Bir dönem İstanbul’un bir çok ilçe ve semtinde başladı, sonra da tüm Anadolu ve Trakya’ya ulaştı “Kapatıyoruz” furyası; sonradan anlaşıldı ki aslında kapatmıyorlar, devamlı yeni mağazalar açıyorlardı ve o zaman anlaşıldı ki zincir mağazaların adıydı “Kapatıyoruz”

Bizim spor medyamızda da 2 yıldır, yılbaşı döneminde “NTV Spor kapanıyor” söylentileri çıkıyor, hatta olay söylentilerin o kadar ötesine geçiyor ki, kanalda program yapan bazı yorumcular bile bu dedikoduyu doğrular açıklamalar yapıyorlardı, fakat kanal yönetimi bu olayı doğrulamıyordu. 2 yıldır da yeni yıl geldiğinde, NTV Spor’un yayınlarına devam ettiğini görüyoruz.

Benzer bir durumu geride bıraktığımız yılın son günü yaşadık. Türk futboluna 49 yıldır çok büyük izler bırakmış Gaziantepspor kulübünün kapanmasıyla ilgili olarak, 31 Aralık 2017 günü, kulübün resmi sayfasından Başkan Hüzeyfe Durmaz, kulübün kapacağına dair bir açıklama yayınladı. Başlığı da “Gaziantespor’suz yeni yılınız kutlu olsun” şeklindeydi.

Yeni yılın ilk günlerinde Hüzeyfe Bey; önce 10 Milyon Dolar bulabilirsek kulüp kapanmaz, kulübü kapatmayı düşünmüyoruz gibi 180 derece farklı mesajlar vermeye başladı. Son olarak da Olağanüstü Kongre kararı alındığını açıkladı.

Siyasetin ve belediyenin, bütün maddi, manevi imkanları şehrin diğer takımı Gazişehir Futbol Kulübüne akıtarak, Gaziantepspor’u yok sayması biraz da Hüzeyfe Bey’den önceki başkan Levent Kızıl ile alakalıydı. Her ne kadar siyasetin, kulüpler ve spor dalları üzerinden güç savaşı yapmasına, belediyelerin çok ciddi paraları bu mecralara aktarıp, Maliye Bakanlığının neredeyse düzenli olarak kulüplerin vergi borçlarını affetmesinin tamamen karşısında dursam da, kentlerde bir takım desteklenecekse, o takım belediyenin değil, o şehrin tarihi olan, gerçek takımı olmalıdır diye düşünüyorum.

Son olarak da yılbaşına girerken, üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmiş bir reklamı yeniden ülkenin gündemine sokan bir Instagram fenomenine atıfda bulunarak; koskoca kulüp başkanlarının ve yönetimlerinin Instagram fenomenleri gibi “Seçimli Olağanüstü Kongre” korktun mu? “Kayyum” korktun mu? “Kulübü kapatıyoruz” korktun mu? Korkmadın mı? demeye, hakları olmamalı.

7 POUND’DAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA

Londra’da 2 haftadır devam eden, PDC Dünya Dart Şampiyonası yeni yılın ilk günü yapılan final karşılaşmasıyla sona erdi.

Turnuvanın 20 numaralı seribaşı İngiliz Rob Cross sürpriz bir şampiyonluğa imza attı. Daha önce bir dart barda katıldığı çiftler turnuvasında 7 Pound kazanan ve 2017 başında profesyonel olan dartçı; son 32 turunda 3-2 geri düşmesine rağmen vatandaşı M.Smith’i 4-3; yarı finalde de 5-4 geri düşmesine rağmen, Dünya 1 numarası Hollandalı van Gerwen’i tarihi bir 11.setten sonra 6-5 yenerek, iki zorlu geri dönüşe imza atmayı başarmıştı.

Çeyrek finalde Belçikalı rakibi van den Bergh karşısında da 5-4lük zorlu bir galibiyete imza atarken; finalde, dartın efsane isimlerinden “Phil Taylor” karşısında 7-2lik skorla çok rahat bir galibiyete imza attı ve 400.000 Poundluk ödülü de “Dünya Şampiyonu” ünvanının yanına ekledi.

Turnuva boyunca inişli çıkışlı performansına rağmen, pes etmeyen kişiliği, geriye düşmesine rağmen vazgeçmeyen karakteri onun en azından adından sık sık söz ettirecek bir sporcu olacağına dair ipuçları veriyor.

EURO CUP’DA TOP16 BAŞLADI

Avrupa’da kulüp basketbolunun zirve organizasyonu olan ULEB’in Euroleague dışındaki diğer organizasyonu Euro Cup’da ilk tur gruplarının ardından, TOP16 grupları, bu hafta içi oynanan maçlarla başladı.

24 takımla başlayan turnuvada takım sayısı 16’ya düşerken; bizim de temsilci sayımız 3’ten 2’ye düştü.

Euro Cup’a kötü bir başlangıç yapıp; ilk 6 maçının 5’ini kaybeden Galatasaray, harika bir geri dönüş yapıp, son 4 maçını da kazanarak B Grubunu 2.sırada bitirmeyi başardı. Galatasaray; A Grubunu ilk sırada bitiren bir diğer temsilcimiz Darüşşaffaka, C Grubu 3.sü Alba Berlin ve D Grubunda 4.sırayı alan Gran Canaria ile E grubunda yer alıyor.

D Grubunda yer alan ve Euro Cup’a iyi bir başlangıç yaparak ilk 6 maçının 4ünü kazanan Tofaş ise son 4 maçının tamamını kaybederek, sürpriz bir şekilde, ilk tur gruplarında Euro Cup’a veda etti. Sezon başından itibaren Lig ve Euro Cup’ta yakaladığı harika seriyle ilgi odağı olan Tofaş, Euro Cup macerası sonrası, lige daha çok konsantre olarak, ilk yarının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, ilk 2’deki konumunu, sezon sonuna kadar koruyabilecek mi, bunu Nisan ayı sonlarında öğreneceğiz.

Euro Cup maçlarının 2.Tur’da da Tivibuspor’dan canlı yayınlanacağını hatırlatalım.