Mardin'e çok yakıştı

Bu hafta sıra kadınlara geldi, neyse ki Kadınlar Türkiye Kupası çok yerinde bir kararla İstanbul, Ankara dışına çıkabildi, maçlar Mardin’de Artuklu Yeni Spor Salonunda oynanıyor.

Erkeklerde olduğu gibi Kadınlarda da bir sürpriz yaşanır mı derseniz, açıkçası ben pek zannetmiyorum. Erkeklerde ligi domine eden ve hatta Euroleague şampiyonluğu ile bu başarısını pekiştiren Fenerbahçe takımının son 2 Türkiye Kupasında çeyrek finalde Anadolu Efes’e elenmesi tesadüf müdür, tercih midir, kader midir pek karar veremiyorum, ama Mardin’de ilk günün ardından görüldüğü kadarıyla Yakın Doğu Üniversitesi pek sürprize izin verecek gibi durmuyor.







Kadınlar Türkiye Kupası statüsü de Erkeklerin statüsüyle aynı. Normal sezonda devreyi ilk 8de bitiren takımların; 1-8,4-5; 2-7,3-6 şeklinde eşleşmesiyle, devreyi ilk 2 sırada bitiren Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe finale kadar karşılaşamıyor, Fenerbahçe’nin şu an ligde son kaybettiği Beşiktaş maçıyla Hatay Büyükşehir Belediye takımının altına düşerek 3.lüğe gerilediğini hatırlatalım. Fenerbahçe çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediye’yi geçebilirse, yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediye ya da Beşiktaş’la karşılaşacak. Zaman zaman eleştirdiğim Fırat Okul’un Euroleague şampiyonluğunu da geçtim, bu takımı Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştıracağına dair bile pek umudum yok, zaten Fenerbahçe yıllar sonra Euroleague normal sezonu sonunda, son 8’de saha avantajını ele alamamıştı. Her ne kadar Sopron’dan daha iyi bir takım olsak da, Sopron’a elenip Final-Four’dan olmak da mevcut form durumuyla çok büyük sürpriz olmaz.

Erkekler de olduğu gibi Kadınlar Türkiye Kupasın’a da PTT’nin sponsor olduğunu ve tüm maçların yiine Tivibu Spor’un şifresiz kanalından yayınlanacağını hatırlatalım.





SERBEST PROGRAMDA TÜRK ÇİFT

Pyeonchang’da son haftasına girdiğimiz kış olimpiyatlarında, geçtiğimiz Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece saat 4 gibi TRT Spor ekranlarının karşısına geçtik. İlk defa Buz Dansı çiftlerde kısa programda ilk 20’ye girip Serbest Programda yarışma hakkı kazanan çiftimizi seyrettik.

Alper Uçar yıllardır bu yola baş koymuş Denizli doğumlu bir sporcu, Alisa ise Ukrayna asıllı Türk vatandaşı, bu olimpiyat için aylardır Detroit’te çalışıyorlar. Serbest programa kalmaları bile gayet büyük bir başarıydı, 20.olarak başladıkları serbest programda, Slovak çifti geride bırakarak olimpiyatları 19.sırada tamamladılar.







Alisa ve Alper’in serbest programa katılması da TRT’nin bu yarışmayı canlı yayınlamasına neden oldu. TRT 2014 Kış Olimpiyatlarında Çiftler ve Kadınlar Buz Dansı yarışmalarını yayınlamamıştı, bazı söylentiler TRT’nin bu yayınları yapmamasının sebebi olarak kadın sporcuların kıyafetlerini göstermişti. Alisa ve Alper serbest programa eski Mısır dönemini yansıtan kıyafetlerle çıktılar.

2010 Vancouver Olimpiyatlarında da Tuğba Karademir Tek Kadınlarda Serbest programa kalmayı başarmış, kış olimpiyatlarının ardından da sürpriz bir şekilde 25 yaşında sporculuk kariyerini sonlandırmıştı, Tuğba Karademir’i daha sonra memleketi Bolu’dan milletvekilliği için aday adayı olduğunda görmüştük, umarım 33 yaşında olan Alper’in arkasından da Buz Pateni dalında yeni sporcular çıkarabiliriz.

Kış Olimpiyatlarının son günlerini ve en heyecanlı altın madalya mücadelerini kaçırmak istemeyenler için yarışmaların TRT Spor ve Eurosport’tan yayınlandığını hatırlatalım. Eurosport 1 ve 2 dışında, Türkiye’de sadece Digitürk üzerinden seyredilebilen ve kış olimpiyatları için özel olarak açılan Eurosport 3-4-5 kanallarındaki yayınlarla, önemli müsabakalardan herhangi birini kaçırmanız mümkün değil.