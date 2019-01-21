PiyasanÄ±n enflasyon beklentisi

Geçen hafta Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n faiz kararÄ± sonrasÄ± görülen hareketler piyasalardaki beklentilerin yönünü de açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±. PiyasalarÄ±n önümüzdeki dönem enflasyonun dolayÄ±sÄ±yla faizlerin ineceÄŸi konusunda umutlu olmadÄ±ÄŸÄ±, buna karÅŸÄ±lÄ±k bankalarÄ±n geleceÄŸi konusunda ise iyimser olduÄŸu söylenebilir.
Piyasa hareketlerinin gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸka bir unsur da hala Merkez BankasÄ±â€™na, daha doÄŸrusu Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n politikacÄ±lardan baÄŸÄ±msÄ±z hareket edeceÄŸine iliÅŸkin gÃ¼venin kurulamamÄ±ÅŸ olmasÄ±.
GeÃ§en yÄ±l gereksiz biÃ§imde bekleyip sonunda yÃ¼ksek faiz artÄ±ÅŸÄ± yapmak zorunda kalan ve ancak bu ÅŸekilde piyasalardaki normalleÅŸmeyi baÅŸlatan Merkez BankasÄ± yÃ¶netimi, artÄ±k gerekeni yapacaÄŸÄ± konusunda belli ki hala gÃ¼ven verebilmiÅŸ deÄŸil. Enflasyon beklentilerinde bariz dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olmamasÄ±, toplantÄ± Ã¶ncesi Trumpâ€™Ä±n TÃ¼rkiye ekonomisini tehdit eden mesajlarÄ± Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n bÃ¶yle bir ortamda faiz indirimi yapamayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Ancak faiz kararÄ±ndan sonra piyasalarÄ±n yÃ¼kselmesi, bize, Merkezâ€™in siyasi nedenlerle faiz indirimine gideceÄŸinden hala korkulduÄŸunu gÃ¶sterdi. Faizi sabit tutma kararÄ± alÄ±nca piyasalarÄ±n hÄ±zla iyileÅŸmesinin bu algÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸu konuÅŸuluyor.
Bu hareket bize aynÄ± zamanda, piyasalarÄ±n yine iyimser bir havaya girdiÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla iyileÅŸmek iÃ§in faiz kararÄ±nÄ± abartÄ±lÄ± biÃ§imde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶sterdi. Piyasalarda zaman zaman aÅŸaÄŸÄ± ya da yukarÄ± doÄŸru, kar realizasyonu iÃ§in bÃ¶yle bahaneler yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ä°ÅŸte Merkezâ€™in kararÄ± bu kez iyileÅŸme hareketi iÃ§in bahane olarak kullanÄ±ldÄ±.
BANKAÂ HÄ°SSELERÄ°NE TALEP
Peki, piyasadaki hareket neden sadece hisse senetlerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ de Hazine bonolarÄ±na fazla ilgi olmadÄ±? KonuÅŸtuÄŸumuz piyasa oyuncularÄ± geÃ§en hafta yaÅŸanan harekette bonoya ciddi bir talebin gelmediÄŸini, hisse senetleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± bir iyileÅŸme hareketi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyorlar. Hisse senedine yabancÄ± ilgisinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden bir bankacÄ±, enflasyonun ciddi oranda dÃ¼ÅŸeceÄŸi konusunda piyasalarda umut gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi iÃ§in bonoya talep gelmediÄŸini sÃ¶yledi. YÄ±l sonuna doÄŸru yÃ¼zde 15-16â€™lÄ±k enflasyon rakamlarÄ±ndan sÃ¶z edildiÄŸini ama bunun zor olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden aynÄ± bankacÄ±, yÃ¼zde 23-24 ile TLâ€™sini deÄŸerlendirenlerin bunun yerine gidip bono satÄ±n almayÄ± doÄŸal olarak kÃ¢rlÄ± gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶yledi. Enflasyonda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ beklentisi yaratÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, bonodan para kazanmayÄ± Ã¶zellikle yabancÄ±larÄ±n ÅŸimdilik dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini kaydetti.Â
Peki, bono ne zaman cazip olur diye sorduÄŸumuzda aynÄ± bankacÄ±, marttaki toplantÄ±da Merkezâ€™in faiz indirmemesi ya da yarÄ±m puanlÄ±k indirim yapÄ±p daha sonra kÃ¼Ã§Ã¼k oranlÄ± indirimlere gideceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± halinde, bonoya olan yabancÄ± talebinin canlanabileceÄŸini sÃ¶yledi. Åžu anda yÃ¼zde 24â€™lÃ¼k Merkez BankasÄ± faizinin enflasyona raÄŸmen yÃ¼ksek kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama enflasyon beklentisi iyileÅŸtirilemediÄŸi iÃ§in indirimin zamanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden bankacÄ±, bu nedenle marttaki toplantÄ±da yarÄ±m puanlÄ±k indirimin piyasayÄ± bozmayacaÄŸÄ±nÄ± ama 1-5-2 puanlÄ±k indirime piyasalarÄ±n tepki verebileceÄŸini iddia etti.
