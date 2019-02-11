Un sanayicileri başarıyı sürdürmenin arayışında

Türkiye’nin 6 yıldır dünyanın un ihracatında elde ettiği birinciliği devam ediyor. Un sanayicileri sektörün içerideki ihtiyacının istikrarlı biçimde karşılanması, bununla birlikte ihracattaki birinciliklerini sürdürme çabası içerisindeler.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) bu amaçla geçen hafta sonunda buğdayın anavatanı Göbeklitepe’de, “Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” başlığıyla toplantı düzenledi.
Toplantının ilk günü Global Source Partners’dan ekonomist Dr. Murat Üçer, TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ve benim katıldığım bir toplantıda dünya ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve olası gelişmeler ele alındı. Sunumların ardından oturuma katılan un sanayicileri bir yandan sektörün içinde bulunduğu durumu ve sıkıntılarını özetleyip, öte yandan küresel gelişmeler ve özellikle seçim sonrası olası gelişmeler hakkında detaylı sorular yönelttiler.
Gerek toplantı sırasında gerekse yaptığımız özel sohbetlerden edindiğimiz izlenim o ki; mevcut ekonomik sıkıntılar, finansman ve likidite sorunlarından bir hayli etkilenmiş durumdalar. Özellikle içeriye çalışan sanayicilerin buğdayı aldıkları çiftçiler ile mallarını sattıkları fırıncılar arasında ciddi bir finansman yükünü zorunlu olarak omuzladıkları anlaşılıyor. Kredi temininin zor ve pahalı olduğu bu dönemde finansman yükünün giderek ağırlaşmasından şikayetçiler.
Toplantılara ev sahipliği yapan TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy da her açıdan çiftçiler ile fırıncılar arasında kaldıklarını, son ekmek fiyatlarıyla ilgili tartışmada olduğu gibi, tümüyle sorumlu olmadıkları alanda inisiyatif almak zorunda kaldıklarını, bunu ise tüm paydaşlarıyla birlikte karşılaştıkları problemleri çözüp sektördeki istikrarın korunması adına yaptıklarını söyledi.
Başkan Ulusoy sektördeki son gelişmeleri anlatırken Ağustos’taki kur atağından çok olumsuz etkilendiklerini, kurda sağlanan istikrar nedeniyle işlerin şimdi biraz daha yoluna girdiğini, ihracattaki birinciliğin sürdürüldüğünü söyledi. Dahilde işleme rejimi çerçevesinde ithal ettikleri buğdayı işleyerek ancak ihracat yapabildiklerini, son gelişmeler nedeniyle yapılan sıkılaştırmalar sonucu özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki sanayicilerin sıkıntılarının büyüdüğünü kaydetti.
Tarım alanlarının özellikle buğday ekim alanlarının azaldığını, bunun artırılması gerektiğini kaydeden Başkan Ulusoy, ekim alanları artırılınca buğdayda arz fazlası olacağından kimsenin korkmaması gerektiğini, fazlayı ihracatta rahatlıkla değerlendirebileceklerini, böylece ithalat ihtiyacının da çok azalacağını ifade etti.
‘GÖBEKLİTEPE YILI’NIN İLK ETKİNLİĞİ
TUSAF çok yerinde bir kararla bu yılki bu yılki değerlendirme toplantısını, Urfa Göbeklitepe’de gerçekleştirme kararı almış. Toplantı kararının verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılı “Göbeklitepe yılı” olarak ilan etmesine çok sevinmişler. Bu kapsamda yılın ilk etkinliğini de TUSAF yapmış oldu.
“Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” başlığıyla yapılan toplantı BESVAK (Beslenme Eğitimi ve Vakfı) işbirliğiyle yapıldı ve sektörün diğer paydaşlarının temsilcileri de toplantıdaydı.
