Yönetimi değişse de Varlık Fonu hep tartışılacak

DAHA ilk yılını tamamlamadan yönetimi değişen Varlık Fonu geçen haftanın en önemli gündem maddesi oldu. Başarısızlık nedeniyle yönetimin değiştiğinden söz ediliyor ama zaten neyi başarması bekleniyordu, o da çok netleşmiş değil.

Piyasalar uzun bayram tatilinden sonraki ilk haftayı Fed faiz beklentisinin gecikmesinin etkisiyle sakin geçirdi diyebiliriz. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları bile piyasaların keyfini bozamadı. ABD’deki Reza Zarrab davasında eski Bakan Zafer Çağlayan için tutuklama kararı çıkması ve Varlık Fonu haberleri de piyasaların gidişatını etkilemedi. Bu, piyasaların birbiriyle ilintili ele alınması gereken Zarrab davası ile Varlık Fonu’ndaki gelişmeleri takip etmediği anlamına gelmiyor, tabii ki...

Varlık Fonu’nun kuruluşu zaten tartışmalıydı. Dünyada varlık fonları mevcut değerleri ileriki kuşaklara yansıtmak isteyen ülkeler tarafından kuruluyor. Biz ise tasarruf açığı büyük bir ülke olarak, elde kalan kamu mallarını kullanarak bu işe girdiğimiz için, gelecek kuşaklar için değer yaratmak değil, onların değerlerini şimdiden harcamak tehlikesi taşıyan bir fon kurmuş olduk. O nedenle Fon neden kuruldu, ikinci bir Hazine yaratılıp mali disiplini mi bozacak mı gibi sorular doğal olarak gündeme geldi. Tabii ki siyasi amaçlar da tartışmalıydı.

Özetle demek istediğim o ki; Varlık Fonu’nun zaten kuruluşu ve amacı tartışmalıydı ve kuruluşundan bu yana gerek teknik, gerekse de yararları açısından soru işaretlerini giderecek hiçbir uygulama görmedik.

Bu nedenle yönetiminin değişmesinin fonun işlevini değiştiremeyeceği de ortada. Bir başka deyişle yönetimine kim gelirse gelsin Varlık Fonu tartışması bitmeyecek. Bu kadar tartışmalı dev bir organizasyonun, ne kadar siyasi irade arkasında durursa dursun, bundan sonra sağlıklı çalışması pek mümkün değil.

Bu kadar tartışmalı bir organizasyon, bence sadece sorun üretebilir...

MUHALEFETİN TALEBİ TASFİYE EDİLMESİ

İşte muhalefet partileri de baştan beri karşı çıkılan fonun, bu yönetim değişikliği fırsat bilinip, tasfiye edilmesinin daha doğru olacağı görüşündeler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, büyümeye yüzde 1.5 katkı sağlayacağı iddiasıyla oluşturulan ve “denetimsiz ikinci Hazine” olarak adlandırılan Varlık Fonu’nun kaynak yaratmak yerine kaynak tükettiğini belirtti. Budak, “AKP Genel Başkanı Erdoğan başarısızlığı ve israfı itiraf etti. Varlık Fonu kapansın, kamu zararı daha da büyümesin” şeklinde konuştu. Fonun faaliyetlerine ilişkin belli olan tek şeyin “Yönetim kurulu üyelerine alınan lüks arabalar” olduğunu kaydeden Budak, değişiklik gerekçesinin başarısızlık ve kaynak israfının kanıtı olduğunu o nedenle yeniden yapılandırma değil tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etti.

AKP’nin hemen her konuda destekçisi olan MHP’den bile Varlık Fonu için tasfiye talebi geldi. Bu işleri iyi bilen, eski DPT Müsteşar Yardımcısı, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, “Varlık Fonu’nun başkanını değiştirmek çözüm olmayacak. Yapılacak en doğru iş Varlık Fonu’nu tamamen ortadan kaldırmak olacaktır. Ülkeyi maceraya sürüklemedikçe gelecek hiç bir başkan, siyasi iktidarı tatmin edemeyecektir” dedi.

Dünyadaki yaygın yapının aksine bizdeki Varlık Fonu’nun işlevinin borçlanmak ve kamu malını özelleştirmek olabileceğini kaydeden Usta, “Başka bir deyişle bizdeki Varlık Fonu gelecek nesillerin gelirini bugünden harcamak için oluşturulmuş bir yapıdır” şeklinde konuştu. Erhan Usta ayrıca Fon eliyle para piyasalarına ve bütçeye müdahalenin ekonomide karmaşa ve istikrarsızlık yaratacağına da dikkat çekti.