Ä°yileÅŸme hareketinin hisse senetlerinde Ã¶zellikle bankalarda yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ±n nedeni ise banka hisse senedi deÄŸerlerinin Ã§ok dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmasÄ±, buna karÅŸÄ±lÄ±k batÄ±k krediler artsa da bankalarÄ±n bu kadar kÃ¶tÃ¼ duruma dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸine iliÅŸkin gÃ¼venin oluÅŸmasÄ±na baÄŸlanÄ±yor. Bir sÃ¼re daha bu hareketin devam edebileceÄŸini tahmin eden piyasa oyuncularÄ± var. Yine hisse senetlerine yabancÄ± giriÅŸine baÄŸlÄ± olarak kurlarda da hareket gÃ¶rÃ¼lebilir.
Piyasa, genel olarak mart sonundaki seÃ§imlere kadar sakin bir seyir bekliyor, daha doÄŸrusu umuyor diyebiliriz.
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PiyasanÄ±n enflasyon beklentisi
Geçen hafta Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n faiz kararÄ± sonrasÄ± görülen hareketler piyasalardaki beklentilerin yönünü de açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±. PiyasalarÄ±n önümüzdeki dönem enflasyonun dolayÄ±sÄ±yla faizlerin ineceÄŸi konusunda umutlu olmadÄ±ÄŸÄ±, buna karÅŸÄ±lÄ±k bankalarÄ±n geleceÄŸi konusunda ise iyimser olduÄŸu söylenebilir.
Piyasa hareketlerinin gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸka bir unsur da hala Merkez BankasÄ±â€™na, daha doÄŸrusu Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n politikacÄ±lardan baÄŸÄ±msÄ±z hareket edeceÄŸine iliÅŸkin gÃ¼venin kurulamamÄ±ÅŸ olmasÄ±.
GeÃ§en yÄ±l gereksiz biÃ§imde bekleyip sonunda yÃ¼ksek faiz artÄ±ÅŸÄ± yapmak zorunda kalan ve ancak bu ÅŸekilde piyasalardaki normalleÅŸmeyi baÅŸlatan Merkez BankasÄ± yÃ¶netimi, artÄ±k gerekeni yapacaÄŸÄ± konusunda belli ki hala gÃ¼ven verebilmiÅŸ deÄŸil. Enflasyon beklentilerinde bariz dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olmamasÄ±, toplantÄ± Ã¶ncesi Trumpâ€™Ä±n TÃ¼rkiye ekonomisini tehdit eden mesajlarÄ± Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n bÃ¶yle bir ortamda faiz indirimi yapamayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Ancak faiz kararÄ±ndan sonra piyasalarÄ±n yÃ¼kselmesi, bize, Merkezâ€™in siyasi nedenlerle faiz indirimine gideceÄŸinden hala korkulduÄŸunu gÃ¶sterdi. Faizi sabit tutma kararÄ± alÄ±nca piyasalarÄ±n hÄ±zla iyileÅŸmesinin bu algÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸu konuÅŸuluyor.