Başkan Ulusoy, Göbeklitepe kazı alanında geçen cumartesi günü gerçekleşen toplantıyı açarken yaptığı konuşmada geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan, ‘tarihin gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik keşfi’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe’nin, buğdayın anavatanı olarak bilindiğini, buranın tüm ülkeye ve dünyaya tanıtımı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Un sanayicileri başarıyı sürdürmenin arayışında
Türkiye’nin 6 yıldır dünyanın un ihracatında elde ettiği birinciliği devam ediyor. Un sanayicileri sektörün içerideki ihtiyacının istikrarlı biçimde karşılanması, bununla birlikte ihracattaki birinciliklerini sürdürme çabası içerisindeler.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) bu amaçla geçen hafta sonunda buğdayın anavatanı Göbeklitepe’de, “Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” başlığıyla toplantı düzenledi.
Toplantının ilk günü Global Source Partners’dan ekonomist Dr. Murat Üçer, TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ve benim katıldığım bir toplantıda dünya ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve olası gelişmeler ele alındı. Sunumların ardından oturuma katılan un sanayicileri bir yandan sektörün içinde bulunduğu durumu ve sıkıntılarını özetleyip, öte yandan küresel gelişmeler ve özellikle seçim sonrası olası gelişmeler hakkında detaylı sorular yönelttiler.
Gerek toplantı sırasında gerekse yaptığımız özel sohbetlerden edindiğimiz izlenim o ki; mevcut ekonomik sıkıntılar, finansman ve likidite sorunlarından bir hayli etkilenmiş durumdalar. Özellikle içeriye çalışan sanayicilerin buğdayı aldıkları çiftçiler ile mallarını sattıkları fırıncılar arasında ciddi bir finansman yükünü zorunlu olarak omuzladıkları anlaşılıyor. Kredi temininin zor ve pahalı olduğu bu dönemde finansman yükünün giderek ağırlaşmasından şikayetçiler.
Toplantılara ev sahipliği yapan TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy da her açıdan çiftçiler ile fırıncılar arasında kaldıklarını, son ekmek fiyatlarıyla ilgili tartışmada olduğu gibi, tümüyle sorumlu olmadıkları alanda inisiyatif almak zorunda kaldıklarını, bunu ise tüm paydaşlarıyla birlikte karşılaştıkları problemleri çözüp sektördeki istikrarın korunması adına yaptıklarını söyledi.
Başkan Ulusoy sektördeki son gelişmeleri anlatırken Ağustos’taki kur atağından çok olumsuz etkilendiklerini, kurda sağlanan istikrar nedeniyle işlerin şimdi biraz daha yoluna girdiğini, ihracattaki birinciliğin sürdürüldüğünü söyledi. Dahilde işleme rejimi çerçevesinde ithal ettikleri buğdayı işleyerek ancak ihracat yapabildiklerini, son gelişmeler nedeniyle yapılan sıkılaştırmalar sonucu özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki sanayicilerin sıkıntılarının büyüdüğünü kaydetti.
Tarım alanlarının özellikle buğday ekim alanlarının azaldığını, bunun artırılması gerektiğini kaydeden Başkan Ulusoy, ekim alanları artırılınca buğdayda arz fazlası olacağından kimsenin korkmaması gerektiğini, fazlayı ihracatta rahatlıkla değerlendirebileceklerini, böylece ithalat ihtiyacının da çok azalacağını ifade etti.
‘GÖBEKLİTEPE YILI’NIN İLK ETKİNLİĞİ
TUSAF çok yerinde bir kararla bu yılki bu yılki değerlendirme toplantısını, Urfa Göbeklitepe’de gerçekleştirme kararı almış. Toplantı kararının verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılı “Göbeklitepe yılı” olarak ilan etmesine çok sevinmişler. Bu kapsamda yılın ilk etkinliğini de TUSAF yapmış oldu.
“Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” başlığıyla yapılan toplantı BESVAK (Beslenme Eğitimi ve Vakfı) işbirliğiyle yapıldı ve sektörün diğer paydaşlarının temsilcileri de toplantıdaydı.
Başkan Ulusoy, Göbeklitepe kazı alanında geçen cumartesi günü gerçekleşen toplantıyı açarken yaptığı konuşmada geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan, ‘tarihin gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik keşfi’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe’nin, buğdayın anavatanı olarak bilindiğini, buranın tüm ülkeye ve dünyaya tanıtımı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.