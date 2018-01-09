Yılın ilk ayında piyasaların keyfi yerinde

KÜRESEL finans gelişmeleri, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler adına, olumlu seyir izlemeye devam ediyor. Bunun ne zamana kadar süreceği belli değil ama yılın ilk ayında piyasaların keyfi bir hayli yerinde gözüküyor.

Yeni yıla kurlarda küçük dalgalanmalarla girdik ve bu sakin seyir biraz daha devam edeceğe benziyor. Euro’nun değer kazancı durduğu için dolar uluslararası piyasada dün yeniden artışa geçti ama küçük marjlarla dalgalanma devam ediyor. Geçen aralık ayında çıktığı seviyelere bakarsak, mevcut 3.74-3.75 TL’lik dolar kurunun piyasalara moral verdiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni tüm gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’ye döviz girişinin devam etmesi.

ABD’de şu anda 2018 yılı için Fed’in iki kez faiz artışı fiyatlanmış durumda. Fed yöneticilerinden yine “artış iki mi, üç mü olsun” şeklinde çelişkili açıklamalar geliyor. Bazı uzmanlar beklendiği kadar büyüme ve enflasyon gelişmesi yaşanırsa, yılın ilerleyen dönemlerinde bu kez “üç kez mi artsın, dört mü” tartışmalarının başlamasını bekliyorlar.

Piyasaların keyfi yerinde, çünkü sıcak para mevcut faiz seviyelerinin de etkisiyle cazip olan Türkiye piyasasına girişine devam ediyor. Bu giriş hem kar fırsatı veriyor, hem de makro dengelerin istikrarlı seyri açısından piyasalara olumlu bir sinyal oluyor.

Büyüme rakamlarına bakacak olursak, biraz ivme kaybetmesine rağmen, büyümenin sürdüğü de görülüyor. Dün açıklanan sanayi üretim rakamları piyasanın beklentisi doğrultusunda açıklandı. Türkiye’de sanayi üretimi 2017 Kasım ayında aylık yüzde 0.3 oranında artarken, yıllık artış yüzde 7 olarak gerçekleşti. Bu oranlar piyasaların tam da tahmin ettiği oranlardı.

İthalat rakamları, dolayısıyla dış ticaret ve cari açık rakamları konusunda henüz kimse konuşmuyor ama ihracattaki yüksek oranlı artışlar herkesin dilinde.

Kısacası; piyasalar olumlu havaya girdi, buna hem küresel gelişmeler hem de içerideki veriler destek oluyor. Böyle bir havaya girdiğinde piyasaların bu havadan çıkması için ancak kötü haberlerin epeyce birikmesi gerekiyor.

CEZA VE YAPTIRIM SÖYLENTİLERİ

Piyasalara göre bu olumlu havayı bozabilecek büyüklükte kötü haberlerin bir tek ABD’den gelmesi mümkün. Buradan kötü haberler gelmezse diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’ye de, özellikle yılın ilk yarısında, para girişinin devam edip, işlerin yolunda gideceği tahmini hakim.

ABD’den gelebilecek kötü haberler için gözler birkaç kurumda olacak. ABD’deki Zarrab davasından çıkacak sonuç ve yeni davaların açılıp açılmayacağı konusu gündemin ilk sırasında. Bunun yanında, davayla ilintili olarak ABD Hazinesi’nin Türkiye’deki bankalara, İran ambargosunu deldikleri gerekçesiyle, cezalar kesmesi bekleniyor. Kaç bankaya geleceği belli olmayan cezanın 2-3 milyar dolar seviyesinde kalması halinde, piyasa bunun etkisinin fazla olmayacağı görüşünde.

Bence bunlar kadar önemli bir başka tehlikeli haber ABD Kongre’sinden gelebilir. ABD Kongresi’nde ciddi yaptırım niyetleri bulunduğunun kulislerde dolaştığını, Hükümetin bunlardan haberdar olduğunu ve yeni bazı hamlelerle bu yaptırımların ekonomiyi en az etkileyecek düzeyde kalmasını sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Bu kapsamda S-400 füzeleri alımı ve finansmanı konusunda Türkiye’nin kararları nedeniyle gelecek yaptırım ve cezalar da konuşuluyor. Özetle, sadece bankalar değil başka kurumlara ve şirketlere de cezaların gelmesinin söz konusu olduğu, yüksek sesle konuşulmasa da, yoğun biçimde kulislerde konuşuluyor.

Yani piyasalardaki olumlu havanın devamı, Türkiye için, siyasi kararlara bağlı olacak.