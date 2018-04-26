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Erdem Cürgen

Erdem Cürgen

erdemcurgen@gmail.com

Bir maça kupa

26 Nisan 2018

Avrupa’da takım sporlarında en başarılı olduğumuz spor olan Kadın Voleybolunda 2 numaralı kupayı alan Eczacıbaşı ile 1 numaralı kupada Galatasaray ile beraber Final-Four oynayacak takımlar arasında yer alan Vakıfbank Sultan Liginde finale yükselmişlerdi.

5 maç üzerinden oynanan final serisinin, Vakıfbank’ın ev sahibi olduğu ilk 2 maçta birer galibiyet alan takımlar, Eczacıbaşı’nın ev sahibi olduğu maçlarda da birer galibiyet alınca, düğümü çözmek ligi ilk sırada bitiren Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde şampiyonun belirleneceği 5.maça kaldı.

Eczacıbaşı – Vakıfbank takımları bugün (26 Nisan Perşembe) saat 18:00’da 5.maça çıkacaklar ve kazanan şampiyon olacak, TRT Spor tüm sezon olduğu gibi, sezonun son maçını da canlı olarak yayınlayacak.

Bir maça kupa

BEKLENEN EŞLEŞME NİHAYET GERÇEKLEŞTİ
NHL Stanley Cup’ta son 2 yılın şampiyonu Pittsburgh Penguins’in son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonda Konferans Yarı Finalinde Washington Capitals ile eşleşmesini merakla beklediğimi yazmıştım.

Washington Capitals’ın kendi sahasında oynadığı ilk 2 maç sonrasında, Columbus Blue Jackets serisinde 2-0 geriye düşmesi,  acaba sorularını gündeme getirirken, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalan başkent temsilcisi, son 2 sezonun rövanşını alma şansını yakaladı.

Bu harika serinin ilk maçı Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece TSİ 2:00’de oynanacak. Fox Sports’un serinin bir çok maçını canlı yayınlayacağını tahmin ediyorum, hokey severler ve Buz Hokeyi’ni yeni yeni takip etmeye başlayanlar bu seriyi kaçırmasın derim.

Bir maça kupa

Konferans Yarı Finallerine yükselecek 8 takımdan 7sinin belli olduğu Stanley Cup’ta, Boston Bruins – Toronta Map Leafs serisi 7.maça kaldı, bu gece (Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece) 2:30’da başlayacak maçın kazananı Tampa Bay, Washington, Pittsburgh, Nashville, Winipeg, Vegas ve San Jose takımlarından sonra son konferans yarı finalisti olacak.


KADINLAR BASKETBOL LİGİNDE PLAY-OFFLAR BAŞLADI
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4.olarak tamamladığı Euroleague Final-Four’dan sonra, Kadınlar Türkiye Basketbol Süper Liginde play-off zamanı geldi. 26 maçlık sezonun ardından ASKİ ve Bornova Beckerspor kümeye düşmüş, Yakın Doğu Üniversitesi normal sezonu ilk sırada kapatmştı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Play-off ilk maçında Euro Cup şampiyonu Galatasaray karşısında 90-53’lük çok farklı bir galibiyet alarak Euroleague Final-Four yaralarını biraz olsun sardı.

Bir maça kupa

Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ı farklı mağlup ettği play-off ilk maçlarında deplasmanda Hatay’ı yenen Mersin ve Botaş’ı yenen Çukurova takımları sürpriz yaparak büyük avantaj yakaladılar, 3 maç üzerinden oynanan ilk turda yarı finalist olmak için 2 galibiyete ulaşmak yeterli oluyor.

Play-Off müsabakalarını da normal sezonda olduğu gibi TRT’den izlemeye devam ediyoruz.

 

 

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