Piyasa ABD ile ilişkilerde ‘en iyi’yi satın alıyor

PİYASALARIN, geçen haftaki gelişmeler ışığında ABD ile ilişkilerde “en iyi”yi satın aldığı görülüyor. Belli ki ilişkiler konusunda bunun aksine haberler gelene kadar bu beklentiyi fiyatlanmaya devam edecek.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ziyareti sonrası yapılan açıklamalar piyasayı tatmin etmiş görünüyor. Açıklamalar ardından tüm piyasalarda olumlu fiyatlamaya geçildiğini söyleyebiliriz.

Görüşmeler sonrasında en olumlu etkilenen döviz piyasası oldu. TL’nin dolar karşısında yüzde 0.6 oranında değerlendiği görüldü. Başka para birimleri aynı gün dolara karşı değer kaybederken TL’nin değerlenmesi, tümüyle ABD ile ilişkilerde yeni beklentiye bağlandı.

Kurların seyrinde önümüzdeki haftalarda asıl unsur tabi ki küresel finans kesimindeki trend olacak. Küresel piyasalarda ABD dolarının dalgalı bir seyir izlediği göz önüne alınırsa, TL’nin de dalgalanması kaçınılmaz görülüyor. Buna karşılık ABD ile ilişkiler konusundaki mevcut hava devam ederse, diğer para birimlerine kıyasla TL’nin biraz daha olumlu bir seyir izlemesi de beklenebilir.

Piyasalar aslında son dönemde ilişkilerin iyice gerilmesine rağmen, özellikle son Münbiç tartışması sırasında, “Nasıl olsa ABD ile sıcak çatışma olmaz” havasını sürdürmüşlerdi. Yani ABD ile Türkiye arasında iplerin kopmaya başladığı beklentisi zaten fiyatlanmamıştı. Ancak buna karşılık son bir-iki yıl içinde jeostratejik risklerin sürekli gündemde olması, TL’nin diğer para birimlerine kıyasla daha çok değer kaybetmesine de yol açmıştı. Bu nedenle bazı piyasa uzmanlarının kurlarda TL lehine bir düzeltme yaşanacağını söylediklerine şahit oluyoruz. Yani bu piyasa uzmanlarına göre önümüzdeki dönem TL’nin değer kazançları sürebilir.

Bir başka deyişle; piyasanın Türkiye-ABD ilişkilerinde artık bir sorun kalmayacağı havasına girme niyeti olduğu söylenebilir. Önümüzdeki haftalarda piyasaların bu en iyi senaryoyu fiyatlamaya devam edip etmeyeceğini göreceğiz.

SORU İŞARETİ ÇOK

ABD ile ilişkilerde en iyinin satın alınması demek, hem Suriye’deki görüş ayrılıklarının giderilmesi, hem ABD’den gelecek ceza ve yaptırımlar konusunda yaşanan risklerin bertaraf edilmesi anlamına geliyor.

Halbuki diplomatik çevreler ve ABD ile ilişkiler konusundaki uzmanlara sorduğumuzda tablonun, söz edildiği kadar pembe olmadığını görüyoruz. Basına yansıyan haberlerde Halkbank’a kesilecek cezalar, S-400 alımları nedeniyle uygulanabilecek yaptırımların da görüşmelerde gündeme geldiği ve olumlu gelişmeler olduğu söyleniyordu. Halbuki kurulması planlanan üç komisyonun Münbiç, YPG ve FETÖ konularıyla ilgili olduğu görülüyor. ABD uzmanları Tillerson’ın ABD Hazinesi ve Kongresi’nde olan dosyaların sonuçları konusunda garanti vermesi, hatta bu konuların detayına girmesinin bile mümkün olamayacağını belirtiyorlar. Bunun yanında komisyonların kurulmasının ABD’nin Türkiye’nin tezlerine yaklaştığı anlamına gelmediğini, bu görüşmelerde sadece “çok tırmanan gerginliğin biraz törpülenmesinin söz konusu olduğunu” söylüyorlar.

Kısacası; Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde ısrarla üzerinde durduğu konular hakkında somut sonuçlar almasının çok zor olduğunun altını çiziliyor.

Hatta birkaç hafta sonrasında, Türkiye’deki yöneticilerin yeniden ABD hakkında ağır sözler söylemeye başlayacak noktaya gelmelerinin, kendileri için sürpriz olmayacağını bile ifade ediyorlar.

Umarız piyasalar bazı danışmanların, “artık sorun bitti” şeklindeki demeçlerine kulak vermez, temkinli bir tutum izlerler. Çünkü ABD ile ilişkilerde son beklentiler gerçekleşmezse, piyasaların tepkisi bu kez çok daha ağır olabilir.