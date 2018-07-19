Sosyal sorumluluk projeleri Londra’da ödüllendirildi

COCA-Cola Türkiye’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere Türkiye’deki 3 şirketin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri Londra’da 4 ödül birden aldı.
Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) Londra’da sahiplerini buldu.
Ödül kazanan sosyal sorumluluk projelerinin konuları tarım, kadın, genç istihdamı ve enerji tasarrufu oldu. Aralarında Antony Hopkins, John Hurt, Timothy Dalton, Joan Collins gibi İngiltere’nin ve dünyanın ünlü oyuncularını yetiştiren Kraliyet Drama Sanatları Akademisi’nde (RADA) gerçekleştirilmesi ödül törenine ayrı bir renk kattı.
Davetlisi olarak töreni izlediğimiz Coca-Cola Türkiye 2 ödül birden aldı. Coca-Cola Türkiye’nin, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürüttüğü “Kız Kardeşim Projesi” ödül kazanan projeler arasında yer alırken, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alan ve Konya Kapalı Havzası’nda yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi de ödüllendirilen diğer proje oldu.
Törende, Coca-Cola Türkiye’yi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sinan Cem Şahin temsil etti. Şahin, “Coca-Cola olarak, işimizin sürdürülebilir olmasının yaşadığımız çevre ve toplumun sürdürülebilir oluşuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Topluma değer katmada sürdürülebilirlik projelerinin büyük bir yere sahip olduğuna inanıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri tarafından takdir edilmiş olması bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.
Coca-Cola Türkiye, TOBB, İTÜ ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Kız Kardeşim Projesi, 2018 yılında 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynayacağı inancından hareketle başlatılan ve 2020 yılına kadar dünya genelinde 5 milyon kadının güçlenmesine destek olmayı hedefleyen 5by20 programına Türkiye’den katkı veren Kız Kardeşim projesi, 2015 yılında hayata geçirilmeye başladı.
Proje kapsamında kadınlara girişimcilik, finans ve teknoloji odaklı eğitimler veriliyor. Proje kapsamında ayrıca kadınlar arasında yerel ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadınların ürettiği ürünlerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve görünürlüğünün artırılması için de çalışmalar yapılıyor.
GELECEĞİN TARIMI
İklim Değişikliği kategorisinde ödül alan ve Konya Kapalı Havzası’nda yürütülen “Geleceğin Tarımı Projesi” ise tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alıyor. Doğa Koruma Merkezi ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı işbirliğinde Konya’da yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alıyor.
Turkcell tedarik zinciri ekibi de “Eşit Fırsatlar” alanında Altın Madalya ile ödüllendirildi. Proje Türkiye’nin kırsal şehirlerinde çağrı merkezi operasyon alanları açarak bu şehirlerde yaşayan 950 adet gence istihdam imkanı sağladı.
Enerjisa’nın çocuklarda enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturarak bilinçlendirmeyi amaçladığı “Enerjimi Koruyorum” projesi de ödüle layık görüldü. Alışkanlıkların, çevre ve tasarruf konusunda farkındalığın oluşmaya başladığı 7-10 yaş aralığındaki çocuklara düzenlenen enerji verimliliği eğitimleri ilgi çekici ve eğlenceli içeriklerle hazırlanıyor. Enerjisa’nın gönüllü çalışanlarından oluşan “Enerjik Gönüller” tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile sosyal sorumluluk bilinci kurum içi kültürde de destekleniyor.
Sosyal sorumluluk projeleri Londra’da ödüllendirildi
COCA-Cola Türkiye’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere Türkiye’deki 3 şirketin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri Londra’da 4 ödül birden aldı.
Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) Londra’da sahiplerini buldu.
Ödül kazanan sosyal sorumluluk projelerinin konuları tarım, kadın, genç istihdamı ve enerji tasarrufu oldu. Aralarında Antony Hopkins, John Hurt, Timothy Dalton, Joan Collins gibi İngiltere’nin ve dünyanın ünlü oyuncularını yetiştiren Kraliyet Drama Sanatları Akademisi’nde (RADA) gerçekleştirilmesi ödül törenine ayrı bir renk kattı.
Davetlisi olarak töreni izlediğimiz Coca-Cola Türkiye 2 ödül birden aldı. Coca-Cola Türkiye’nin, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürüttüğü “Kız Kardeşim Projesi” ödül kazanan projeler arasında yer alırken, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alan ve Konya Kapalı Havzası’nda yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi de ödüllendirilen diğer proje oldu.
Törende, Coca-Cola Türkiye’yi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sinan Cem Şahin temsil etti. Şahin, “Coca-Cola olarak, işimizin sürdürülebilir olmasının yaşadığımız çevre ve toplumun sürdürülebilir oluşuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Topluma değer katmada sürdürülebilirlik projelerinin büyük bir yere sahip olduğuna inanıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri tarafından takdir edilmiş olması bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.
Coca-Cola Türkiye, TOBB, İTÜ ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Kız Kardeşim Projesi, 2018 yılında 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynayacağı inancından hareketle başlatılan ve 2020 yılına kadar dünya genelinde 5 milyon kadının güçlenmesine destek olmayı hedefleyen 5by20 programına Türkiye’den katkı veren Kız Kardeşim projesi, 2015 yılında hayata geçirilmeye başladı.
Proje kapsamında kadınlara girişimcilik, finans ve teknoloji odaklı eğitimler veriliyor. Proje kapsamında ayrıca kadınlar arasında yerel ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadınların ürettiği ürünlerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve görünürlüğünün artırılması için de çalışmalar yapılıyor.
GELECEĞİN TARIMI
İklim Değişikliği kategorisinde ödül alan ve Konya Kapalı Havzası’nda yürütülen “Geleceğin Tarımı Projesi” ise tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alıyor. Doğa Koruma Merkezi ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı işbirliğinde Konya’da yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alıyor.
Turkcell tedarik zinciri ekibi de “Eşit Fırsatlar” alanında Altın Madalya ile ödüllendirildi. Proje Türkiye’nin kırsal şehirlerinde çağrı merkezi operasyon alanları açarak bu şehirlerde yaşayan 950 adet gence istihdam imkanı sağladı.
Enerjisa’nın çocuklarda enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturarak bilinçlendirmeyi amaçladığı “Enerjimi Koruyorum” projesi de ödüle layık görüldü. Alışkanlıkların, çevre ve tasarruf konusunda farkındalığın oluşmaya başladığı 7-10 yaş aralığındaki çocuklara düzenlenen enerji verimliliği eğitimleri ilgi çekici ve eğlenceli içeriklerle hazırlanıyor. Enerjisa’nın gönüllü çalışanlarından oluşan “Enerjik Gönüller” tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile sosyal sorumluluk bilinci kurum içi kültürde de destekleniyor.