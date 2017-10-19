Torun: Halka açılmak kurumsallaşmak demek

TÜRKİYE’nin ilk havagazı, ardından ilk doğalgaz şirketi olan Başkent Gaz, şimdi de halka açılan ilk doğalgaz dağıtım şirketi oluyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun halka açılmanın aynı zamanda kurumsallaşma ve rasyonel yönetim anlamına geldiğini söylüyor.

Mehmet Torun ile geçen hafta, artık taşınmak üzere oldukları, eski Ankaralıların havagazı fabrikası, orta kuşağın EGO olarak bildiği tesislerinde bir araya geldik. Sorumuz üzerine boşaltılan bu tesislerin ne yapılacağını bilmediğini, kararın devlete ait olduğunu belirten Torun, “Bu tesisin en azından bir bölümünün korunması gerektiği” temennimize katıldığını söyledi.

1929 yılında Almanların kurduğu havagazı tesisinin ardından, 1998 yılında Türkiye’nin ilk doğalgazını kullanmaya başlayan Ankara, bu sektörde Başkent Doğalgaz ile yine ilklere sahne olacak. 2013 yılında özelleştirilen şirket Torunlar Enerji tarafından 1 milyar 162 milyon dolar bedelle satın alındı.

2016 yılı Şubat ayından itibaren Türkiye’nin ilk altyapı GYO’su olarak hizmet vermeye devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurallarına göre, 2 yıl uzatmalı, 4 yıl içinde halka açılma gereği olan Başkent Doğalgaz’da şimdi sıra halka açılan ilk altyapı GYO’su olmaya gelmiş. Mehmet Torun, SPK’ya başvurularını yaptıklarını halka açılmak için onay beklediklerini söyledi.

Halka açılmanın önemi üzerinde konuştuğumuz Mehmet Torun, aile şirketi olarak kalmanın sahiplere cazip görünse de, şirketin gelişmelere ayak uydurup gelişmesi için yeterli olamadığını söyledi.

Türkiye’nin aile şirketi olarak kurulup kendini geliştiremeyen ve yok olan örneklerle dolu olduğunu hatırlattı. Kurallara herkesin uyduğu bir şirkette sahiplerin de istedikleri gibi davranamayacağını, profesyonel yönetim anlayışının şart olduğunu zaten SPK’nın uluslararası normlardaki kurallarına uyum zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Mehmet Torun halka arzla birlikte Başkent Doğalgaz’ın, kurumsal yönetim ve raporlama standartları, yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişimi daha üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

1.7 MİLYON ABONE

Şirkette bu zamana kadar yaptıklarını heyecanla anlatan Torun, özellikle birlikte gezdiğimiz SCADA sisteminin kullanıldığı, anında arızayı tespit edip müdahaleyi mümkün kılan otomasyon merkezi ve modernizasyon çalışmaları ile gurur duyuyor ve bunların üzerinde önemle durdu. Tüketici hakları ve güvenlik konusunda EPDK’nın koyduğu sıkı kuralları olduğunu, bunların hepsine uyduklarını, en geç 15 dakika içinde arızaya ulaşıp müdahale ettiklerini söyledi. 7 gün 24 saat, elemanlarının mobil terminallerle donatılıp hizmet verildiğini kaydeden Torun, EPDK’nın koyduğu hizmet standartlarına uyumda en üst sıralarda olduklarını ifade etti.

Enerji Bakanlığı ve EPDK yönetiminin bu sektördeki gelişme için özel sektöre verdiği desteğe teşekkür etmek gerektiğini kaydeden Mehmet Torun, süreçte SPK’nın da büyük çabalarına da dikkat çekti.

1 milyon 400 bin abone ile işe başlayıp, şu anda 1 milyon 700 bin aboneye ulaştıklarını kaydeden Torun, 2020 yılında 2 milyon abone hedeflediklerini söyledi. Torun, yakında Şereflikoçhisar’da da doğalgaz dağıtım hizmeti vermeye başlayacaklarını, program dahilinde genişleme çalışmalarının devam ettiğini, Ankara’da toplam 9 ilçeye daha sırayla doğalgaz hizmeti vereceklerini söyledi.

2016 yılsonu itibariyle 2.5 milyar TL cirosu bulunan Başkent Doğalgaz, sektöründeki ilk halka arzı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.