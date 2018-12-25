Vergi indirimleri devam eder beklentisi

Yılın son haftasına girilirken sektörlerin yeni yıla ilişkin vergi beklentilerinin farklı olduğu görülüyor. Her yılbaşında uygulamaya giren vergi artışlarından bir kısmının seçim sonrasına yani 1 Nisan’a kalması bekleniyor. Son aylarda bazı sektörlerde uygulamaya sokulan vergi indirimlerinin ise en azından nisan ayına kadar uzatılacağı tahmin ediliyor.
2018 yılının enflasyon oranı önümüzdeki hafta ortasında netleşecek. Yıl sonu enflasyon oranının düşük çıkması için hükümetin elinden geleni yaptığı görülüyor. Bu nedenle dünya petrol fiyatlarında düşüşe bağlı yapılan son akaryakıt fiyat indirimlerinin bile bu amaca dönük yapıldığı söyleniyor. Yıllık enflasyon oranının, özellikle memur işçi ve emekli maaş zamlarında, belirleyici olması bu yöndeki spekülasyonları da artırıyor.
Aralık ayı tüketici fiyat artışının sıfır ya da küçük oranda eksi çıkacağı beklentisi hakim. Kısacası; 2018 yılı tüketici fiyatlarındaki artış rakamının yüzde 20-21 arasında sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki indirimin yanı sıra son aylarda uygulanan bazı vergi indirimlerinin de enflasyonun düşük görünmesine büyük katkı yaptığı bir gerçek.
İşte buradan yola çıkılarak, seçime kadar enflasyonun düşük gösterilmesine devam edileceği, bunun için de vergi indirimlerinin süresinin 3 ay daha uzatılacağı tahmin ediliyor. İndirimlerin süreceği açıklamasının ise satışları etkilememesi için bu haftanın sonunda, yani hemen yılbaşı öncesi yapılacağı da tahminler arasında. Aksi takdirde, yani vergi indirimlerinin yılbaşından sona ermesi halinde bunun hemen enflasyona arttırıcı yönde etki yapacağı, hükümetin bunu göre göre indirimlerin bitmesine izin vermeyeceği konuşuluyor.
SEKTÖRLERİN TALEPLERİ FARKLI
Bu arada sektör temsilcileri yeni yıla ilişkin, vergi dahil taleplerini hükümete çeşitli yollardan iletmeye çalışıyorlar. Örneğin otomotivcilerin vergi indirimleri konusunda Ankara’ya, “Yeni yıla indirimli vergi oranlarıyla başlayalım, daha sonra 6 aylık aralarla 5’er puan artırım yapıp, 18 ay sonra eski yüksek vergi oranlarına dönebiliriz” yönündeki taleplerini ilettiler.
Beyaz eşya ve mobilya sektörü temsilcilerinin de indirimlerin sürmesi taleplerini Ankara’ya ilettikleri biliniyor.
Vergi indirimi uygulanan sektörlerin yanında, her yıl başında vergi düzenlemesine tabi sektörlerde ise yılbaşına ilişkin değişik beklentiler var. Hükümetin özellikle enflasyonu düşük göstermek için bazı sektörlerdeki vergi artışlarını 3 ya da 6 ay sonrasına öteme eğiliminde olduğu konuşuluyor.
İşte bu kapsamda örneğin sigara sektörü, “Artık gerekli olan zamların bir an önce yapılması gerektiğini” düşünüyor. Hükümetin enflasyona katkısı büyük olduğu için sigaraya uzun zamandır zam yapmadığı, bu nedenle üreticilerin artan üretim maliyetlerini fiyata yansıtamadıkları bilinirken, yine zam yapılmamasının sigara üreticilerini ciddi biçimde zora sokacağı konuşuluyor. Alkollü içeceklerde ise bunun tam tersi söz konusu; enflasyona katkısı az olduğu için sürekli vergi zammı yapılıyor. Alkollü içki üreticileri ise, “Dayanılmaz oranlara geldik artık vergi artışı yapmayın, kaçaklar çok artacak” uyarısı yapıyorlar.
Görüldüğü gibi işler bir kez rayından çıktığında toparlaması zor oluyor; vatandaşlar gibi iş alemi de sürekli değişen, hesap yapamadıkları bir vergi ve fiyat ikliminde çalışmak zorunda kalıyorlar.
