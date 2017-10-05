Basketbolseverler ekran başından kalkamayacak

Ligin ilk maçı Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupasında karşılaşan son şampiyon Fenerbahçe ile Banvit arasında Cumartesi günü 13’de oynanacak ve Bein Sports3’den canlı yayınlanacak.

Bu sezon yapılan yayın anlaşmasıyla beraber, Basketbol Süper Ligindeki tüm karşılaşmalar canlı yayınlanacak, bu da basketbol severler için özellikle hafta sonlarını ekran başında geçirmeleri anlamına gelebilir.

Buna göre Cumartesi 4 ve Pazar günü 4 ayrı saatte oynanacak 8 maçın (Avrupa Kupaları programına göre bazı maçların Pazartesi gününe kaymasıyla, ufak değişiklikler olabilir fakat temel prensip bu olacak) 6sını Bein Sports ve 2sini NTV Spor canlı yayınlayacak. NTV Spor’un yayınlayacağı maçların saatleri Cumartesi günü 17:00 ve Pazar 15:15

İlk haftanın yayın programı ise şu şekilde oluşacak :

Cumartesi 13:00 Fenerbahçe – Banvit (Bein Sports 3)

Cumartesi 15:15 Eskişehir Basket – İstanbul Bş. Bld. (Bein Sports 3)

Cumartesi 17:00 Galatasaray – Gaziantep Basketbol (NTV Spor)

Cumartesi 20:15 Tofaş – Darüşşafaka (Bein Sports 3)

Pazar 13:00 Yeşilgiresun – Uşak (Bein Sports 3)

Pazar 15:15 Trabzonspor – Beşiktaş (NTV Spor)

Pazar 17:00 Büyükçekmece – Sakarya Bş. Bld. (Bein Sports 3)

Pazar 19:30 Karşıyaka – Anadolu Efes (Bein Sports 3)

Geçen hafta Bein Sports’la yollarını ayıran Murat Murathanoğlu’nun Bein Sports ile yeniden anlaştığını, İspanya ve İtalya Basketbol Liglerinin bu sezon da Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacağını da basketbol severlerle paylaşmak isterim.

17 YAŞ ALTI DÜNYA ŞAMPİYONASI HİNDİSTAN’DA BAŞLIYOR

Geçtiğimiz Mayıs ayındaki Avrupa Şampiyonasında Macaristan’ı yenerek yarı finale kalan ve o galibiyetle Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazanan 17 Yaş Altı Ulusal Futbol Takımımız, Cuma günü başlayacak Dünya Şampiyonasında ilk maçına turnuvanın ilk günü çıkıyor.

Yeni Zelanda, Mali ve Paraguay’la aynı grupta yer alan millilerimiz 3 maçını da TSİ 14:30’da Hindistan’ın Mumbai şehrinde yapacak. Millilerimiz rakipleri; 6 Ekim Cuma günü Yeni Zelanda, 9 Ekim Pazartesi günü Mali ve 12 Ekim Perşembe günü Paraguay olacak. 6 grupta 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada, grup 1 ve 2.cilerinin yanı sıra en iyi 4 grup 3.sü de son 16 turuna kalacak (EUR0 2016’da uygulanan sistem)

17 Yaş Altı Milli Takımımızın maçlarını TRT Spor canlı olarak yayınlayacak, Avrupa yayıncısı Eurosport’tan diğer maçları da takip etme şansınız bulunuyor. Avrupa’nın Dünya Şampiyonasında Fransa, İngiltere, İspanya, italya ile beraber 5 temsilcisinden biri durumunda olduğumuzu düşününce, umutlarımız bu jenerasyonun A Milli Takım seviyesinde de Avrupa’nın her zaman tepedeki 4-5 takımından birisi olabilmesi.

AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI ÇIKMAZI

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, 2008-2012 yılları arası 3 ve üzeri yasaklı madde kullanan sporcusu bulunan 9 federasyonu 1 yıl süreyle müsabakalardan men etti.

IWF 3 sporcusunda yasaklı maddeye rastlanan ülkelerle, 10 sporcusunda yasaklı maddeye rastalanan ülkeler arasında herhangi bir ayrım yapmadı ve oy birliğiyle 9 ülkeye de birer yıl men cezası geldi.

Böylece bu 9 ülkenin sporcuları, 1 yıl boyunca herhangi bir şampiyonaya katılamayacak. Kasım ayında ABD’de yapılacak Dünya Şampiyonasında Türkiye’nin yanı sıra son yıllarda halter sporunun özellikle düşük sıkletlerde lider ülkesi konumuna gelen Çin ile beraber Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Kazakistan, Ukrayna katılamayacak.

2018 yılının Mart ayında Antalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası ise tam manasıyla çıkmaza girdi. 2016 yılının Haziran ayında Dünya Şampiyonasını alan ülkemizin, 1 yıllık cezası 2018 Ekim’nin 2.yarısında doluyor. Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise ülkemizin sporcularının katılamayacağı bu şartlar altında, Avrupa Şampiyonasını yapmamızın imkansız olduğunu yetkililere ileterek, organizasyonun ülkemizden alınması talep etti. Turnuvanın ileri bir tarihe ertelenip yine Antalya’da yapılması şu an en yakın ihtimal gibi görünse de, Mart ayındaki bir turnuvayı Ekim ya da Kasım ayına kaydırmak ne kadar mümkün olacak? Acaba Türkiye gibi 3 sporcusunda yasaklı maddeye rastlanan ülke federasyonları ile 10 sporcusunda yasaklı maddeye rastlanan ülke federasyonları arasında bir ayrım yapılıp, örneğin cezaları 8 aya indirilerek, Avrupa Şampiyonasında yaz başı gibi daha makul bir zamanda mı yapılacak, bunu da önümüzdeki süreç gösterecek.