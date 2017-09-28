Epirden Hoca’ya veda

Epirden Hoca sıkıntılıydı; dönemin Voleybol Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil yaptığı muhalefetten hiç hoşlanmıyordu. Bırakın voleybola verdiği emeklere saygı gösterilmesini, şeker hastalığı ve 60lı yaşları hiçe sayılıp, katılmaya çalıştığı basın toplantılarından yaka paça dışarı atılıyor adeta tartaklanıyordu. Bunlar yetmezmiş gibi Özkan Başkan mahkeme kararı çıkartıp, kurucusu olduğu voleybol-e web sitesine erişimi engellemişti. Adliye koridorlarındaki çabalar boşa çıktı, siteye bir daha erişim sağlanamadı, site yoluna evoleybol.com olarak devam etti.

Olimpik bir spor olan, yaz olimpiyatlarında madalya dağıtılan Plaj Voleybolu bugün ülkemizde belli bir noktadaysa, bunda 90lı yılların başından itibaren Epirden Hoca’nın başlattığı turnuvaların ve Antalya’yı bir Plaj Voleybolu merkezine çevirmesinin payı büyüktür. Önce Akdeniz, sonra Ege plajlarını karış karış gezmiş, titiz bir mühendis gibi en ince ayrıntılarla nerelere öncelik verileceğini, nerelerin gelişime açık olduğunu saptamıştır. 90lı yılların başında iki elin parmaklarını geçmeyen Antalya’daki plaj voleybolu sahaları bugün 3 haneli sayılara çıkmıştır. Hoca Eskişehir gibi denize kıyısı olmayan şehirlerde bile AVM otoparkına plaj kumu taşıyıp, uluslararası turnuva düzenlemiştir.

Son nefesine kadar voleybolun daha iyi yerlere gelmesi için çabaladı Hasan Uğur Epirden. Devamlı yeni fikirler, çıkış yolları arayan bir isim olarak, federasyonları, yöneticileri, kurulları sorguladı, sorular sordu. Sorduğu sorulara cevaplarını alamadan, yazacağı yüzlerce yazı, düzenleyeceği onlarca turnuva varken, en sevdiği takım olan Kadın Voleybol Milli Takımının Avrupa Şampiyonasında ilk maçına çıkacağı gün kötü haberiyle üzdü sevenlerini, çok iyi bir hayvansever, bir cumhuriyet sevdalısıydı.

Camiadaki küslükleri bitirmek istediğini söyleyen Mehmet Akif Üstündağ federasyonu, belki de tüm yöneticileri Azerbaycan’da Avrupa Şampiyonasında olduklarından, cenazesine bir çelenk bile göndermediler; yıllarca sporcu, antrenör, organizatör, yönetim kurulu üyesi, vekaleten federasyon başkanı olarak hizmet ettiği camianın ülkemizdeki en büyük çatı kuruluşu olarak. Neyse ki TMOK daha vefalı çıktı, 2 dönem Milli Olimpiyat Komitesi üyeliği yapan Epirden Hoca’yı unutmadılar.

TRT SPOR’DA VOLEYBOL DOLU BİR YIL

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Çeyrek Finale geldik. Filenin Sultanları biraz tökezlese de çeyrek finale ulaşmayı başardı. Rusya mağlubiyeti beklenen tölare edilebilecek bir mağlubiyet olmasına rağmen, bu maçın bitiminden 16 saat sonra Bulgaristan maçının programlanmış olması turnuvanın cilvesi ve biraz da tuhaflığıydı. 4 setlik Rusya maçının üstüne bir uyku ve kahvaltıyla neredeyse hemen çıkılan Bulgaristan maçında 2-1 öne geçsek de yorgunluk ön plana çıktı.

Neyse ki Ukrayna galibiyeti Filenin Sultanlarını 3.sıraya atarken, Play-Off’ta da A Grubunun 2.si Polonya’yı 3-1 yenmeyi başardık. Cuma günü çeyrek finalde yine ilk grup maçında olduğu gibi Rusya ile karşılaşacağız. Kolay olmadığı ortada ama bu turnuva bizim için geçen hafta da söylediğim gibi yeni bir yolculuğun başlangıcı, 2-3 yıl sonra madalyalarla, şampiyonluklarla taçlanacak bir yolun başlangıcı.

Bu turnuvayı yayınlayan TRT Spor, bu yıl Erkekler (Efeler) Ligiyle beraber Kadınlar (Sultanlar) Ligi yayın hakkını da nihayet aldı. Artık Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe maçları D-Smart’ta mı yoksa NTV Spor’da mı soruları sorulmayacak, Şampiyonlar Ligi yine D-Smart’da olsa da, Voleybol Liglerinde ve Kupa Volley’de adres TRT Spor olacak.

SPOR YAYINCILIĞINDA SON GELİŞMELER

S Sport yayın hayatına başladığından beri, yazılarımıza da konu olan Premier League maç yayınları ile ilgili soruna nihayet çözüm bulundu.

Geçtiğimiz yıl Eylül başında İngiltere Premier Ligi yayın haklarını aldığını açıklayan D-Smart’dan sonra, Digiturk de yayın haklarını almış, daha sonra S Sport iki platformla anlaşarak, bu yayınları yapmaya başlamıştı.

Özellikle Cumartesi 17 seanslarında D-Smart’ın Smart Spor 1-2, Digiturk’ün Bein Sports’un diğer kanallarını kullanarak yaptığı canlı yayınlar sayesinde, çakışan maçları da izleme şansı buluyorduk. Fakat S Sport’dan sonra bu durum ortadan kalkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan anlaşmayla Premier Lig’de çakışan maçların yayın hakkını S Sport Digiturk’e verdi, böylece Bein Sports, S Sport’da yayınlanmayan Premier Lig maçlarının da yayıncısı oldu. D-Smart böyle bir anlaşma yapmayarak kullanıcılarını yine üzdü.

Bu arada S Sport ile bir anlaşma da Spor Arena yaptı. Bundan böyle Spor Arena’da İngiltere Premier Liginin tüm maçlarının özetlerini bulabilirsiniz. (http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/premier-league-spor-arenada-40578301)

Tivibu Spor 5.kanalını da faaliyete soktu. Böylece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi akşamlarında canlı yayın sayısı 4’e çıkabilecek, bu haftasonu yoğunluktan Feyenoord maçını yayınlayamayan Tivibuspor İskoçya Premier Lig yayınlarını da aldı. Canlı yayınlar geride bıraktığımız hafta Old Firm olarak adlandırılan Celtic – Rangers derbisiyle başladı.

Tivibuspor geçen sezon olduğu gibi İspanya, İtalya, NCAA Basketbol Liglerinin yayın haklarının yanısıra, NHL (Amerikan Hokey Ligi) yayın haklarını da alarak, yine niş bir pazara giriş yaptı.

Basketbol’da Euroleague ve Türkiye Liginin başlamasına az bir zaman kala, Bein Sports’da 7 yıldır devam eden Murat Murathanoğlu dönemi sona erdi. Murat Didin ve Murat Murathanoğlu ile yollar ayrıldı. Artık basketbol yayınlarında, İsmail Şenol’un izini göreceğiz.