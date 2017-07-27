Avrupa'ya kötü başlangıç ve 10. sıraya tutunmak

Liglerin başlamasına, 3 hafta kala geri sayım son hız devam ediyor, liglerin başlangıcını müjdeleyen; Avrupa Kupaları Elemeleri ile beraber Rusya, Avusturya, İsviçre, Polonya, Romanya gibi ligler de birer ikişer başladı.

Bu hafta bu kervana, geçtiğimiz hafta sonu Süper Kupa finalini seyrettiğimiz Belçika Ligi katılıyor.

Belçika Ligi demişken NTV Spor’un bu sezon da Belçika Ligi maçlarını şifresiz olarak canlı yayınlayacağını müjdeleyelim. NTV Spor ilk hafta Belçika Liginde 3 canlı maç yayını yapacak. (Cuma 21:30 Antwerp – Anderlecht / Cumartesi 19:00 Lokeren – Club Brugge / Pazar 15:30 Mechelen – Standard Liege)

Şifresiz canlı yayınlardan bahsetmişken Tivibu Spor’un şifresiz kanalının da bu hafta sonu Rusya Liginin 3.haftasında 2 maç yayını planladığını hatırlatalım. (Cumartesi 15:00 CSKA Moskova – SKA Energiya)

Belçika ve Rusya Ligleri bu sene şifresiz olarak takip edebileceğimiz, ender ligler arasında yer alıyor. Her ne kadar bazı sporseverler bu liglere burun kıvırsa, iki ülkenin ligi de UEFA sıralamasında bir hayli üstümüzde yani takımları Avrupa Kupalarında bize oranla çok daha başarılılar.

Şampiyonlar Liginde gelecek sezondan itibaren, ilk 4 sırayı kapan ülkelerin, ilk 4 takımının elemeler harici tutularak, direkt lige alınması, direkt katılım hakkının 12.sıradan, 10.sıraya yükselmesine neden oldu. Üstelik 10.sıraya tutunsak bile lig ikincimiz artık 2 yerine 3 ön eleme oynayacak.







Bu kritik sezonda, Galatasaray’ın beklenmedik bir şekilde Avrupa Ligine henüz 2.Ön Eleme Turunda veda etmesi, ülke puanı açısından ülkemizi iyice zora soktu. Bir üst sıramızdaki Ukrayna’nın yaklaşık 4.000 gerisinde bir alt sıramızdaki Hollanda’nın 2.000 yaklaşık 2.000 puan önündeyken ve genç Ajax’ın geçen sene Avrupa Ligi’nde başardıklarını gördükten sonra, 10.sıraya tutunmamız çok kolay olmayabilir; Başakşehir ve Fenerbahçe’nin kendilerini bir şekilde grup aşamasına taşımaları çok önemli olacak.

3 Ay önce Şampiyonlar Liginin yeni formatını yine bu sayfada yazmıştım. (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/erdem-curgen/s-sport-ne-yapacak-40446395) Yazının sonundaki ankette ise şampiyonlar liginin yeni formatını sorgulamıştık, gelen cevapların %37’si mevcut formatı desteklerken, %20.5 yeni formatı daha uygun bulmuştu. %42.5 ise iki formatın da beklentileri karşılamadığını, takım sayısının arttırılıp, bambaşka bir formata geçilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ne dersiniz önümüzdeki yıllar; UEFA Kupasının Kupa Galipleri Kupası ile birleşip Avrupa Ligini oluşturması gibi, Şampiyonlar Liginin, Avrupa Ligi ile birleşip 64 takımın katıldığı, hafta içi 3 güne yayılan bir organizasyona evrildiğini görebilir miyiz ?



AH BİR GOL OLSAYDI …

A Milli Takım’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra, yeni bir döneme giriliyor. Şu an için bir belirsizlik söz konusu, kalan maçlarda takımı kim hazırlayacak? Mehmet Özdilek ile bu dönem geçirilecek mi yoksa yeni bir teknik direktör ile mi anlaşılacak? Yeni teknik direktör aynı zamanda bir kulüp takımını çalıştıran bir hoca mı olacak? Tüm bu tartışmaların ortasında küçük bir oyuna ne dersiniz.

Dr. Brown’un “Geleceğe Dönüş” filmindeki zaman makinasına yetenekli bir futbolcu olarak binip geçmişe dönseniz, en çok hangi maçta bir son dakika golü atmak isterdiniz?

