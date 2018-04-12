NBA’de Play-Off zamanı

Dünyanın en büyük ekonomiye sahip, en çok seyredilen basketbol liginde play-off zamanı geldi çattı.

NBA’de Cumartesi gecesi başlayacak olan play-off’larda sürpriz bir şekilde geçen sezonun finalistleri Golden State ve Cleveland takımları konferanslarında zirveyi kaptırdılar. Sezonun daha ilk gününden Hayward’ın sezonu kapatmasıyla başlayan can sıkıcı sakatlıklar sezonun sonlarında da devam etti. Doğu’nun iddaalı takımlarından Boston Celtics’de Kyrie Irving sezonu kapatırken, Golden State Warriors’un superstarı Stephen Curry’nin play-off’larda en azından ilk turu kaçırması bekleniyor.

Normal sezonun son maç günü öncesi Play-Off’a katılan 16 takımın 15 tanesi belli olmuş durumda, son takımı Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece TSİ 03’te oynanacak Minnesota – Denver maçı belirleyecek. 81 maçta 46şar galibiyetleri olan bu iki takımdan, kazanmayı başaran takım play-off treninin son yolcusu olacak, bu ilginç karşılaşma S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Doğu’da Toronto’nun 1, Boston’un 2, Batı’da Houston’un 1, Golden State’in 2.sırada kapattığı normal sezonda, sezon başında beklenen Golden State – Cleveland finalinin dışına çıkılması çok büyük ihtimal olarak görülüyor.

James Harden’ın büyülü performansı ile MVP olması beklenen NBA’de, takımı Houston Rockets da en fazla galibiyeti alarak, finallere kadar çıkabilmesi halinde, tüm turlarda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Birkaç sezondur play-off’lardan uzak kalmakla kalmayıp, en kötü performansları sergileyen Philadelphia 76ers takımı da, draftlarda üst sıralardan oyuncu seçme avantajları ve yeniden yapılanmasıyla beraber, play-off’a geri döndü. Doğu’da 3ya da 4.sırada yer alacak Philadelphia ilk turda saha avantajına sahip olacak, genç ağırlıklı kadronun; büyüklerle, çocukların ayrıldığı yer olan play-off’larda göstereceği performans da çok ilgi çekici olacak.

Batı’da ilk turda Curry’siz Golden State karşısına çıkmak için büyük çaba sarfeden ve sürpriz maçlar kaybeden Oklohama City Thunder 7.sırada kalıp bu emeline ulaşırsa, ilk turun en ilgi çekici eşleşmelerinden birisinde Kevin Durant Golden State formasıyla, eski takımına karşı parkeye çıkacak.

Yaklaşık 2 ay boyunca son yılların en çekişmeli play-off’larını büyük bir heyecanla seyredeceğiz.

Play-Off maçlarının Türkiye yayıncıları normal sezonda olduğu gibi S Sport ve NBA Tv olacak, yine de yoğun geçecek bu dönemdeki özellikle ilk turlarda, tüm maçların televizyonda yayınlanmayacağını hatırlatalım.

Hiçbir maçı kaçırmak istemeyenler NBA Pass alabilir ya da internetten alternatif yayınlar bulabilirler.

NHL’DE DE PLAY-OFF’LAR BAŞLIYOR

ABD’de Ulusal Baskebol Liginde olduğu gibi, Ulusal Buz Hokeyi Liginde de play-off’lar başlıyor.

Son 2 sezonun şampiyonu Pittsburgh Penguins, ilk turda saha avantajına sahip olacak; ilk turu geçmesi halinde Konferans yarı finalinde son 2 sezondur olduğu gibi Washington Capitals ile eşleşecek gibi gözüküyor. Son 2 sezonda olduğu gibi yine Washington Capitals saha avantajına sahip olacak, bakalım bu sefer 4-2 ve 4-3 kaybedilen serilerden sonra, Pittsburgh’a karşı şanssızlıklarını kırabilecekler mi, benim en merakla beklediğim eşleşmelerden bir tanesi, belki de birincisi olacak eğer gerçekleşirse Washington – Pittsburgh konferans yarı final eşleşmesi.

Geçen sezon play-off dışında kalan Kanada temsilcisi Montreal güçlü bir şekilde play-off’lara geri döndü, üstelik Doğu konferansının ilk sırasını da yakaladılar.

Batı’da geçen sezonun sürpriz finalisti Nashville normal sezon sonunda konferansın ilk sırasını ele geçirdi. Anaheim, San Jose gibi play-offların tecrübeli takımları da finali zorlayacak, bu sezon ciddi bir çıkış yapan ve play-off’larda görmeye alışık olmadığımız Vegas’ın üst sıralardan girdiği play-off’larda göstereceği performans da büyük merak konusu olacak.

NHL play-off’larını geçen sezon ve normal sezonda da olduğu gibi Fox Sports üzerinden canlı yayınlarla takip edebileceğiz.

DARÜŞŞAFAKA ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR





Avrupa Basketbolunun 2 numaralı kupasın Euro Cup’da temsilcimiz Darüşşafaka, final serisinin ilk maçında Krasnodar deplasmanında, maç sonunda ufak bir basketbol mucizesi gerçekleştirerek maçı uzatmaya götürmüş ve uzatmada maçı kazanarak, seride 1-0 öne geçmişti. Darüşşafaka maçına gelene kadar 20 maçın hepsini kazanan Lokomotiv Kuban’ın bu mağlubiyet, bu sezon Euro Cup’da 21.maçında aldığı, ilk mağlubiyet oldu.

3 maç üzerinden oynanacak ve 2 maç kazananın şampiyon olup, gelecek sezon Euroleague katılım hakkı kazanacağı finallerin ikinci maçı Cuma akşamı 20:15’te İstanbul’da Wolkswagen Arena’da oynanacak, Darüşşafaka bu maçı da kazanırsa, Euro Cup şampiyonu olacak.

İlk maçta olduğu gibi, ikinci maçta da Tivibu Spor Kaan Kural’ın yorumlarıyla maçı, şifresiz kanalında canlı yayınlayacak.

TFF 1.LİGDE KADER HAFTALARI

Süper Lig’de son 6 haftaya girerken, 1.Ligde bitime sadece 4 hafta kaldı, hala Süper Ligin yeni temsilcileri belli olmazken, 2.Lige düşecek 3.takım da henüz belirsizliğini koruyor.

Süper Lig’e en yakın takım olarak görünen Rizespor, Cumartesi günü düşme potasındaki Denizlispor karşısında deplasmanda mücadele edecek, en yakın iki takipçisi Ümraniyespor ile Ankaragücü’nün de birbiriyle karşılaşacağı haftada alacağı galibiyet Rizespor’u büyük ihtimalle Süper Lige taşıyacak.

Düşme potasında Denizlispor’un iki rakibi olarak gözüken Eskişehirspor ile Samsunspor ise Eskişehir’de Pazar günü karşılaşacak, Denizlispor’un 2, Samsunspor’un 3 puan gerisinde olmasına rağmen her iki takıma karşı da ikili averajda önde bulunan Eskişehirspor bu haftayı galibiyetle geçip, gelecek hafta düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Gaziantepspor deplasmanındayken, Samsunspor – Denizlispor karşılaşmasında rakiplerinden en az birisinin puan kaybetmesiyle rahat bir nefes almanın planlarını yapıyor.

Fikstürden gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki 2 hafta 1.Ligde düğümü büyük oranda çözecek gibi gözüküyor, bakalım bu en kritik dönemde hedeflerine hangi takımlar ulaşacak, maçlar yine Bein Sports Max kanallarında canlı yayınlanacak.