Bu hareket bize aynÄ± zamanda, piyasalarÄ±n yine iyimser bir havaya girdiÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla iyileÅŸmek iÃ§in faiz kararÄ±nÄ± abartÄ±lÄ± biÃ§imde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶sterdi. Piyasalarda zaman zaman aÅŸaÄŸÄ± ya da yukarÄ± doÄŸru, kar realizasyonu iÃ§in bÃ¶yle bahaneler yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ä°ÅŸte Merkezâ€™in kararÄ± bu kez iyileÅŸme hareketi iÃ§in bahane olarak kullanÄ±ldÄ±.
BANKAÂ HÄ°SSELERÄ°NE TALEP
Peki, piyasadaki hareket neden sadece hisse senetlerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ de Hazine bonolarÄ±na fazla ilgi olmadÄ±? KonuÅŸtuÄŸumuz piyasa oyuncularÄ± geÃ§en hafta yaÅŸanan harekette bonoya ciddi bir talebin gelmediÄŸini, hisse senetleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± bir iyileÅŸme hareketi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyorlar. Hisse senedine yabancÄ± ilgisinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden bir bankacÄ±, enflasyonun ciddi oranda dÃ¼ÅŸeceÄŸi konusunda piyasalarda umut gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi iÃ§in bonoya talep gelmediÄŸini sÃ¶yledi. YÄ±l sonuna doÄŸru yÃ¼zde 15-16â€™lÄ±k enflasyon rakamlarÄ±ndan sÃ¶z edildiÄŸini ama bunun zor olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden aynÄ± bankacÄ±, yÃ¼zde 23-24 ile TLâ€™sini deÄŸerlendirenlerin bunun yerine gidip bono satÄ±n almayÄ± doÄŸal olarak kÃ¢rlÄ± gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶yledi. Enflasyonda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ beklentisi yaratÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, bonodan para kazanmayÄ± Ã¶zellikle yabancÄ±larÄ±n ÅŸimdilik dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini kaydetti.Â
Peki, bono ne zaman cazip olur diye sorduÄŸumuzda aynÄ± bankacÄ±, marttaki toplantÄ±da Merkezâ€™in faiz indirmemesi ya da yarÄ±m puanlÄ±k indirim yapÄ±p daha sonra kÃ¼Ã§Ã¼k oranlÄ± indirimlere gideceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± halinde, bonoya olan yabancÄ± talebinin canlanabileceÄŸini sÃ¶yledi. Åžu anda yÃ¼zde 24â€™lÃ¼k Merkez BankasÄ± faizinin enflasyona raÄŸmen yÃ¼ksek kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama enflasyon beklentisi iyileÅŸtirilemediÄŸi iÃ§in indirimin zamanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden bankacÄ±, bu nedenle marttaki toplantÄ±da yarÄ±m puanlÄ±k indirimin piyasayÄ± bozmayacaÄŸÄ±nÄ± ama 1-5-2 puanlÄ±k indirime piyasalarÄ±n tepki verebileceÄŸini iddia etti.
Ä°yileÅŸme hareketinin hisse senetlerinde Ã¶zellikle bankalarda yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ±n nedeni ise banka hisse senedi deÄŸerlerinin Ã§ok dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmasÄ±, buna karÅŸÄ±lÄ±k batÄ±k krediler artsa da bankalarÄ±n bu kadar kÃ¶tÃ¼ duruma dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸine iliÅŸkin gÃ¼venin oluÅŸmasÄ±na baÄŸlanÄ±yor. Bir sÃ¼re daha bu hareketin devam edebileceÄŸini tahmin eden piyasa oyuncularÄ± var. Yine hisse senetlerine yabancÄ± giriÅŸine baÄŸlÄ± olarak kurlarda da hareket gÃ¶rÃ¼lebilir.
Piyasa, genel olarak mart sonundaki seÃ§imlere kadar sakin bir seyir bekliyor, daha doÄŸrusu umuyor diyebiliriz.
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