruplarda sıkça karşılaştığımız “Garanti Maç” satan kişilerden birisine kaptırılan parayla ilgiliydi, bu sıradışı gecenin vesilesiyle ben de sosyal medyada maç satan kişi ya gruplara inanıp paranızı kaptırmamanızı öneriyorum.

Bahis severler Cuma akşamları 23:15’de Kanal t’de hem tahminlerin yapıldığı, hem de Ersoy Gersman, Kıvanç Ertürk ve Furkan Demirbaş’ın doyumsuz sohbetlerinin yer aldığı “Tahmin Üssü” programını seyredebilirler.