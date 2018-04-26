Bir maça kupa

Avrupa’da takım sporlarında en başarılı olduğumuz spor olan Kadın Voleybolunda 2 numaralı kupayı alan Eczacıbaşı ile 1 numaralı kupada Galatasaray ile beraber Final-Four oynayacak takımlar arasında yer alan Vakıfbank Sultan Liginde finale yükselmişlerdi.

5 maç üzerinden oynanan final serisinin, Vakıfbank’ın ev sahibi olduğu ilk 2 maçta birer galibiyet alan takımlar, Eczacıbaşı’nın ev sahibi olduğu maçlarda da birer galibiyet alınca, düğümü çözmek ligi ilk sırada bitiren Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde şampiyonun belirleneceği 5.maça kaldı.

Eczacıbaşı – Vakıfbank takımları bugün (26 Nisan Perşembe) saat 18:00’da 5.maça çıkacaklar ve kazanan şampiyon olacak, TRT Spor tüm sezon olduğu gibi, sezonun son maçını da canlı olarak yayınlayacak.





BEKLENEN EŞLEŞME NİHAYET GERÇEKLEŞTİ

NHL Stanley Cup’ta son 2 yılın şampiyonu Pittsburgh Penguins’in son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonda Konferans Yarı Finalinde Washington Capitals ile eşleşmesini merakla beklediğimi yazmıştım.

Washington Capitals’ın kendi sahasında oynadığı ilk 2 maç sonrasında, Columbus Blue Jackets serisinde 2-0 geriye düşmesi, acaba sorularını gündeme getirirken, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalan başkent temsilcisi, son 2 sezonun rövanşını alma şansını yakaladı.

Bu harika serinin ilk maçı Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece TSİ 2:00’de oynanacak. Fox Sports’un serinin bir çok maçını canlı yayınlayacağını tahmin ediyorum, hokey severler ve Buz Hokeyi’ni yeni yeni takip etmeye başlayanlar bu seriyi kaçırmasın derim.





Konferans Yarı Finallerine yükselecek 8 takımdan 7sinin belli olduğu Stanley Cup’ta, Boston Bruins – Toronta Map Leafs serisi 7.maça kaldı, bu gece (Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece) 2:30’da başlayacak maçın kazananı Tampa Bay, Washington, Pittsburgh, Nashville, Winipeg, Vegas ve San Jose takımlarından sonra son konferans yarı finalisti olacak.



KADINLAR BASKETBOL LİGİNDE PLAY-OFFLAR BAŞLADI

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4.olarak tamamladığı Euroleague Final-Four’dan sonra, Kadınlar Türkiye Basketbol Süper Liginde play-off zamanı geldi. 26 maçlık sezonun ardından ASKİ ve Bornova Beckerspor kümeye düşmüş, Yakın Doğu Üniversitesi normal sezonu ilk sırada kapatmştı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Play-off ilk maçında Euro Cup şampiyonu Galatasaray karşısında 90-53’lük çok farklı bir galibiyet alarak Euroleague Final-Four yaralarını biraz olsun sardı.





Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ı farklı mağlup ettği play-off ilk maçlarında deplasmanda Hatay’ı yenen Mersin ve Botaş’ı yenen Çukurova takımları sürpriz yaparak büyük avantaj yakaladılar, 3 maç üzerinden oynanan ilk turda yarı finalist olmak için 2 galibiyete ulaşmak yeterli oluyor.

Play-Off müsabakalarını da normal sezonda olduğu gibi TRT’den izlemeye devam ediyoruz.