Vergi indirimleri devam eder beklentisi
Yılın son haftasına girilirken sektörlerin yeni yıla ilişkin vergi beklentilerinin farklı olduğu görülüyor. Her yılbaşında uygulamaya giren vergi artışlarından bir kısmının seçim sonrasına yani 1 Nisan’a kalması bekleniyor. Son aylarda bazı sektörlerde uygulamaya sokulan vergi indirimlerinin ise en azından nisan ayına kadar uzatılacağı tahmin ediliyor.
2018 yılının enflasyon oranı önümüzdeki hafta ortasında netleşecek. Yıl sonu enflasyon oranının düşük çıkması için hükümetin elinden geleni yaptığı görülüyor. Bu nedenle dünya petrol fiyatlarında düşüşe bağlı yapılan son akaryakıt fiyat indirimlerinin bile bu amaca dönük yapıldığı söyleniyor. Yıllık enflasyon oranının, özellikle memur işçi ve emekli maaş zamlarında, belirleyici olması bu yöndeki spekülasyonları da artırıyor.
Aralık ayı tüketici fiyat artışının sıfır ya da küçük oranda eksi çıkacağı beklentisi hakim. Kısacası; 2018 yılı tüketici fiyatlarındaki artış rakamının yüzde 20-21 arasında sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki indirimin yanı sıra son aylarda uygulanan bazı vergi indirimlerinin de enflasyonun düşük görünmesine büyük katkı yaptığı bir gerçek.
İşte buradan yola çıkılarak, seçime kadar enflasyonun düşük gösterilmesine devam edileceği, bunun için de vergi indirimlerinin süresinin 3 ay daha uzatılacağı tahmin ediliyor. İndirimlerin süreceği açıklamasının ise satışları etkilememesi için bu haftanın sonunda, yani hemen yılbaşı öncesi yapılacağı da tahminler arasında. Aksi takdirde, yani vergi indirimlerinin yılbaşından sona ermesi halinde bunun hemen enflasyona arttırıcı yönde etki yapacağı, hükümetin bunu göre göre indirimlerin bitmesine izin vermeyeceği konuşuluyor.
SEKTÖRLERİN TALEPLERİ FARKLI
Bu arada sektör temsilcileri yeni yıla ilişkin, vergi dahil taleplerini hükümete çeşitli yollardan iletmeye çalışıyorlar. Örneğin otomotivcilerin vergi indirimleri konusunda Ankara’ya, “Yeni yıla indirimli vergi oranlarıyla başlayalım, daha sonra 6 aylık aralarla 5’er puan artırım yapıp, 18 ay sonra eski yüksek vergi oranlarına dönebiliriz” yönündeki taleplerini ilettiler.
Beyaz eşya ve mobilya sektörü temsilcilerinin de indirimlerin sürmesi taleplerini Ankara’ya ilettikleri biliniyor.
Vergi indirimi uygulanan sektörlerin yanında, her yıl başında vergi düzenlemesine tabi sektörlerde ise yılbaşına ilişkin değişik beklentiler var. Hükümetin özellikle enflasyonu düşük göstermek için bazı sektörlerdeki vergi artışlarını 3 ya da 6 ay sonrasına öteme eğiliminde olduğu konuşuluyor.
İşte bu kapsamda örneğin sigara sektörü, “Artık gerekli olan zamların bir an önce yapılması gerektiğini” düşünüyor. Hükümetin enflasyona katkısı büyük olduğu için sigaraya uzun zamandır zam yapmadığı, bu nedenle üreticilerin artan üretim maliyetlerini fiyata yansıtamadıkları bilinirken, yine zam yapılmamasının sigara üreticilerini ciddi biçimde zora sokacağı konuşuluyor. Alkollü içeceklerde ise bunun tam tersi söz konusu; enflasyona katkısı az olduğu için sürekli vergi zammı yapılıyor. Alkollü içki üreticileri ise, “Dayanılmaz oranlara geldik artık vergi artışı yapmayın, kaçaklar çok artacak” uyarısı yapıyorlar.
Görüldüğü gibi işler bir kez rayından çıktığında toparlaması zor oluyor; vatandaşlar gibi iş alemi de sürekli değişen, hesap yapamadıkları bir vergi ve fiyat ikliminde çalışmak zorunda kalıyorlar.