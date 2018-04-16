Tepki gelmezse Suriye’nin piyasaya etkisi sınırlı kalır

Piyasa oyuncuları ABD, Fransa ve İngiltere’nin yaptığı operasyona karşı taraftan somut tepki gelmediği takdirde, piyasalardaki etkinin sınırlı kalmasını bekliyor.

Suriye’ye yapılan operasyonun ardından ABD’den gelen “operasyon başarıyla tamamlandı” açıklaması, Suriye, Rusya veya İran’dan bir karşılık gelmediği takdirde, olayın kapatılacağı beklentisi yarattı. Orta ve uzun dönemde bu operasyonun etkilerinin yaşanması kaçınılmaz ama piyasalar kısa dönemde verilecek karşılığa bakıyor. O nedenle de küresel piyasalarda bugün gelebilecek ani karşılıklara bakılacak.

Karşı tarafın operasyonu kınayıp henüz somut bir harekete girmemiş olması bugün piyasaların sakin başlayacağı beklentisi yarattı. Bu nedenle de sabah saatlerinde piyasalarda ani hareketler beklenmiyor. Böylesine dönemlerde güvenli liman fonksiyonu artan altın fiyatlarının biraz daha yükselebileceği, kurların ise fazla etkilenmeyeceği konuşuluyor.

İç piyasaların da küresel piyasalardaki bu beklentiye paralel güne başlaması bekleniyor. Ancak gün içinde gelecek haberlerin piyasalar tarafından dikkatle takip edilip, karşılık verilip verilmeyeceğine bakılacağı da ortada. Yani tedirgin ama sakin bir seyirle haftaya başlanması bekleniyor.

Rusya, Suriye ve İran tarafının yapacağı değerlendirmeler ve verebilecekleri karşılıklar ise Türkiye’yi çok daha fazla etkileyecek gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye’nin hem coğrafi yakınlık hem de son dönemde İran ve Rusya ile girdiği işbirliği nedeniyle, Türkiye tepkilere çok daha hassas durumda. Operasyonun Türkiye yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanması, piyasalarda Suriye’deki işbirliğinin sona erip ermeyeceği, sona ererse nelerin olabileceği sorularına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm taraflarla diyalog içinde gözükmesi şimdilik piyasaları rahatlatan önemli unsur. Ancak öte yandan da bu dengenin ilelebet sürdürülmesinin mümkün olamayacağı, çatışmanın alevlenmesi halinde Türkiye’nin tarafını daha netleştirmesi gerekeceği konuşuluyor. İşte o aşamada da Türkiye’nin hem siyasi hem de ekonomik olarak etkilenme ihtimali epeyce büyüyecek.

FAİZ TARTIŞMALARINA DÖNERİZ

Türkiye’nin ABD ve Batı ile ilişkilerindeki çatışma havası, ekonomiyi olumsuz etkiliyordu. Son dönemde görülen Batı’yla yumuşama adımlarının operasyona verilen tepki ile daha da iyileşmesi beklenebilir. Bu genel olarak Türkiye’deki piyasalar tarafından olumlu karşılanacaktır. Bunun sonucunda ABD’deki davalardan gelecek cezaların azalması halinde olumlu etki daha da büyür.

Ancak buna karşılık Rusya’dan gelebilecek tepkiler de yine ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle turizmdeki olumlu seyrin, bu operasyonun ardından gelebilecek tepkilerle kırılgan hale gelebileceğinin altı çiziliyor.

Piyasaların Suriye operasyonu ardından gelecek tepkileri dikkatle izlemesi birkaç gün sürebilir. Ardından yeniden var olan sorunlar piyasaları etkilemeye başlar.

Bu kapsamda hafta içinde yeniden faiz ve kur tartışmalarının, Merkez Bankası faiz artırımına ilişkin verilecek sinyallerin piyasaya etkisini görmeye başlarız. Kur ve faizlerin gevşemesi halinde Merkez Bankası’nın faiz artışına gerek duymayacağı tahminleri arttığı takdirde ise piyasaların 25 Nisan PPK toplantısı öncesi eski riskleri fiyatlamaya başladığını görebiliriz.

Özetle; haftaya sakin başlasa bile, daha sonra hem küresel gelişmelere hem iç tartışmalara bağlı dalgalı bir piyasanın bizi beklediği açık. Piyasa oyuncuları bu nedenle kur ve faiz için “yön çift taraflı” tahmini yapıyorlar.