Eurobasket 3.defa ülkemizde

A Grubunda; Fransa, Yunanistan, Finlandiya, Slovenya, Polonya, İzlanda Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de

B Grubunda; Litvanya, İtalya, İsrail, Gürcistan, Almanya, Ukrayna İsrail’in Tel Aviv şehrinde

C Grubunda; İspanya, Çekya, Hırvatistan, Macaristan, Karabağ, Romanya Romanya’nın Kaloşvar şehrinde

D Grubunda ise A Milli Takımımız; Sırbistan, Letonya, Rusya, Belçika ve Büyük Britanya ile İstanbul Fenerbahçe Arena’daki grup maçlarında karşı karşıya gelecek.

Son 16 turundan itibaren tüm takımların İstanbul’a taşınacakları Avrupa Basketbol Şampiyonasında, bu aşamadan sonraki tüm maçlar Ataköy’deki Sinan Erdem Spor Salonunda yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasına ev sahipliği için yapımına başlanmış, fakat salon yetişmediği için şampiyonaya Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapmıştı. 2010’da Dünya Şampiyonasının da yapıldığı salonlardan birisi olan Sinan Erdem Spor Salonu, böylece 16 yıl gecikmeyle Eurobasket finaline sahne olacak.

1959 ve 2001’den sonra 3.defa ev sahipliği yapacağımız şampiyonada, 2001 yılı öncesindeki o coşku, o hepimizin hala belleğinde olan, Haydarpaşa’da çekilen 12 Dev Adam reklam filmiyle başlayan heyecan, Rusya maçına saatler kala henüz ortalarda gözükmüyor.

Bunun önemli bir sebebi, son 3 şampiyonadaki başarısız sonuçlar ve kadro olarak son yıllardaki en düşük profilli kadro ile şampiyonaya katılacak olmamız. 2001 öncesi Eurobasket 97 ve 99’da A Milli Takımımız çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

NBA yıldızı olmayan, takımlarında yeteri kadar süre alamayan oyunculardan oluşan kadroyla, A Milli Takım Baş Antrenörü Ufuk Sarıca hazırlık maçlarında kötü bir İtalya sınavından sonra, 7 maçın 6’sını kazanarak, iyi bir kimya yakaladığını ve bu kadroyu başarıya ulaştırabileceğini gösterdi.

Ufuk Sarıca’nın da A Milli Takım ile beraber, ilk büyük turnuvası olacak organizasyonda, açılış günü Rusya maçı kendine güven açısından da çok belirleyici olacak. 2.maçımızın kısmen daha zayıf bir ekip olan Büyük Britanya karşısında olacağını düşünerek, 2de 2 yaparak gelinecek, telafisi olan bir Sırbistan maçı ise büyük adımlar atıp atamayacağımızın göstergesi gibi olacak.

Kendi sahamızda taraftar desteğiyle 2001 Avrupa Şampiyonasından sonra, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasında da final oynama başarısı gösteren takımımız (o tarihten sonra 3 Avrupa Şampiyonası çeyrek final bile görememiştik) bir çok önemli rakibin de, kilit oyuncularının çoğunu getiremedikleri bu turnuvada, beklentilerin üzerine çıkan 2006 Dünya Şampiyonasındaki genç kadro gibi, beklentilerin üstüne çıkıp, bir madalya, bir final, bir şampiyonluk kazanabilecek mi?

NTV Spor tarafından canlı olarak ekrana getirilecek şampiyonada bu soruların cevabını bulacağız. Şampiyonayla ilgili birkaç ufak not paylaşmak gerekirse;

A Milli Basketbol Takımımız Eurobasket’te en son 2009’da Çeyrek Final görmüştü. Çeyrek finalde de çok çekişmeli bir maç sonrası Yunanistan’a 76-74 kaybetmiştik.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde en iyi derecemiz, ev sahibi olduğumuz turnuvada final oynayarak, Sırbistan & Karadağ karşısında 78-69’luk mağlubiyet sonrası, 2.sırada bitirdiğimiz Eurobasket 2001’dir.

Birincisi 1935’de İsviçre’de yapılan şampiyonanın ilk şampiyonu, Cenevre’deki finalde İspanya’yı 24-18 yenen Letonya olmuştur.

Mısır Basketbol Milli Takımı, 1949’da ev sahipliği yaptığı şampiyonada 6 maçın tamamını kazanarak şampiyon olmuştur. Bu şimdiye kadar kıta dışından bir takımın kazandığı tek şampiyonluktur.

Avrupa Şampiyonası son kez 2 yıllık periyotta yapılıyor. Bundan sonraki şampiyonaların arasında 4 yıl olacak, yani bir sonraki Avrupa Şampiyonası 2021’de. Bu durum 2 yılda bir yapılan ve yapıldığı yıla göre, Kıta Şampiyonasının yanı sıra, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar için bir nevi elemeler anlamına gelen, Olimpiyat biletinin olduğu yıllarda çok daha iyi kadroların katıldığı Avrupa Şampiyonasını daha değerli bir şampiyona haline getirecek. Üst seviye basketbolculara da her yazı Milli Takıma ayırarak; Avrupa Şampiyonası – Dünya Şampiyonası – Avrupa Şampiyonası – Olimpiyat döngüsünden, kurtulma fırsatı sunacak.

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MEĞER S SPORT’TAYMIŞ

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayan Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ile ilgili bir duyuru, reklam görmemiştik.

İddialı olmasa da Milli Takımımız da bu turnuvaya katılıyordu. Şampiyonayı TRT’nin yayınlayacağını düşünürken, Dünya Güreş Şampiyonasıyla kesiştiği için belki de, böyle bir girişimlerinin olmadığını gördük.

Milli Takımımız turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı ve ilk gün Hollanda’yı yenip 3 puanı alarak, çeyrek final play-off’unu %95 oranında cebine koydu. 2.maç grubun en büyük iki favorisinden biri olan Belçika’ya karşıydı, ilk gün diğer favoriyi 3-2 yenen Belçika’ya karşı, A Milli Takımımız 2 set ve 1 puan alarak başarılı bir performans ortaya koydu.

Fransa ile grup 2.liği dışında bir anlamı olmayan grubun son maçının tesadüfen S Sport’ta yayınlandığını farkettim. Sosyal medya hesaplarında da Fransa maçı ile ilgili duyuru vardı ama Hollanda ve Belçika maçları canlı yayınlandı mı, o kısım benim için hala belirsizliğini koruyor.

Fransa maçını kaybederek, çeyrek final play-off’unda çapraz grubun 2.si İtalya ile eşleştik. Yine S Sport’un canlı yayınladığı maçta, ilk 2 set varlık gösteremeyen milli takımımız, 3.setin tamamını önde götürüp 24-21’de 3 kez arka arkaya set sayısı attığı seti de kaybederek, set alamadan çeyrek final dışında kaldı.

Umarım S Sport Avrupa Voleybol Şampiyonasının bundan sonraki kısmını da canlı yayınlarla bize ulaştırır, biz de Erkek Voleybolunun zirvesi olan bu önemli şampiyonadan mahrum kalmayız.