Tarih: 26.06.2002 Yerel Saat 22:15 Saitama Stadyumu (Saitama - Japonya) Brezilya - Türkiye 1-0

Brezilya ve Türkiye Milli Takımları Dünya Kupasında final oynamak için karşı karşıyalar. Maç genelinde başarıyla defans yapan Milli takımımız; 49.Dakikada Ronaldo’nun sokak tabiriyle pis burun vuruşundan yediği golle 1-0 mağlup durumda; bulacağımız bir gol maçı uzatmaya; bizi de belki finale ve hatta Dünya Şampiyonluğuna götürebilir …

(Brezilya finalde Almanya’yı da 2-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonu olur.)

Tarih: 11.10.2003 Saat 21:45 Şükrü Saraçoğlu Stadyumu (İstanbul) Türkiye - İngiltere 0-0

2004 Avrupa Şampiyonası finallerine kalmak için grupta son maç; grup lideri İngiltere 19, Milli takımımız 18 puanda … Maçın son anlarına 0-0 beraberlikle giriliyor, A milli takımlar seviyesinde tarihimizde hiç bir İngiltere maçında gol atamamışken, gelebilecek bir gol milli takımımızı doğrudan Avrupa Şampiyonası finallerine götürür …

(Milli takımımız o golü bulamaz ve play-off turunda Letonya’ya şanssız bir şekilde kaybederek, Avrupa Şampiyonasına gidemez. İngiltere milli takımı ise finallerde ev sahibi Portekiz’e çeyrek finalde penaltılarla elenir. 22 Mayıs 2016’da A Milli takımımız Euro 2016’ya hazırlık maçında İngiltere’ye 2-1 kaybedecek, Hakan Çalhanoğlu resmi bir maç olmasa da, İngiltere’ye karşı ilk golümüzü atan isim olacaktı.)

Tarih 16.11.2005 Saat 22:00 Şükrü Saraçoğlu Stadumu (İstanbul) Türkiye - İsviçre 4-2

2002 Dünya Şampiyonası 3.lüğünden sonra kaçırılan Avrupa Şampiyonası ve kaçırmak istenmeyen yeni bir turnuva; ülkemiz dışında en fazla vatandaşımızın yaşadığı Almanya’daki Dünya Kupasına gitmek için önümüzdeki tek engel İsviçre ile oynayacağımız Play – Off maçları … 4 gün önce Bern’de oynanan maçı 2-0 kaybetmiş; rövanş maçına da Alpay’ın daha maç başında yaptığı gereksiz bir penaltıyla adeta 1-0 mağlup başlamışız. Daha sonra Tuncay’ın 2 ve Necati’nin penaltı golüyle 3-1’i yakalayarak, Dünya Kupası havasına girmişken, 84de Stroller durumu 3-2’ye getirmiş. Dünya Şampiyonası için 2 gol lazım ve süre bir hayli az; derken 89.Dakika’da Tuncay hat-trick’ini tamamlarken skoru 4-2 yapıyor. Uzatma dakikalarında tehlikeli bir noktadan free-kick kazanıyoruz; Tümer topa doğru yaklaşıyor, belki de onu gelecekten sadece bu gol için geldiğinize ikna edip topun başına siz geçmelisiz …

(İsviçre Almanya’daki Dünya Kupasında grubundan lider olarak çıkar fakat son 16 turunda Ukrayna’ya penaltılarla 3-0 yenilerek elenir.)

Tarih: 25.06.2008 Yerel Saat 22:30 St. Jakob Park Stadyumu (Bern – İsviçre) Almanya - Türkiye 3-2

Milli Takımımız 2008 Avrupa Şampiyonası grup etabında, ev sahiplerinden İsviçre’yi son dakikada Arda’nın golüyle 2-1 yenmiş, son 15 dakikaya 2-0 geride girdiğimiz Çek Cumhuriyetine karşı harika bir geri dönüş yapmış maçı 3-2 lehimizde çevirmişti. Çeyrek finalde Hırvatistan’a karşı Semih’in 120+1’de attığı golle maçı penaltılara taşımış ve yarı finalist olmuştu. Yarı finalde Almanya karşısında Semih’in 86.Dakikada maçı 2-2’ye getiren golüyle sevinmiş fakat bu sefer 90.Dakikada Lahm’ın golünü kalemizde görürüz, bakalım bu golü telafi edecek bir kahramanımız çıkacak ve final için umutlarımızı uzatmaya taşıyacak mı ?

(Almanya finalde İspanya’ya 1-0 yenilerek Avrupa Şampiyonasında 2.oldu.)



